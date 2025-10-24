Uradite ovo pre retrogradnog Merkura 9. novembra 2025: Vaš budući ja će vam biti zahvalan

Pred nama je period retrogradnog Merkura koji počinje 9. novembra 2025. — poznat po tome što može uneti zabunu u komunikaciju, planove i odnose. Astrolog Aura Vibin savetuje da pre nego što Merkur “krene unazad”, preduzmete nekoliko koraka koje će ublažiti stres i sačuvati napredak koji ste postigli.

1. Završite otvorene zadatke

Bilo da se radi o projektu koji je na pola, ugovoru koji niste potpisali, planovima koje nisi finalizirali — sada je vreme da sredite sve što može da ostane “da visi iznad glave”. Potvrdite putovanja, dogovorite sastanke, rešavajte logistiku — i ostavite Merkuru manje “teških” tema da poremeti kasnije.

2. Organizujte i očistite prostor

Čak i sitnice — kao što su mejlovi, fajlovi, notifikacije, aplikacije — mogu da postanu izvor stresa tokom retrogradnog Merkura. Kada sredite svoj spoljašnji i unutrašnji prostor, ostvarićete mirniji kurs tokom izazovnijeg perioda.

3. Razgovarajte iskreno i otvoreno

Pre nego što započne retrogradnost, razgovarajte sa ljudima sa kojima imate nerešene situacije. Budući da će Merkur prolaziti kroz znakove koje diktiraju direktnost (Škorpija, Strelac) i biće usklađen s Marsom, tenzije mogu eskalirati ako se ne suočite sa problemima ranije. Otvorena komunikacija — čak i kada je nezgodna — može smanjiti rizike u periodu koji dolazi.

4. Ne reagujte impulsivno

Tokom retrogradnog Merkura možete biti skloniji brzopletim odgovorima ili zaključcima. Aura savetuje da umesto toga ostavite vremena da razmislite. Kad se Merkur vrati u direktno kretanje krajem novembra, smirenija perspektiva će vam pomoći da donesete bolje odluke.

Zašto ovo ima smisla?

Preduzimanjem ovih koraka dok je Merkur još “direktan”, umanjujete verovatnoću da gaometrije komunikacije, nesporazuma i prekida planskih tokova zavise od astroloških sile — i povećavate šansu da vaš “budući ja” samo potvrdi da ste pametno reagovali.

