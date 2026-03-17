Usamljenost konačno završava za 3 znaka, astrološka energija od danas ponovo okuplja prijatelje i porodicu

Ovan, Vaga i Ribe danas će osetiti da prijatelji i porodica ipak postoje. Usamljenost konačno završava jer astrološka energija deluje.

Usamljenost konačno završava za tri horoskopska znaka posle 17. marta 2026. U utorak možemo jasno videti da više nema potrebe da se osećamo usamljeno, jer astrološka energija stvara izrazite i pozitivne promene.

Naše romantične situacije se menjaju, kao i naše društvene situacije. Sve to vodi do dobra. Možda smo u jednom trenutku osetili muke usamljenosti, možda smo čak mislili da će tako biti zauvek, ali smo pogrešili. Usamljeni dani su prošli i sada smo slobodni da steknemo nove prijatelje i delimo nova iskustva.

1. Ovan – odlučujete da budete ono što i jeste

Znate da se osećate usamljeno jer, istina je da se u poslednje vreme niste osećali kao vi. Zanimljivo je da ćete se, čim to shvatite u utorak, trgnuti iz toga. Ovo je dan kada odlučujete da se vratite onome što jeste.

Možda ste veoma svesni ideje da ste se nedavno nekako udaljili od društvenih situacija. Sada je vreme da se vratite. Osećate se dobro zbog toga, jer je to kao da ponovo vraćate sebe, Ovne. Bili ste usamljeni i odvojili ste vreme za taj prostor, i to je u redu. Sada vam se raspoloženje promenilo na bolje i tada se grupa prijatelja i porodice ponovo počinje okupljati.

2. Vaga – oslobađate se teškog tereta

Usamljenost vam skida sa ramena poput teškog i najneželjenijeg tereta 17. marta, Vage, i svi ste presrećni što ponovo dočekujete ideju o društvenim okupljanjima. Hej, svi prolazimo kroz trenutke kada osećamo da treba da se povučemo, ali u vašem slučaju, dovoljno ste pametni da znate kada je dosta.

U utorak odustajete od osećaja usamljenosti. Lepota je što su svi u vašem životu i dalje tu. Dali su vam prostor koji vam je bio potreban i spremni su da vas vrate, kad god poželite da se pridružite zabavi. Zabava čeka, a sada ulazite uzdignute glave.

3. Ribe – otkrićete da vam je to najbolji prijatelj

Ono što vas pogađa u utorak, Ribe, jeste činjenica da u vašem životu postoji određeni prijatelj koji je strpljivo čekao pored vas, dok ste vi odvajali vreme da se osećate usamljeno i sami. Ovo je pravi, istinski prijatelj, Ribe, i dirne vam srce saznanje da dok ste prolazili kroz ono što ste morali da prođete, ta osoba nije trepnula, ni na sekundu.

Ovo vas izvlači iz vaše depresije 17. marta. Kao rezultat toga, usamljenost konačno završava i shvatate da je imala svoje vreme i mesto u vašem životu. Nikada nije trebalo da bude trajna instalacija. Trgnete se iz toga tokom ovog tranzita, a vaš prijatelj čeka baš tu na vas.

(Krstarica/YourTango)

