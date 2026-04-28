Usamljenost se završava za 4 kineska znaka 29. aprila, desiće se nešto što će im ispuniti srce

Sreda je za Zmaja, Konja, Svinju i Petla dan savršen za početak nečega novog. Usamljenost se završava i neki događaj će im razgaliti srca.

U sredu će se desiti nešto što će promeniti sve kod ova četiri kineska horoskopska znaka i što će im omogućiti da konačno prodišu punim plućima. Usamljenost se završava za njih 29. aprila 2026. Sreda je Dan inicijacije Vodenog Petla, tokom meseca Vodenog Zmaja i godine Vatrenog Konja.

Danas je savršen za početak nečega, čak i ako niste sigurni da je vaš prvi korak u pravom smeru. Početak vam daje osećaj svrhe i osećate se kao da je vaš život u pokretu.

Osećaj da vaš život poprima novi pravac pomaže vam da prestanete da se osećate kao da ste sami. Umesto toga, obratite pažnju na različite ideje i vidite koja funkcioniše.

Energija fiksnog elementa Vatre pomaže vam da se osećate motivisano i postaćete izbirljiviji u vezi sa tim koga okružujete. Želite da budete okruženi samo ljudima sa sličnim interesovanjima. Ako ste stidljivi, današnja Jang energija se povezuje sa vašom unutrašnjom asertivnošću.

Mars je primarni planetarni izvor, tako da vas nošenje crvene boje povezuje sa vašom unutrašnjom snagom i podseća vas da ste vi sami.

1. Zmija – jedna promena menja vašu dinamiku

Usamljenost koju ste osećali više nego obično proizilazi iz želje da promenite kućno okruženje. Želite da izgleda lepo i prijatno i preispitujete šta pripada, a šta ne. Ljudi vole da stvari ostanu iste, ali znate da jedna promena zaista može promeniti dinamiku vašeg prostora. Želite da doživite tu promenu u svom životu. Čudno, vaše okruženje direktno utiče na vašu energiju.

Skloni ste previše razmišljanju i uživate u tome što imate nekoga sa kim možete razmenjivati ideje. Ali postoje trenuci kada život postane zauzet za vas i ljude u vašem životu. Deo vas brine da ste suvišni i ne želite da budete dosadni. 29. aprila prestajete da se obraćate drugima i okrećete se unutra. Razgovarate sa svojom višom silom. Jedan od načina da to uradite jeste da pišete u dnevnik, zapisujući nekoliko promišljenih beleški i mapirajući svoje ideje.

Viđanje vaše vizije postaje uzbudljivo. Sada imate sočnu tajnu i možete iznenaditi druge. Više nećete želeti da delite svoje misli. Želite privatnost i prostor za razmišljanje.

Vaš projekat je veza u razvoju koja će vam praviti društvo dok se ne završi.

2. Zmaj – preuzimate inicijativu i nudite izlazak

Usamljenost se završava za vas 29. aprila, a deo razloga zašto ste se osećali tako odvojeno od drugih je taj što zaista želite da vaše veze rastu. Energija Petla danas podstiče iskreno uparivanje. Želite da budete deo tima i čini se da su vam osećanja uzvraćena.

Postoje trenuci kada ste bili traženi u vezi, i osećate se dobro preuzeti vođstvo i biti traženi za promenu. Kada ste u vodi, osećate unutrašnje samopouzdanje. Nedostatak istog ranije tokom meseca je ono što vas je učinilo usamljenim. Osećali ste se kao da ne pripadate. Ali danas, vaša energija je uzdignuta jer shvatate da možete stvoriti veze koje žudite.

3. Konj – radite ono što stvarno želite

Ne volite nikakva osećanja povezana sa usamljenošću, i kada vas stegne u srcu, odmah osećate potrebu da nešto preduzmete povodom toga. Voleli ste i gubili ste, a prostor koji je druga osoba ostavila vas tera da se pitate šta je sledeće. Tokom emocionalno intuitivne energije dana Vodenog petla, preuzimate inicijativu i radite ono što zaista želite.

Osećaj slobode koji doživljavate 29. aprila je osnažujući. Dolazite do mesta gde vam je u redu da zadržavate svoje lične želje i čežnje za dobrim društvom. Vaši ciljevi su na radaru i vi ste u potrazi za njima. Shvatate da kada stignete tamo gde idete u životu, steći ćete mnogo prijatelja na istom nivou. Ovo saznanje vas podseća da uspon na vrh može biti usamljen, ali na kraju ćete uskoro biti u blizini svog plemena.

4. Svinja – shvatate svoj identitet i jedinstvenost

Vi ste nežnog srca i uvek pokušavate da naterate ljude da se osećaju dobro. 29. aprila se pitate zašto vam niko ne pruža istu ljubav i brigu. Osećate se kao da ste jedina osoba koja ulaže u vaše odnose. Nedostatak reciprociteta vam se ističe u svakoj interakciji koju imate sa drugima. Onda vam nešto sine u glavi i shvatite zašto.

Shvatate da ste iscelitelj i da više ljudi treba vas nego što oni trebaju vama. Shvatanje vašeg identiteta na tako jedinstven način je više nego dovoljno da otkloni osećaj da ste izuzetak. Usamljenost se završava za vas, vi niste toliko usamljeni koliko ste nekada mislili. Stvarate društvene veze kao jedinstvena osoba kojoj su potrebni ljudi, i to vam ispunjava srce.

