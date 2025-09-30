Vaga je lepša, Lavica glamuroznija, ali žena u ovom znaku je carica, baca svakog na kolena!

Žena u znaku Jarca je neverovatno jaka žena, prava carica.

Alfa ženka, ambiciozna, disciplinirana, organizovana, strpljiva, odgovorna, praktična, odlučna, neustrašiva, fokusirana na cilj i srećna tek kad do njega dođe – ona je sve to.

Kao tipična predstavnica grupe zemljanih znakova, stoji čvrsto na zemlji i nije sklona sanjarenjima već živi u stvarnosti i uzima od nje najviše što može.

Zbog svoje nepokolebljive ambicioznosti i poriva da stalno ide napred, često sve ostale ostavi iza sebe, a skrenuti je s puta koji je zacrtala nije lako.

Znate li pred kim stojite?

Budite sigurni da ćete uskoro i dobrovoljno kleknuti, kada budete shvatili o kakvoj se dami radi. Ono što bi svakom prosečnom muškarcu slomilo kičmu, ova dama će izneti tako nenametljivo i dostojanstveno, da ćete se, ako ste njen partner, zapitati jeste li je uopšte dostojni?

Ako zaključite da jeste partner za nju, budite sigurni da će vaša ljubav goreti postojano i toplo, kada sve ostale budu sagorele. Održavaće je plamen njene odgovornosti, dužnosti i posvećenosti. S njom svaki dan neosetno postajete sve bolji i bolji … dok jednog dana ne shvatite da ste od krastave žabe postali princ koji uživa poštovanje i autoritet svih oko sebe.

Osobine žene Jarca

Ambiciozna i odgovorna

Ima jasan cilj i plan kako da ga ostvari.

Ne gubi vreme na površne stvari.

U poslu je beskompromisna i pouzdana, često je stub tima ili porodice.

Rezervisana, ali duboka

Ne otvara se lako, ali kad to učini, pokazuje emotivnu dubinu i vernost.

Deluje hladno, ali ispod površine krije toplinu i nežnost koju deli samo s odabranima.

Samostalna i čvrsta

Ne traži da je neko spasi, ona je ta koja rešava.

U kriznim situacijama ostaje pribrana, racionalna i nepokolebljiva.

Ne voli da zavisi od drugih, ali ume da bude odana i zaštitnička.

Diskretna elegancija

Ima sofisticiran stil, ne mora da bude upadljiva da bi bila primećena.

Vrednuje kvalitet, tradiciju i suštinu više nego trendove.

U ljubavi

Traži stabilnost, lojalnost i duboko poštovanje.

Ne zaljubljuje se lako, ali kad to učini, to je veza za ceo život.

Partnera ne idealizuje, ali ga podržava, gradi i čuva.

U prijateljstvu

Pouzdana, mudra i uvek tu kad je najpotrebnije.

Ne voli površne odnose, bira kvalitet nad kvantitetom.

Njeni saveti su promišljeni, a njeno ćutanje često govori više od reči.

Može se činiti hladna i rezervisana, ali ispod te površine krije se žena s odličnim smislom za humor koja čezne za sigurnošću. Deo svojih ambicija spremna je žrtvovati samo zbog jednog – porodici.

Kad nije njen dan, može biti previše tvrdoglava, neraspoložena, stidljiva i pesimistična.

U prirodi joj nije da se zaljubi na prvi pogled ni da gubi vreme na besmisleni flert za koji zna da ne vodi nikud.

Ljubav je za nju ozbiljna stvar i ako joj se neko sviđa neće pustiti sudbini da odradi svoje već će uvek biti svesna svojih sposobnosti, uzeće stvari u svoje ruke i pobrinuti se da dobije muškarca kojeg želi.

Strastvena je ljubavnica. Idealne partnere pronaći će u druga dva zemljana znaka, Biku ili Djevici jer oni znaju prodrijeti do njenog srca i otkriti njegovu toplu i nježnu srž, te jednom vodenom znaku, Raku koji će u potpunosti zadovoljiti njene emocionalne potrebe. Dobro se može slagati i sa Škorpionom.

Voli postojanost. Ceni samo one ljude koji imaju izvesnih vrednosti u skladu njenim shvatanjima. U životu ne voli da gubi vreme na neozbiljne ili nevredne situacije. Prezire dokone razgovore. Zna tačno da proceni redosled pojedinih događaja i sjajan je organizator.

Žena Jarac osvaja svojom klasičnom lepotom, njen celokupan izgled vrlo je dopadljiv, a prvo što svi na njoj primete su visoke jagodične kosti koje joj daju posebnu eleganciju i šarm. Tipičnu predstavnicu znaka karakteriše duži nos, izražajno i skladno lice, duboke, pomalo mračne oči, vitka figura i tanak vrat, naglašena ramena kao i čist i blistav ten.

Telo joj je proporcionalne građe i čvrsto te se žena Jarac može pohvaliti velikom fizičkom izdržljivošću. Ima vrlo dobro i precizno oblikovane obrve, a senzualne usnice daju dodatan šarm njenoj pojavi.

Žena Jarac je kao planina, ne pomera se lako, ali kad se popneš do vrha, vidiš svet iz sasvim druge perspektive.

