Usamljenost se završava, ova 3 znaka od 28. marta konačno se vraćaju u normalan društveni život

28. marta usamljenost se završava za Jarca, Lava i Blizance. Konačno je došlo vreme da se vrate u normalan društveni život.

Usamljenost se završava za tri horoskopska znaka počev od 28. marta 2026. godine, kada Mesec u Lavu iznese istinu na površinu i učini da se osećamo društvenije nego što smo se osećali u poslednje vreme.

Saznanje nečega, umesto pogađanja, oslobađa nas iz kaveza usamljenosti. Mnogo toga što nas je držalo podalje od prijatelja i saputnika imalo je veze sa nečim o čemu smo razmišljali u svojim glavama. Jedna dosadna misao je izmakla kontroli, ostavljajući nas izolovanima.

Međutim, u subotu, ovi astrološki znaci su u stanju da vide dalje od ovih negativnih projekcija. Ovo nam omogućava da vratimo svoj društveni život i konačno ponovo počnemo da se zabavljamo. Usamljenost se završava, i bilo je krajnje je vreme!

1. Blizanci – humor otvara put za povratak u zabavu

28. marta slušate sebe kako razgovarate sa prijateljima, i to vas izbacuje napolje. Sada znate da treba da unesete nešto pozitivnije. Blizanci, više se ne osećate depresivno. Društvena energija Meseca u Lavu podseća vas da niste stalno u tami, kako ponekad volite da mislite o sebi.

U stvari, kada se jednom oslobodite te ideje, shvatićete da ste zapravo duša zabave. Tokom Meseca u Lavu u subotu, sećate se svog glasa i koliko možete biti smešni. Humor otvara put nazad u zabavan život, tako da usamljenost može postati stvar prošlosti.

2. Lav – otvorite svoje kapije

Postoje trenuci kada osećate da ste nedostupni, Lave. Kao da ste zatvorili kapije svog srca i svog društvenog života i izbacili ključ. Idete gde vas raspoloženje vodi, ali ponekad vas to raspoloženje odvede na mesta koja nemaju izlaz. Zbog toga se osećate usamljeno i izolovano.

Srećom, izlazite u subotu, jer je smela astrološka energija tu da vam pokaže vrata. Lako je zaboraviti da postoje dobre stvari u životu i da ste vi veliki deo toga da se te dobre stvari dogode. Ali Mesec je u vašem znaku 28. marta, što znači da je vreme da se vratite svom ranije radosnom ja i ostavite usamljenost za drugi dan.

3. Jarac – spremni ste da se ponovo suočite sa svetom

Kao da ste bili u hibernaciji, Jarče. Pa ipak, pod Mesecom u Lavu 28. marta, vraćate se na svetlost. Odvojili ste vreme koje vam je bilo potrebno da se prepustite bilo kakvom raspoloženju koje ste smatrali da je potrebno. Sada ste spremni da se ponovo suočite sa svetom.

Zanimljivo je da kada se osećate usamljeno, ne doživljavate to kao tragično ili depresivno. Doživljavate to kao samo još jednu fazu života, i bili biste u pravu. Svi doživljavamo različite epohe, a u subotu ulazite u mnogo društveniju. Vreme usamljenosti je prošlo. Univerzum vas podstiče da ponovo budete svoje svetlo i blistavo ja. Spremni ste da budete prijatelj drugima. Usamljenost se završava i trenutno nema mesta u vašem životu, i to je dobra stvar.

(Krstarica/YourTango)

