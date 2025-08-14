Uvek hoće više i nikada im nije dosta para: Ovo su najpohlepniji horoskopski znakovi

Astrolozi tvrde da postoji nekoliko znakova zodijaka koji nikada nemaju dovoljno – uvek žude za više bogatstva, moći i uspeha, a strast za posedovanjem glavna im je motivacija.

Bik – neumorna potraga za sigurnošću

Bikovi su čuveno vezani za komfor i stabilnost. Kada jednom osete ukus luksuza, teško se zaustavljaju. Njihova želja za materijalnim blagom često preraste u prave investicije, kupovine i planove koji im garantuju sigurnu budućnost – što ponekad prelazi granice zdrave mere.

Škorpija – glad za moći i kontrolom

Škorpije ne teže samo novcu, već i dominantnom položaju. Svaki njihov korak pažljivo je isplaniran da bi stekli što veću moć nad okolinom. Manipulacija i taktičko nadigravanje često su im glavni aduti, jer im ništa ne prija više od osećaja da kontrolišu situaciju.

Jarac – neumoljiva profesionalna ambicija

Jarčevi su orijentisani na uspeh i karijeru iznad svega. Njihov cilj je vrh – i ne libe se da žrtvuju vreme, energiju, pa i međuljudske odnose kako bi došli do pozicija moći. Svaki korak planiraju godinama unapred, a kad jednom postave plan, ne odustaju dok ga ne sprovedu do kraja.

Ako ste rođeni u Biku, Škorpiji ili Jarcu, znajte da vam nikada nije dosta – ali upravo ta pohlepa može biti vaš najveći pokretač ka ostvarenju najvećih ciljeva.

