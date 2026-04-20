Uran ulazi u Blizance ove nedelje, evo kako moćna energija utiče na vaš znak od 20. do 26. aprila

Uran ulazi u Blizance ove nedelje i unosi iznenadne promene i unutrašnje pobune u svakom znaku. Kako utiče na vas?

Ove nedelje se dešava snažna energetska promena dok Uran ulazi u Blizance. Uran je planeta iznenadnih promena i pobune i utiče na svaki horoskopski znak drugačije od 20. do 26. aprila 2026.

Mesec u Blizancima na početku nedelje priprema nas za ono što Uran u Blizancima donosi u narednih nekoliko godina. Postavljamo sebi važna pitanja u ovom trenutku, jer Uran završava svoje vreme u Biku i zatvara priče. Mesec u Lavu u četvrtak, 23. aprila, podstiče nas da pronađemo svoj glas. Zatim, stelijum Ovna i Mesec u Devici pružaju savršen podsticaj koji nam je potreban da marljivo radimo na ostvarivanju naših ciljeva.

Ovan – strpljenje vam je neophodno

Strpljenje je vrlina, a naučićete zašto tokom ovogodišnjeg kursa. U vašem znaku, Ovnu, postoji više planeta, što vam pokazuje zašto treba da usporite i povremeno pomirišete ruže. Lako je biti pod stresom u ovom trenutku, ali ne zaboravite da usmerite pogled ka nagradi.

Mesec u Blizancima je dobro vreme za razmišljanje o novim idejama, dok vam Mesec u Devici pokazuje vrednost dobrog planera za zakazivanje. Iako je primamljivo žuriti tokom ovog perioda, Saturn u Ovnu će vas naterati da počnete ispočetka.

Bik – pripremite se za novi početak

Ova nedelja je nostalgična, sa Suncem u vašem znaku i Uranom koji se kreće dalje i ulazi u Blizance. Nastavljate da osećate pritisak, sa višestrukim planetama u Ovnu koje iznose na videlo promene koje treba da napravite, posebno ako niste postavili prioritete svojim potrebama. Promene su i dalje moguće, a sezona Bika vas podseća kako da se ophodite prema sebi.

Razmislite o lekcijama naučenim u poslednje četiri nedelje i šta još želite da postignete u budućnosti. Ova nedelja je kao dašak svežeg vazduha dok prihvatate ovaj novi početak. Pripremite se da se fokusirate na brigu o sebi i restrukturiranje svojih rutina.

Blizanci – nedelja puna inspiracije

Ovo je prilično inspirativna nedelja za vas, Blizanci, jer vam Mesec u vašem znaku omogućava da se povežete sa svojim emocijama i pokažete onima koje volite svoju ranjivu stranu. Uran takođe ulazi u vaš znak ove nedelje, donoseći više mogućnosti za stvaranje novih veza ili rascvetavanje romanse.

Ovo je početak vaše priče jer se Uran povezuje sa Plutonom, što vam otvara period dubokih transformacija. Ovo je vreme da vidite šta želite da stvorite i naučite u narednih nekoliko godina.

Rak – opustite se i otvorite nove stvari

Uspostavljanje dobrih veza i sanjanje velikih snova je moguće ove nedelje, a sve počinje sa Mesecom u Lavu. Ovaj lunarni uticaj vas čini orijentisanijim ka ciljevima i fokusiranijim na vaše planove. Takođe vam pokazuje kako da brinete o sebi, posebno sa svim planetama u Ovnu upravo sada, što stvara stres.

Osim toga, dobijate puno podrške od ovog vatrenog Meseca i pozitivne energije od stelijuma Ovna. Ako je bilo bilo kakvih sukoba na poslu ili u školi, možete pronaći rešenja u ovom trenutku. Uran ulazi u Blizance ove nedelje, što vam olakšava da se opustite i stvorite nove stvari iz privatnosti svog doma.

Lav – pokrenite svoju kreaciju

Planete u Ovnu donose podršku vatrenim znacima, pomažući u uravnoteženju intenziteta Marsa i Saturna. Uran takođe ulazi u Blizance ove nedelje, što je još jedan divan tranzit za kreativce. Da li ste iskoristili svoju kreativnu energiju ove godine? Ako niste, možete pokrenuti stvari ove nedelje.

