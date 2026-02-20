Uspeh i suštinska sreća dešavaće se od danas ovim znakovima

Konačno će shvatiti svrhu svog života. Uspeh i suštinska sreća pratiće Strelca, Devicu, Ribe i Blizance od 20. februara. Počinju nešto lepo.

1. Blizanci – pronalazite svrhu svog života

Privlačite obilje i sreću u svojoj karijeri 20. februara. Sakupili ste toliko znanja i stručnosti na poslu, ali ponekad birate da zadržite stvari za sebe kako biste izbegli da zvučite otvoreno. Međutim, postoje ljudi koji iskreno žele da čuju šta imate da kažete. Žude za vašim savetima i mudrošću, posebno ako je besplatno.

U petak, razmislite o tome da pozovete kolegu na razgovor, posebno ako je nov u vašoj industriji. Ako ste na visokoj poziciji, razmislite o organizovanju ručka i učenja. Ako ste mentor nekome u svojoj porodici ili grupi, razmislite o pokretanju korisnog razgovora. Danas je dan kada vam dar brbljanja dobro služi (i drugima).

Pronalazite svrhu svog života i osećate se dobro što ste vi.

2. Ribe – menjate način funkcionisanja, na bolje

Sa Merkurom u vašem znaku, čuli ste svoj unutrašnji glas kako brblja sa novim idejama. 20. februara shvatate da ako nešto treba da bude, mora početi i završiti se sa vama. Morate sami da stvorite svoju sreću, a postoji nekoliko načina da to uradite. Danas možete podeliti ono što ste naučili kroz lični razvoj.

Biti „probijač kapija“ će vam pomoći da počnete da pozivate na dijalog sa drugima. Ljudi će primetiti vašu velikodušnost i postavljati pitanja, dajući vam materijal za buduće teme.

Danas je početak nečeg velikog, a vi samo grebete površinu. Menjate način na koji život funkcioniše, i to na bolje.

3. Devica – ne morate baš sve kontrolisati

Izobilje vam dolazi kada delegirate zadatke koji vam oduzimaju najveći deo vremena. Period pre senke Merkura u Ribama, otvara vašu introspektivnu i pronicljivu stranu. 20. februara, spremni ste da preispitate kako poslujete. Deo tog procesa uključuje razmatranje da li treba da zamenite sebe i delegirate posao koji obično kontrolišete.

Sa Merkurom koji se obraća Jupiteru u petak, ljude vidite kao blagoslov. Počev od danas, spremni ste da priznate da se sputavate kada preuzmete previše opterećenja. Ne morate stalno da imate kontrolu. Drugi neće raditi stvari onako kako vi to radite, ali to ne znači da je to nižeg kvaliteta.

Možete da podučavate i pokazujete bolji način. Možete pokazati podršku i ohrabrenje bez osuđivanja ili perfekcionizma. Ljudi koji žele da budu od pomoći su neverovatna prednost. To je kao da uzmete svoju energiju i umnožite je. Pored toga, efikasnim delegiranjem pokazujete poverenje, što poboljšava kvalitet vašeg odnosa.

Odjednom, vaši odnosi postaju simboli onoga što bi svet mogao biti, a univerzum blagosilja takve stvari.

4. Strelac – sreća u porodici

Izobilje vam dolazi kroz sentimentalne trenutke 20. februara. Vaš kućni život dobija novo značenje i kao da iznenada imate potrebu da se gnezdite. U petak shvatate kako se vaša porodica može proširiti. Vaši roditelji, partner, deca ili rođaci igraju ulogu u vašem životu, ali ne delite dovoljno često koliko vam to znači.

Danas, kada Merkur razgovara sa Jupiterom, želite da budete izražajniji. Želite da govorite o njihovim snagama i da obilno hvalite druge. U zahvalnosti su prekriveni zrncima mudrosti koje želite da podelite. Ali ovaj put je drugačije. Niste sve o sebi; velikodušni ste sa lepim rečima i sentimentalnošću.

Strelče, danas je dan kad vam je puno srce, uspeh i suštinska sreća su tu i osećate ih. Vaši komplimenti su toliko iskreni. Iskustvo je toliko duboko da ćete ga ponoviti, negujući srećnu energiju koja vam pomaže da izgradite vezu sa ljudima koje volite. Sledeće što znate je da su postupci uzvraćeni.

Pozitivna vibracija podiže vaš moral i leči vaše srce. Postajete provodnik svetlosti, a to utiče na vaš dom, porodicu, a možda i na ceo svet.

