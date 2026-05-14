Univerzum donosi veliki uspeh za 4 znaka do 25. maja – sve što dotaknu pretvara se u zlato

Univerzum donosi uspeh za 4 znaka do 25. maja - posao, ljubav i novac kreću uzlaznom putanjom. Proverite da li ste među njima!

Maj je mesec kada se nebo pretvara u dirigentsku palicu. Još uvek titramo od posledica prethodnih nebeskih potresa, a sada na scenu stupa Merkur u moćnom znaku Blizanaca. Upravo zato univerzum donosi uspeh izabranim miljenicima horoskopa, i to do 25. maja.

Merkur, planeta uma i komunikacije, u svom sedištu radi brzinom svetlosti. Seče neizvesnost, izoštrava misao i donosi sudbinske preokrete.

Pripadnici četiri znaka tačno će znati šta žele. Ništa neće prepustiti slučaju, a taj ritam će zadržati i narednih nekoliko meseci.

Kome univerzum donosi uspeh do 25. maja

Reč je o znakovima kojima Merkur u Blizancima otvara vrata koja su godinama bila zaključana: novac, moćne pregovore, mir u duši i britku komunikaciju koja rešava sve nesporazume.

Bik: Konačno naplaćuje godine strpljenja

Dok se planete kovitlaju, vi dobijate ulogu glavnog stratega. Stvari koje su mesecima visile u vazduhu sada dobijaju ime, datum i potpis. Finansije, koje su zadavale glavobolju, ulaze u stabilnu fazu kroz pametne dogovore.

Odlučniji ste nego ikad. Društveni život vas privlači, ali biraćete drugačije ljude, sa novim ciljevima. Nemate razloga za strah da ćete izgubiti kontrolu, jer ste konačno vi ti koji postavlja pravila.

Blizanci: Reči postaju oružje koje gradi

Pošto Merkur, vaš gospodar, vlada nebom, ovaj tranzit deluje kao turbo dugme za vašu sudbinu. Komunikacija postaje vaša vrhovna moć. Kažete tačno ono što mislite, bez okolišanja, i ljudi vas konačno čuju kako treba – i to onako kako vi želite.

Osećate se udobno u svojoj koži. Ako ste u vezi, partner će prvi primetiti promenu. Ako ste sami, otvarate vrata novim poznanstvima bez panike i jurnjave.

Devica: Granice koje konačno funkcionišu

Vaš vladar Merkur radi za vas duplo, dajući vam mentalnu oštrinu koju niko ne može da isprati. Najveće promene desiće se u odnosima sa ljudima, bez obzira da li su poslovni ili lični. Učite kada da kažete „dosta“ bez osećaja krivice.

Ako ste sami, hrabro izađite na sastanke. Samo zapamtite jedno: granice se postavljaju na početku, ne kada već boli. To je trik koji vam menja ceo maj.

Škorpija: Izobilje koje u prvi mah plaši

Energiju koju upijate kao vodeni znak sada usmeravate ka osvajanju novih visina. Britke misli i brze informacije donose balans koji ste odavno tražili. Stvari dolaze odjednom, u velikim količinama, i to vas može uplašiti.

Ne povlačite se. Jači ste kada sve seda na svoje mesto, a univerzum donosi uspeh upravo onima koji ne beže od obilja. Ne gledajte sebi kroz prste, ovo je vaš trenutak.

Kako iskoristiti astrološki tranzit do 25. maja

Zapišite tri konkretna cilja, ne više od toga

Razgovarajte sa ljudima uživo, ne preko poruka

Sredite papire, ugovore i račune koje izbegavate

Ne donosite važne odluke posle 22 časa

Koji znak iz vašeg okruženja je već počeo da menja život ove nedelje, i u čemu se to najviše vidi? Podelite u komentarima.

