Univerzum testira 3 znaka 21. maja, ako poveruju intuiciji položiće težak test

21. maja univerzum testira Jarca, Škorpiju i Bika. Ako shvate da je sve prolazno i poveruju intuiciji, položiće sve testove.

Tri horoskopska znaka univerzum testira 21. maja, moraju da poveruju u svoju intuiciju da sve prođe kako su želeli. Iako energija Saturna može biti izazovna, nema sumnje da možemo da se nosimo sa svim što nam donese u četvrtak.

Ovo je dan da verujemo svojoj intuiciji. Možda osećamo kao da su testovi ovde da nas nateraju da poludimo, a ipak, naš instinkt nam govori da je zapravo sve u redu. Bez obzira koliko se osećamo nestrpljivo i pod stresom, sve je dobro tokom direktnog Saturna, posebno za ova tri astrološka znaka.

1. Bik – verujete da je sve ovo prolazno

Univerzum testira vaš znak, a to nikada nije lako. Ipak, stvar je u tome što znate da će proći, kao što sve na kraju prođe. Dakle, iako je ovaj dan težak, znate da možete da ga prebrodite.

Sve vas izaziva u četvrtak, i dolazi trenutak u vašem danu kada jednostavno počinjete da se smejete apsurdu svega toga. Zaista, koliko stvari može poći po zlu? Ali već ste sve to prolazili i nikada vas nije nadvladalo. Ne nameravate da dozvolite da vas sada pobedi.

Tokom ovog Saturnovog tranzita, ponovo se povezujete sa svojom intuicijom. Ona vam govori da sve mora proći, a ova fraza vas definitivno vraća na fabrička podešavanja. Verujete da su vaše teškoće prolazne. Ovo verovanje vam omogućava da prođeš test univerzuma sa odličnim uspehom.

2. Škorpija – sve to možete da podnesete danas

Ono što vas danas stavlja na test, jeste to što niste sigurni da imate strpljenja da se nosite sa nekim u svom životu. Ova osoba može biti bliska vama ili jednostavno poznanik sa kojim morate da sarađujete. U svakom slučaju, oni vam zaista idu na živac.

Srećom, pod uticajem Saturnove energije, možete videti dalje od trenutne situacije. Znate da ova smetnja nije trajna i to je ogromno olakšanje.

Koliko god se činilo beskrajnim, problem koji je pred vama neće trajati. U stvari, čim budete u stanju da pomirite ono što osećate sa onim što vam intuicija govori, u osnovi se vraćate svom dobrom starom ja. Univerzum vas možda testira, ali to nije ništa što ne možete da podnesete.

3. Jarac – nemojte da se nervirate, ne isplati se brinuti o ovome

Vi ste neko ko stalno sebi stvara stres jer uvek insistirate na tome da stvari uradite kako treba i da sve uradite kako treba. Zbog toga vas univerzum testira i testori koji vam stižu u četvrtak brzi i žestoki.

Dakle, uzimanje daha je ono što vam pomaže da prođete kroz dan nepovređeni. Ta energija Saturna vam pomaže da prepoznate zašto ste ovde, umesto da se osećate kao da vas stres nosi. Istrajte, kao i uvek.

Iako je savršenstvo dobar motivator, retko je moguće i definitivno se ne isplati brinuti o njemu. Odvojite trenutak i opustite se. Stavljanjem vašeg poslovnog i privatnog života u perspektivu, moći ćete da se odvojite i budete svedoci onoga što se dešava, umesto da vas to živo pojede.

