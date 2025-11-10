Univerzum ima poruku važnu za ova 4 znaka, danas je značajan dan za njih!

Univerzum ima poruku Bika, Raka, Ribe i Strelca 11. novembra 2025. Jupiter počinje retrogradno kretanje u utorak, a poruke iz univerzuma stižu tačno na vreme.
Jupiterovo retrogradno kretanje ne znači gubitak ili povlačenje. Umesto toga, radi se o unutrašnjem rastu i pronalaženju novih i inovativnih načina za širenje naših umova. Tokom ovog vremena, suptilni znaci nas vode ka razumevanju šta je zaista važno.
Retrogradno kretanje koje počinje u utorak pomaže nam da vidimo ono što ranije nismo mogli, ponovo nas povezujući sa svrhom i samopouzdanjem. Ovo je duboko značajan dan. Poruke iz univerzuma stižu tačno na vreme, pokazujući nam da je put ispred nas osvetljen i inspirativan.
1. Bik – univerzum šalje znak mira i samopouzdanja
Jupiterovo retrogradno kretanje vam otvara oči za istinu koju ste uočavali. Kroz san prepoznajete pravi trenutak uveravanja. Nešto u ovom snu vam daje do znanja da idete u pravom smeru.
Verujte u tajming svega, jer to nije slučajnost. To je vaša stvarnost i ona vam dolazi kroz znakove i snove. 11. novembra primetićete neku vrstu suptilne potvrde koja se probija. Ovo je sve čemu ste se nadali.
Univerzum vas podseća da se napredak dešava iza kulisa. Možete verovati u ovo. Vaš znak na današnji dan je znak mira i samopouzdanja. Posadili ste dobro seme, a ova kosmička povratna informacija vam daje do znanja da raste.
2. Rak – osećate ljubav i podršku direktno od zvezda
Retrogradni Jupiter vam pomaže da se podesite na glasove univerzuma. Možda ćete primiti svoj znak kroz intuiciju ili poznati simbol koji se pojavljuje u pravo vreme. Osećate ljubav i podršku, a možda čak ni ne znate zašto.
11. novembra, sva neizvesnost u vašem životu isparava, ostavljajući vas da se osećate sigurno, bezbedno i spremno da se upustite u nešto novo. Zbunjenost odlazi, a vi osećate olakšanje što je njen boravak bio samo privremen.
Univerzum ima poruku koja je direktna za vas, govoreći vam da verujete svojoj intuiciji i da znate da na duge staze sve uvek funkcioniše savršeno. Ne brinite. Božanstveno ste vođeni ka sreći.
3. Strelac – retrogradni Jupiter ima posebno značenje za vas
Retrogradni Jupiter ima posebno značenje za vas, jer je uključena vaša vladajuća planeta. Verovatno ćete dobiti uvid koji će promeniti ceo vaš pogled na nešto za šta nikada niste mislili da se može promeniti.
11. novembra videćete dokaz da se verovanje u sebe zaista isplati. Ono što je nekada delovalo sumnjivo sada se čini kao najjasnija ideja koju ste imali u dugo vremena.
Pokazano vam je da odgovori ne dolaze iz jurnjave za njima. Ako ostanete strpljivi, sve što treba da znate će vam pre ili kasnije doći. Ostanite otvoreni i zahvalni i znajte da ćete se na kraju uzdići iznad svega.
4. Ribe – Univerzum je u stalnom dijalogu sa vama
Jupiter retrogradan govori direktno vašem duhu. Osetićete da nešto pokušava da privuče vašu pažnju u obliku kreativne inspiracije. Osetićete poriv da započnete nešto umetničko ili muzičko. Muza vas definitivno zove 11. novembra.
Čini se kao da vas je univerzum nežno vodio sve vreme, i tek na ovaj datum vidite kako se delovi spajaju. Osećaj je takođe prilično dobar.
Vidite smisao u onome što se nekada činilo slučajnim ili čak neorganizovanim. Ovo je vaša sigurnost da ste u toku sa životom. Univerzum je u stalnom dijalogu sa vama i danas vam jasno govori.
