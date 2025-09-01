Uvereni su da im nema ravnih: Toliko su umišljeni da sve ostale gledaju sa visine!

Zamisli osobu koja ulazi u prostoriju i već samim pogledom poručuje: „Ja sam ovde da vodim glavnu reč.“

Svi smo bar jednom naleteli na nekoga ko smatra da je rođen sa zlatnom medaljom na grudima. Astrologija kaže da su ova četiri horoskopska znaka najumušljenija – i svaki na svoj način briljira u ubeđivanju sebe (i drugih) da nema nijedne mane.

Lav – kralj pozornice

Lav ne voli da deli reflektore. Kad god uđe u društvo, sve oči su uprte u njega. Uveren je da je stvoren da osvoji svaku scenu – bilo da pričaš o poslu, zabavi ili važnoj odluci. Komplimenti ga hrane, a svaki uspeh vidi kao potvrdu svoje superiornosti. Ako jednom kaže da nešto može bolje od svih, spremi se za predstavu: Lav će ti pokazati kako se stvari rade savršeno.

Ovan – nepokolebljivi pionir

Ovnovi su like livewire: puni energije, brzopleti i odlučni da u svemu budu prvi. Oni ne čekaju da im neko otvori vrata – oni prosto krenu i razvale ih. Ta brzina i sigurnost u svoje poteze ponekad prelaze granicu svesnog uverenja da je njihovo rešenje jedino ispravno. Kad im neko kaže „čekaj malo“, oni već planiraju sledeći korak – i retko slušaju tuđa „ali“.

Jarac – praktični perfekcionista

Jarčevi ne gube vreme na teorije – oni hoće rezultat. Pragmatični i analitični, brzo slože plan i ubeđeni su da im je metod jedini ispravan. Njihova ambicija i iskustvo pretvaraju svaki problem u listu zadataka na kojoj je svaka stavka označena kao „uradi odmah“. Ako ne radi „po pravilima“, po njima ne radi kako treba, i to će ti otvoreno reći.

Škorpija – tajanstveni strateg

Kod Škorpija je u pitanju kombinacija samopouzdanja i finesse. Ona oseća svaku vibraciju u prostoriji, a intuicija joj šapuće da uvek zna više od ostalih. Kad donesu odluku, veruju da je njihova procena nepogrešiva. Grešku? Malo morgen – Škorpija će je tumačiti kao promišljeni eksperiment, a ne pad. I posle svega, ostaješ zatečen kako neko stoji bez mrlje i tvrdi „Eto, rekao sam.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com