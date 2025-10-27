Univerzum ima važnu poruku za ova 4 znaka za 28. oktobar: Čekaju vas velike stvari, pročitajte je!

Univerzum šalje veoma važnu poruku za Ovna, Blizance, Lava i Strelca 28. oktobra 2025. Velike stvari se dešavaju, Mars u trigonu sa Jupiterom u utorak nas motiviše da se aktiviramo.

Mars u trigonu sa Jupiterom je poput kosmičkog zelenog svetla koje nas tera da trčimo sa entuzijazmom i samopoštovanjem. Ovaj tranzit nas motiviše da preduzmemo akciju, verujući da nas univerzum podržava.

Na ovaj dan smo pozvani da sledimo svoje instinkte. Energija Marsa nas gura da delujemo, dok Jupiter pokreće naš potencijal, i zajedno, sve to znači sreću i radost.

Za četiri horoskopska znaka, ovaj dan donosi snažnu poruku: misao stvara stvarnost. Ako verujemo u svoj pravac, otkrićemo da kosmos podržava naše kretanje napred.

Ovaj tranzit služi kao podsetnik da je tajming važan i da kada se samopouzdanje susretne sa prilikom, velike stvari se odvijaju prirodno.

1. Ovan – pokrećete nešto novo

Mars u trigonu sa Jupiterom pogađa vas tačno tamo gde najbolje sijate. To je kao energetski podsticaj koji donosi inspiraciju i tera vas da preduzmete akciju. Bilo da to znači pokretanje nečeg novog ili oživljavanje starog cilja, vaš tajming ne može biti bolji.

28. oktobra ćete primetiti koliko lako stvari teku kada prestanete da sumnjate u sopstvene instinkte. Oh, to je stvarno, i upoznaćete se sa tim izbliza i lično u ovom trenutku. Samopouzdanje je ključno.

Poruka univerzuma za vas je jednostavna: prestanite da čekate pravi trenutak. Pogledajte oko sebe, trenutak je sada. Svaki hrabar izbor koji napravite ovog dana otvara vrata većim, svetlijim ishodima.

2. Blizanci – radoznalost ima svrhu

Trigon Marsa i Jupitera vas podstiče da kažete svoju istinu i da se zauzmete za sebe, Blizanci. Darovani ste rečima, a ovaj tranzit vam pomaže da se jasno i snažno izrazite. Neko u vašem životu će konačno čuti ono što ste pokušavali da kažete i to će sve promeniti.

28. oktobra pratite svoju inspiraciju jer će udariti kao munja. Tog dana dobićete ideju vrednu delovanja. Osetićete da vas univerzum podstiče da verujete svojoj viziji i da idete za onim što vas najviše uzbuđuje.

Pokazuje vam se da vaša radoznalost ima svrhu. Pratite je. Otvaraju se vrata i sve što treba da uradite je da prođete kroz njih.

3. Lav – privlačite podršku i divljenje

Mars trigon sa Jupiterom vas obasjava iznutra. Osećaćete se moćno, samouvereno i nezaustavljivo, i to sa dobrim razlogom. Bili ste strpljivi, a ovaj tranzit vas podseća da se trud isplati kada se vaša želja sretne u savršeno vreme.

28. oktobra, vaše liderske osobine privlače podršku i divljenje. Bilo da je u vašoj karijeri ili ličnom životu, otkrićete da ovaj dan izvlači sve prepreke. Sada ste u toku. Ljudi slušaju kada govorite.

Poruka univerzuma je jasna: ne prigušujte svoje svetlo da biste drugima pružili udobnost. Sijajte dalje. Što više posedujete svoju snagu, svet se više usklađuje sa vašom vizijom.

4. Strelac – prava prilika za finansije

Trigon Marsa i Jupitera deluje kao lični poklon, Strelče, i za to ste izuzetno zahvalni. Ovaj tranzit je vaš prirodni saveznik, podsećajući vas da je optimizam supermoć.

28. oktobra pojaviće se iznenadna prilika koja se čini i rizičnom i pravom na novac. Vaša intuicija će vam reći kada da skočite, i dobro će vam biti da je slušate. Verujte onome što se dešava upravo sada.

Poruka univerzuma je da verujete svom avanturističkom srcu. Napredak se dešava kada istrajete i ostanete na svom ličnom putu. Na putu ste da saznate, a to je, samo po sebi, čista inspiracija.

