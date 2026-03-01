Uzdižu se poput feniksa, 4 znaka tokom celog marta čeka značajno obilje i sreća

Ribe, Škorpija, Ovan i Strelac tokom celog marta meseca privlače neverovatno obilje i sreću. Iz ničega dobijaju sve. Uzdižu se poput feniksa.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću tokom celog marta 2026. Mesec donosi promene znakovima ispod, i kroz njihova iskustva, uzdižu se poput feniksa.

Mars ulazi u Ribe 2. marta, ohrabrujući nas da nastavimo da sanjamo. Mars može biti neobičan u ovoj poziciji, ali i dalje postoji mnoštvo pozitivnih ishoda jer pravi aspekt sa Jupiterom u narednih nekoliko nedelja. Venera ulazi u Ovna 6. marta, period za sebičnu ljubav i otkrivanje naše unutrašnje lepote. Jupiter staje direktno 10. marta, približavajući nas ponovnom proučavanju lekcija iz prošle godine.

Mlad Mesec u Ribama 18. marta pruža rezime ove intenzivne sezone Riba, a 20. marta Sunce ulazi u Ovna, podstičući nas da vodimo. Merkur stacionira direktno istog dana, podstičući nas da se zaljubimo. 30. marta Venera ulazi u Bika, znak svog prebivališta, postavljajući ton za divnu energiju koju će april doneti.

1. Ribe – ne odustajte od svojih snova

Još uvek smo u vašoj sezoni tokom prvog dela meseca i to vam donosi mnogo povoljne energije. Mars ulazi u vaš znak 2. marta, podstičući vašu ambiciju i omogućavajući vam da ne odustanete od svojih snova. Sledećeg dana doživljavamo pomračenje u Devici koje se dešava u vašem sektoru partnerstva. Pripremite se da upoznate nove ljude koji će proširiti vaše ideje, što će dovesti do plodonosne saradnje. Postajete lider sa Marsom i Merkurom u vašem znaku, udružujući snage da vas osnaže i podstiču da ostvarite svoj potencijal.

Finansijski podsticaj je na putu sa Venerom koja ulazi u Ovna 6. marta. Ostanite praktični sa svojim navikama potrošnje i fokusirajte se na štednju jer bi vas Venera ovde mogla učiniti impulsivnim. Međutim, Venera ovde vas uči kako da pokažete ljubav prema sebi. Merkur se direktno pomera 20. marta, istog dana kada Sunce ulazi u Ovna. Ovo je pozitivnija energija koja vam pomaže da se transformišete i razvijete jaču vezu sa sobom.

Mnoge ribe uzdižu se poput feniksa jer mart otvara vrata izobilju i proširuje vaše perspektive dok vas uči kako da budete svoj najbolji prijatelj.

2. Škorpija – strastvena i sentimentalna energija

Kao vodeni znak, Škorpija, početak meseca donosi strastvenu i sentimentalnu energiju sa Marsom koji ulazi u Ribe 2. marta. Samci će verovatno upoznati nekoga koga doživljavaju kao onog pravog, pa je najbolje da stvari ne shvatate previše ozbiljno dok se nejasni Merkur u Ribama ne direktno pomera 20. marta. Međutim, oni u vezama zapravo imaju koristi od ovog uticajnog perioda dok otvarate svoje srce i mogli biste odlučiti da sarađujete sa svojim partnerom na projektu poboljšanja doma.

Pun Mesec u Devici, 3. marta, skreće vam pažnju na vaša prijateljstva i ljude koji vam pružaju podršku. Transformacije su u toku, a moguće je da ćete se sresti i sa ljudima iz prošlosti. Venera ulazi u Ovna 6. marta, unoseći disciplinu u vaše rutine. Mogli biste biti više posvećeni brizi o sebi i čak se fokusirati na to da budete zdraviji.

Kada Mlad Mesec u Ribama zauzme centralno mesto 18. marta, otvorite svoje srce ili se uronite u kreativne poduhvate. Samouvereni ste u izražavanju sebe tokom sezone Riba, a počev od 20. marta, sezona Ovna vam pokazuje kako da gradite na svojim talentima. Merkur se direktira istog dana kada Sunce menja znake, omogućavajući vam da radite na nečemu novom ili da sprovedete planove u delo. Venera koja ulazi u Bika 30. marta postavlja scenu za divnu i ekspanzivnu energiju odnosa koju ćete doživeti u aprilu.

3. Ovan – više brinite o sebi

Osećate se mnogo više u svom elementu u martu. Mars, vaš vladar, je u Ribama 2. marta, što bi moglo doneti neke prepreke. Međutim, doživećete proboj ako ste strpljivi. Fokusirajte se na davanje prioriteta brizi o sebi tokom narednog meseca i ne žurite sa procesom. Mars u Ribama je koristan za one koji rade na izazovnom projektu jer pojačava disciplinu u vašem radu, a oni oko vas to primećuju.

Venera ulazi u vaš znak 6. marta, čineći da se osećate lepo, harizmatično i magnetično. Nove karijerne mogućnosti dolaze sa ovom energijom kroz umrežavanje. Pripremite se da budete pozvani na događaje ili zabave. Možda ćete baš vi biti onaj u svojim krugovima koji se ističe.

Mlad Mesec u Ribama 18. marta susreće se sa Marsom, donoseći snažne emocije na horizont. Pažljivo upravljanje emocijama je važno jer doživljavate mnogo isceljenja nakon što prebrodite oluju. Merkur stacionira direktno 20. marta, istog dana kada Sunce ulazi u Ovna. I vi ste među onima koji uzdižu se poput feniksa. Mart vas podstiče da se pojavite i ponovo probudite svoju snagu.

4. Strelac – gradite karijeru

Stvari se intenziviraju ovog meseca sa Marsom koji ulazi u Ribe 2.marta, praveći kvadrat sa vašim znakom i bacajući svetlo na kućni front. Pun Mesec 3. marta nastavlja da vas uči o vašim profesionalnim ciljevima, podsetnik da gradite saveze, održavate mir i izbegavate sukobe.

Venera ulazi u Ovna 6. marta, veoma lepa i motivišuća energija. Venera se susreće sa Saturnom, dodajući uvid u mogućnosti štednje za narednih nekoliko nedelja. Podsticaj koji ovaj tranzit pruža takođe će vam pomoći da izgradite svoj karijerni sektor. Učite kako da radite efikasnije bez iscrpljivanja energije. Jupiter, vaš vladar, stacionira direktno 10. marta, trijumfalan tranzit koji vam pomaže da cenite ono što ste postigli tokom prošle godine.

Nakon što Sunce uđe u Ovna 20. marta, više vaših kreativnih talenata će se otkriti tokom narednih nekoliko nedelja. Merkur takođe stacionira direktno 20. Projekat koji ste možda započeli kod kuće može biti blizu završetka, ili bi ovo moglo biti vreme kada bi se mogla otkriti neka porodična istorija. 30. marta Venera ulazi u Bika, pripremajući vas za veću izvrsnost. Venera ovde je neophodna za napredovanje u akademskom ili profesionalnom sektoru sledećeg meseca.

