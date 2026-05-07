Uz pomoć Saturna ova 4 znaka privlače neviđeno obilje i sreću 7. maja, i lako sve to podnose!

Uz pomoć Saturna, Vaga, Rak i Jarac privlače veliko obilje i sreću 7. maja 2026, godine, Neki će ukapirati da nisu centar sveta.

Uz pomoć Saturna, ova četiri horoskopska znaka privlače veliko obilje i sreću u četvrtak, 7. maja 2026. Danas je aktivirano mnogo energije Saturna, što vam olakšava obavljanje poslova.

Zrelost se odvija upravo sada. Uz pomoć Saturna rastete odlučno i malo sporije nego obično. Tražite obilje koje je kontrolisano i sreću koja nije problematična za vašu budućnost.

Uz pomoć Saturna, ovi astrološki znaci dobijaju ono što želite i imaju snagu da se nose sa tim kada je njihovo.

1. Jarac – mudriji ste u vezi s novcem

Privlačite obilje i sreću tako što ćete biti malo mudriji u vezi sa novcem u četvrtak. Saturn u Ovnu vas podseća da znanje kako da rukujete onim što vam je dato, bez obzira koliko malo izgledalo, signalizira univerzumu da ste spremni za veću odgovornost. Ako pokažete nedostatak brige za stvari koje imate, verovatno nećete biti mudri sa više. Dakle, pokazujete samoodgovornost.

Ne rizikujete ono što znate da je najbolje ostaviti na miru. Pluton u vašoj kući novca počinje da čini svoju magiju. Poboljšava vašu finansijsku situaciju. Cenite ono što imate i počinjete da se osećate zadovoljno svojom situacijom kakva jeste.

Ne čeznete ni za više, a taj unutrašnji osećaj sigurnosti stvara neverovatnu priliku za vaš rast.

2. Rak – ne ponašajte se majčinski

7. maja, Saturn vam pomaže da postanete zreliji kada je u pitanju vaša karijera i profesionalizam. Često se pitate da li ste dovoljno zreli kada razgovarate sa drugima. Ljubazni ste i volite da budete nežni, ali to može delovati majčinski, a ne šefovski.

Shvatate da kada održavate visok standard, drugi ljudi vas više poštuju. Taj nivo poštovanja koji doživljavate je ono što menja način na koji stvari stoje. Vidite tranziciju koja se dešava u vašim najintimnijim odnosima i onima koji su vam najbliži.

Ljudi do kojih vam je najviše stalo počinju da vam pokazuju podršku kakvu nikada ranije niste dobili. Osećate se obilno ljubavlju i srećno sa onima koji su u vašem životu. Ne merite uvek svoj uspeh znakovima dolara. Za vas, Rakove, bogatstvo, sreća i blagostanje počinju sa onima koje poznajete.

3. Vaga – vaš život postaje srećan

Saturn radi na tome kako komunicirate sa drugima u vezama. Vi sebe vidite kao deo veće jednačine. Ne radi se samo o vama u svetu, već i o tome kako dodajete vrednost životima drugih.

Kada su u pitanju vaša prijateljstva, veze na poslu i vaša partnerstva, želite da budete tip prijatelja na koga su ljudi ponosni.

Shvatate da kada je u pitanju privlačenje obilja i sreće, sve počinje sa tim ko ste u vašim interakcijama sa svetom. U prošlosti ste radili stvari iz dužnosti.

Istina je da vaše srce nije bilo u tome većinu vremena, već ste se prema akciji odnosili kao prema obavezi na vašoj listi obaveza svakog dana. Sada, sa retrogradnim Plutonom, sreću gledate u novom svetlu. Raditi stvari je posao ljubavi u koji želite da uložite.

Jedna promena u vašem razmišljanju vas vodi od potrebe da uradite određeni čin do želje da ga uradite, čak i ako ne dobijete ništa zauzvrat. Ova suptilna promena u četvrtak je ono što vam pomaže da privučete veliko izobilje u svoj život. Vaš život postaje srećan, i vi to cenite.

4. Ovan – shvatate da niste vi centar sveta

Od kada je Saturn ušao u vaš astrološki znak, osećate ogroman pritisak da odrastete i radite stvari na mnogo zreliji način. Počinjete da obraćate pažnju na ono što govorite i vidite kako vaši postupci utiču na druge ljude u vašem životu, a izvinjenje neće biti dovoljno da to ispravite. Sa Saturnom u vašem horoskopskom znaku u četvrtak, 7. maja, svoju ulogu u svetu shvatate ozbiljno.

Ne verujete uvek u sreću i efekte karme, ako ćemo biti iskreni. Posao vidite kao način da dobijete ono što želite od života.

Retrogradni Pluton u vašem sektoru prijateljstva vas tera da razmišljate šta radite i sa kim. Vaš društveni krug je pod budnim nadzorom i trenutno ništa ne shvatate olako.

Svet može biti bolje mesto, ali vi ga vidite kao da počinje sa vama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com