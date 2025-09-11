Užasno su iritantni – ovi znakovi horoskopa uvek kasne, a i lažu!

Svi mi povremeno zakasnimo ili prekršimo dogovor, ali neki horoskopski znaci su posebno skloni ovakvom ponašanju.

Ovi ljudi često kasne na sastanke, zaboravljaju obaveze i krše dogovore, što može frustrirati one oko njih.

Evo o kojim znakovima se radi:

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj znatiželji i potrebi za stalnom stimulacijom. Oni su veoma društveni i uvek u potrazi za novim iskustvima i informacijama. Međutim, njihova sklonost ka multitaskingu i stalnom traganju za avanturama često ih navodi da kasne i prekrše dogovore.

Blizanci su pod uticajem Merkura, planete komunikacije i intelekta. Njihova radoznalost ih često odvlači od trenutnih obaveza, jer su uvek u potrazi za nečim novim i uzbudljivim. Blizanci se često preopterećuju aktivnostima, što rezultira time da ne mogu da ispoštuju sve dogovore na vreme. Njihova sklonost ka brzom prelasku na nešto drugo može dovesti do čestih odlaganja i zaboravljanja dogovora.

Strelac

Strelci su poznati po svojoj ljubavi prema slobodi i avanturi. Uvek su u potrazi za novim iskustvima i često su previše zaokupljeni planiranjem sledećih avantura da bi se pridržavali zakazanih sastanaka i rasporeda. Spontani su i vole da žive u trenutku, što ih često čini nepouzdanim kada su u pitanju obaveze.

Strelci su pod uticajem Jupitera, planete ekspanzije i sreće. Njihova prirodna sklonost ka istraživanju i avanturi često ih navodi da zanemare svoje obaveze. Strelci vole da budu u pokretu i ne mogu da podnesu osećaj vezanosti, što ih često dovodi do toga da kasne i krše dogovore. Njihova želja za slobodom i spontanošću čini ih nepredvidivim i često nepouzdanim.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj emocionalnoj dubini i kreativnosti. Oni su sanjari zodijaka, često izgubljeni u svojim mislima i fantazijama. Ribe imaju tendenciju da zaborave dogovore i kasne, jer su previše zaokupljene svojim unutrašnjim svetom.

Ribe su pod uticajem Neptuna, planete snova i iluzija. Njihova sklonost ka sanjarenju i introspekciji često ih odvlači od stvarnog sveta. Ribe su veoma osetljive i emotivne, što ih često čini neorganizovanim i zaboravnim. Njihova potreba da pobegnu od stvarnosti može dovesti do čestih kašnjenja i nesigurnih obaveza.

Teško da se iko može osloniti na njih!

