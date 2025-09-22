Uzrujavaju se zbog najmanje sitnice, a život zagorčavaju svima oko sebe: Najveći mrgudi horoskopa

Mislite li da ste osetljivi na sitnice? Ako vam i najsitnija promena raspoloženja izaziva izlive mrzovolje, možda spadate u jedan od ovih znakova. Rešenje? Muzika, joga, meditacija, kupka ili vežbe disanja mogu da vam pomognu da povratite mir i raspoloženje.

Škorpija – maska besa

Škorpije skrivaju svoju ranjivost iza mrzovoljne fasade. Čim osete izdaju ili probuđene stare bolne emocije, negativnost koja im ključa u glavi projicira se na sve oko njih. Da bi se smirili, potrebna im je potpuna tišina i udaljavanje od spoljnog sveta.

Jarac – povučeni gnev

Jarčevi su poznati po rezervisanom stavu, ali kada ih najmanja neprijatnost iznenadi, okreću se sebi da bi preradili osećanja. U trenucima mrzovolje traže samoću – izolacija im pomaže da razgrade i prevaziđu bolne misli bez, kako kažu, ometanja okoline.

Rak – zaštitnički bes

Oštećenje imetka porodice, odbacivanje ili osećaj da nisu dobrodošli automatski aktivira Rakovu mrzovolju. Iako će se umešati da zaštite bližnje, čak ni u žaru borbe ne mogu da sakriju gorčinu koja im se očitava na licu.

Devica – mrzovolja u haosu

Devicama narušeni red, neizvesnost ili neuredna sredina izazivaju osećaj neprijatnosti koji se lako prelije u dugotrajno loše raspoloženje. Najbolje rešenje za njih je da se suoče s izvorom stresa i primene praktične korake kako bi vratile harmoniju u svoj prostor.

Ribe – bol zbog nepravde

Ribe duboko osećaju svaki oblik nepravde, bilo prema sebi ili drugima. Ljubitelji umetnosti često su skloni mrzovolji i tuzi, zato im savetujemo da svoju negativnu energiju usmere u kreativan izraz – čak i ako to ostane tajna samo za njih.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com