Uvek mrzovoljni, puni gorčine i tuge: Ova 3 znaka šire negativnost na sve oko sebe

Svi ih imamo u okruženju: Večito neraspoloženi ljudi koji šire tugu i mrzovolju. Astrolozi tvrde da su za to kriva 3 znaka Zodijaka. Saznajte zašto su Škorpija, Jarac i Rak znakovi koji šire negativnost!

Postoje osobe koje su često loše volje i stalno im nešto smeta, a moguće je da je krivac za ovakvo ponašanje horoskopski znak u kojem su ti ljudi rođeni.

Astrolozi su izdvojili 3 Zodijaka koji su večito neraspoloženi, imaju kratak fitilj i viši prag frustracije, a loše vibracije prenose i na okolinu.

Ne žele da budu teški, ali svet doživljavaju intenzivnije i ozbiljnije od drugih.

Saznajte nad kojim Zodijacima stalno stoji crni oblak i da li su među njima vaši prijatelji.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom dubokom emocionalnom spektru – ali kada ih nešto muči, retko to prećutkuju.

Njihovo loše raspoloženje često dolazi od osećanja izdaje, sumnje, ili unutrašnjeg nemira kojeg ne mogu lako zaboraviti.

A kada su lošeg raspoloženja, svi oko njih to osećaju.

Njihova energija postaje intenzivna, pogled oštar, a njihovo prisustvo teško ignorisati.

Iako retko govore o tome šta ih muči, jasno stavljaju do znanja da nešto nije u redu.

Umesto da brzo oproste, dugo analiziraju situaciju i ostaju zatvoreni dok ne povrate osećaj kontrole.

Jarac

Jarčevi imaju visoke standarde – i prema sebi i prema drugima.

Kada nešto ne ide po planu, brzo se javlja frustracija i mogu ostati loše raspoloženi, duže nego što bi želeli.

Umesto da se oslobode trenutka, često razmišljaju o obavezama, problemima i stvarima koje nisu “kako treba”.

Često deluju rasejano i ozbiljno, kao da stalno nešto obrađuju u glavi, piše Index.

Nije im lako da prekinu tok misli, pa loše raspoloženje često traje dok ne “reše stvar“ u sebi.

Iako ih drugi doživljavaju kao hladne, njihovo loše raspoloženje često dolazi iz osećaja odgovornosti i unutrašnjeg pritiska.

Rak

Rakovi duboko osećaju sve oko sebe, ali retko odmah pokazuju šta ih muči.

Njihova unutrašnja osetljivost ih lako dovodi do emocionalnih slomova.

Često se zatvaraju u svoj svet i teško je dopreti do njih dok se ne osećaju dovoljno bezbedno.

Čak i najmanji znak odbacivanja, ili nerazumevanja, može ih uvući u duboko loše raspoloženje.

Umesto da se otvoreno suoče, radije čekaju da ih drugi “pogode”, a da ništa ne izgovore.

