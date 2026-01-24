Uvek kažu „još samo pet minuta“: Ova 3 znaka stalno kasne, njima je to normalno!

Ova 3 znaka uvereni su često da i maju još malo vremena pa stalno kasne. Pa čak i kad pogledaju na sat, desi se da pogrešno procene vreme.

Kašnjenje je jedna od onih svakodnevnih navika koje se često opravdavaju dobrim namerama, lošom procenom vremena ili uverenjem da se „ništa strašno neće dogoditi“. Iako svi ponekad zakasnimo, postoje ljudi kojima je to gotovo stalni obrazac ponašanja. Često su uvereni da imaju još malo vremena, čak i kada sat pokazuje suprotno. U njihovoj percepciji, nekoliko minuta retko deluje kao problem.

Prema astrologiji, takve se navike češće povezuju s ovim horoskopskim znakovima.

Blizanci – redovno kasne, ali ne namerno

Ljudi rođeni u ovom znaku često kasne jer im pažnja stalno skače s jedne stvari na drugu. Uvek se dogodi još jedan razgovor, još jedna poruka ili još jedna ideja koju treba odmah realizovati. Iako su svesni vremena, lako se izgube u trenutku i zaborave na dogovor. Često veruju da mogu stići sve, čak i kad je to objektivno nemoguće. Njihovo kašnjenje retko je namerno, ali je gotovo redovito.

Ribe – opušteno, u svom ritmu

Ribe često kasne jer žive u vlastitom ritmu koji se ne poklapa uvek s spoljnjim obavezama. Njima nekoliko minuta gore-dolje nema veliku težinu, jer se više vode osećanjem nego satom. Dok se spremaju, lako se zadrže u mislima ili emocijama i izgube pojam o vremenu. Često su uverene da će sve nekako sesti na svoje mesto, čak i ako zakasne. Kašnjenje kod njih dolazi iz opuštenog odnosa prema rokovima, a ne iz nepoštovanja.

Strelac – „samo još nešto“ da urade

Ljudi rođeni u ovom znaku često kasne jer precenjuju sopstvene mogućnosti i potcenjuju trajanje obaveza. Uvek misle da mogu još nešto da urade pre nego krenu. Optimistični su oko vremena i veruju da će se sve posložiti u hodu. Često kasne jer im je važnije iskustvo u kojem su trenutno nego strogo pridržavanje rasporeda. Njihovo kašnjenje proizlazi iz potrebe za slobodom, a ne iz nemara.

(Krstarica/Index.hr)