Zapamtite da Mars i Saturn donose izazove, ali na kraju procesa, vredi truda. Počnite da pišete tu knjigu ili završite uređivanje umetničkog dela koje ste ignorisali. Podseća vas da prihvatite izazove, ali i da postavite plan da ih završite.

Devica – nesigurnost u profesiji

Sa Uranom koji ulazi u Blizance ove nedelje, osećate izvesnu nesigurnost u svojoj profesionalnoj sferi. Obratite se ljudima kojima verujete za smernice i vodite relevantne razgovore. Takođe morate biti pažljiviji u ovom trenutku.

Možda ste zbunjeni oko pravca kojim želite da idete, ali višestruke planete u Ovnu pružaju uvid. Mars i Saturn vam pomažu da otključate nove ideje i pronađete odgovore. Mesec u Lavu vam pomaže da stvari vidite drugačije, jer vas tranzit tera da pogledate u sebe i analizirate sa više pažnje.

Vaga – istražite nove ideje

Ova nedelja je posvećena samootkrivanju, jer vas višestruke planete u Ovnu podstiču da pogledate u sebe. Uran ulazi u Blizance, što je uzbudljiv tranzit za vas kao vazdušni znak. Spremni ste da istražite nove ideje.

Tranzit Urana takođe budi vašeg unutrašnjeg avanturistu. Novi putevi postaju intrigantniji, kao i istraživanje novih mesta. Kada je Mesec u Raku, sve oči su uprte u vas. Obavezno vežbajte diplomatiju i takt dok se krećete kroz ovu energiju Ovna i sve što ona donosi.

Škorpija – izgradite svoj oklop

Suočavanje sa vašim strahovima je stalna tema tokom sezone Bika, a počinje sa energijom Merkura na početku nedelje. Srećom, Uran ulazi u Blizance, pomažući vam da ojačate ili izgradite svoj oklop.

Ako ste se osećali zastojano, ovo je snažan period koji vam pokazuje moć i potencijal koji posedujete. Odvojite vreme da razmislite šta želite da postignete u budućnosti. Kako vam nivo samopouzdanja raste, vaši snovi takođe počinju da se šire.

Strelac – uzbudljiva iskustva

Kako gledate na ljubav? Da li vas je promenila? Ovo su neka od pitanja koja sebi postavljate ove nedelje, dok se Mars i Saturn u Ovnu nastavljaju sukobljavati. Mesec u Blizancima započinje stvari, pokazujući vam kvalitete koje želite kod partnera, posebno ako ste slobodni.

Sa intenziviranjem stelijuma u ​​Ovnu, ovo donosi promenu u vašoj filozofiji o ljubavi. Ako ste u vezi, ova nova iskustva se osećaju uzbudljivo i ispunjavajuće, jer počinju da se usklađuju sa onim što želite.

Jarac – promene u svakodnevnim rutinama

Promene u vašim dnevnim rutinama deo su ove nedelje i narednih nekoliko godina dok je Uran u Blizancima. Razumevanje kako dobro sarađivati sa drugima je važno. Vaša komunikacija počinje da se menja, posebno sa Merkurom sada u Ovnu, koji je pod pritiskom i Marsa i Saturna.

Ovo je vreme da budete svesni rada u timu. Iako vam je možda udobnije da radite sami, morate shvatiti da postoji vrednost u saradnji.

Vodolija – nove ideje, novi ljudi

Nove ideje naviru sa tranzitom Urana u Blizancima ove nedelje. To vam omogućava da vidite stvari u novom svetlu i budete prijemčiviji za informacije koje primate. Sa spoljnom planetom koja razvija vaš proces razmišljanja, oseća se kao da se sprema grmljavina ideja.

Sa Mesecom u Blizancima na početku nedelje, moguće je proširenje vašeg društvenog kruga ili povezivanje sa mentorima. Mesec u Lavu takođe olakšava upoznavanje novih ljudi ili deljenje vaših ideja sa prijateljima od poverenja.

Ribe – porodica i prijatelji u prvom planu

Porodica i prijatelji su deo ovogodišnjeg tranzita, a Mesec u Blizancima služi kao preludijum za tranzit Urana u Blizancima. Zapitajte se kako su se vaši odnosi sa drugima promenili u poslednjih nekoliko godina, sada kada je Saturn u novom znaku.

Uran u ovom položaju vas takođe motiviše da unesete neke promene u svoje neposredno okruženje. Želite da se vaš dom oseća udobno i smirujuće, pa razmislite o preuređenju i promenama.

