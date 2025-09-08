Univerzum stavlja ova 3 znaka na test 8. septembra – da li ste među njima?

Na dan 8. septembra 2025. godine, kada Mesec uđe u konjunkciju sa Saturnom, univerzum će ispitati strpljenje i snagu svojih izabranih – tri horoskopska znaka suočiće se sa izazovima koji traže disciplinu, iskrenost i hrabrost da preuzmu odgovornost.

Rak

Za Rakove je fokus ovog astrolos̆kog testa na odnosima, bilo da su platonski ili romantični. Ako je vaša veza zaista čvrsta, izdržaće pritisak, ali svaka sumnja može se raspršiti baš tog dana. Saturn vas tera da realno procenite da li vam odnos zaista donosi emocionalno zdravlje i da bez griže savesti postavite granice tamo gde dajete previše.

Vaga

Vage će se suočiti s dilemom između brige o drugima i sopstvenih potreba. Vi ste prirodni negovatelji, ali ovaj test vas poziva da konačno stavite sebe na prvo mesto – i to bez osećaja krivice. Saturnova energija podseća da vaši zahtevi zaslužuju jednaku pažnju koliko i tuđi i da je briga o sebi ključ dugoročne ravnoteže.

Jarac

Jarčevi na ovaj dan dokazuju sopstvenu otpornost, pre svega pred sami sobom. Saturn će opteretiti vaš um usporenim rokovima ili dodatnim obavezama, pa je moguće i da se sukobite s autoritetom. Ključ je u tome da ostanete dosledni – istrajnost i suočavanje sa problemima korak po korak pokazaće vam da ste sposobni da izgradite nešto trajno.

