Uvek gledaju samo sebe: Ovih 5 horoskopskih znakova su najgori prijatelji

Iako horoskop ne treba uzimati previše ozbiljno, astrologija ponekad otkrije osobine koje mogu da pokvare prijateljstvo. Ako primetite da vam se odnosi ponavljaju na isti način, možda je kriv vaš ili tuđi znak zodijaka.

Škorpija

Škorpije u svakoj vezi gledaju svoju korist. Ne libe se da se pojave samo kad im nešto treba, a onda iznenada nestanu iz vašeg života čim više niste „korisni“.

Ovan

Ovnovi najbolje funkcionišu sami. Njihova potreba za nezavisnošću često vodi do povređivanja bez razmišljanja, jer im nedostaje empatija i strpljenje za tuđe probleme.

Lav

Lavovi su odani, ali i izuzetno ljubomorni. Ako imate nešto što oni žele, spremni su da vas ogovaraju i potajno vas ne podnose, čak i kada vam deluju kao „veliki prijatelji“.

Ribe

Ribe su vrlo osetljive i sklone burnim reakcijama. Jednom kada im „stanete na žulj“, teško im je da oproste, pa dugo hrane osećaj povređenosti.

Vaga

Vage osvajaju svet šarmom i ambicijom. Dok god im koristite za socijalni uspeh, bićete njihov najbolji prijatelj, ali spremite se da odete u drugi plan čim se pojavi neko „bolji“.

