Vaš datum rođenja otkriva mnogo o vama: Evo na koji dan se rađaju oni kojima sve ide u životu

Otkrivamo datume rođenja koji privlače uspeh i sreću u životu

Dan kada ste rođeni zapravo otkriva mnogo o vašim talentima, sudbini i životnom putu i tome za šta ste vi predodređeni.

Rođeni 1, 10, 19, 28. u mesecu

Vi ste rođene vođe i veoma se izdvajate od ostalih. Ambiciozni ste, hrabri i odlučni. Želite da postignete mnogo u životu. Ne zanima vas tuđe mišljenje, jer znate da su vaše inovativne ideje dobre. Sami krčite svoj put, samostalni ste i samodovoljni. Dobro bi bilo da započnete neki samostalan posao.

Rođeni 2, 11, 20, 29.

Imate potrebu za mirom i harmonijom. Ne volite rasprave ni sukobe mišljenja, radije birate kompromise, kako biste održali mir. Vi volite ljubav, a ne rat, te radije birate da ste u vezi nego da koračate kroz život sami. Dobri ste u timskom radu, a skromnost je vaša vrlina. Veoma ste osećajni, te morate obratiti pažnju na to da vas neko ne povredi i ne iskoristi vašu dobrotu. Umetnička ste duša, sa dobrim osećajem za lepo.

Rođeni 3, 12, 21, 30.

Obdareni ste umetničkim darom. Bilo da pišete, govorite ili ste našli neki drugi način da iskažete svoju kreativnost, vi ste predodređeni da stvarate. Imate i odličan smisao za humor i sposobnost da sačuvate pozitivan pogled na svoj život. Imate sposobnost da ohrabrite druge i da ih ispunite optimizmom, kao i odličnu maštu i čak sposobnost da predvidite stvari, naročito u svojim snovima. Topla ste osoba, pravi prijatelj i veoma velikodušni.

Rođeni 4, 13, 22, 31.

Praktični ste, vredni i čvrsto stojite na zemlji. Znate da se težak rad na kraju isplati i zato ste veoma disciplinovani kada je neki posao koga se prihvatite u pitanju. Volite da budete organizovani i ne odustajete od obaveza dok ih potpuno ne privedete kraju. Imate jaka moralna načela i najviše vas nervira kada vas neko laže.

Rođeni 5, 14, 23.

Vaš dar je komunikativnost. Mnogi pisci su rođeni pod ovim datumom. Veoma ste talentovani, ali naročito za govor i izražavanje rečima. Dobri ste i kao prodavci, marketing menadžeri, televizijski prezenteri, radio voditelji i slično. Imate lep glas i brzo razmišljate. Mana vam je što vam sve brzo dosadi. Ne plašite se promene, zapravo i volite da završite sa nekom obavezom i idete dalje. Volite slobodu, te vas mnogi mogu okarakterisati kao boema.

Rođeni 6, 15, 24.

Vi imate veoma saosećajno srce i puni ste ljubavi. Najbolje se osećate u svom domu, okruženi porodicom i preuzimate većinu poslova i brige oko familije. Na nekom nivou vama je neophodno da se osećate potrebnim. Potrebna vam je harmonija u životu. Dobar ste oslonac, odlični sa decom i životinjama. Pravi ste borac za pravdu, ali šta god da se dešava, vi ipak birate da vidite ono najbolje u ljudima.

Rođeni 7, 16, 25.

Vi ste pravi miks logike i intuicije. Racionalni ste i natprosečno inteligentni, sa darom za analizu i istraživanje. Učenje i generalno znanje veoma su važne stvari u vašem životu. Tražite istinu celog života, ali ste veoma skeptični i nemate baš poverenja u sve. Mudri ste, a privlačiće vas filozofija i duhovne nauke. Želite da spoznate dublji smisao života. Šarmantni ste, ali preferirate da budete sami u miru.

Rođeni 8, 17, 26.

Vaš najveći dar je snaga. Rođeni ste vođa, veoma ambiciozni i postignuće je veoma važno za vas. Vrlo je verovatno da ćete biti uspešni u životu. Jedino što treba da uradite jeste da postavite jasne ciljeve u svom životu, pa da onda vredno radite kako biste ih dostigli, a ne da besciljno lutate. Imate dara za finansije, organizaciju i rešavanje problema. Verovatno ste primetili da rešavate probleme mnogo brže nego drugi, pa ste često nestrpljivi čekajući da i drugi ljudi dođu do rešenja nekog problema.

Rođeni 9, 18, 27.

Interesuje vas prošli život i verovatno i sad proživljavate neka slična iskustva kao u proteklom životu. Multitalentovani ste i imate želju da ostavite neki večni trag u ovom svetu, čineći velika dela. Značajno ste povezani sa svojim duhovnim uverenjima, brižni ste i saosećajni, uvek se trudite da pomognete onima kojima je to potrebno, ali često završite tako što dajete mnogo više ljudima, nego što od njih dobijate. Umetnička ste duša, veoma kreativni, humanitarac i imate veliku potrebu da proputujete ceo svet.

Rođeni 11. ili 22.

Oni koji su rođeni 11. veoma su spiritualni, kreativni, umetnički nastrojeni i inspirativni. Često imaju problema sa nervozom i anksioznošću.

Ljudi rođeni 22. imaju potencijala da vode veoma uspešan život. Rođene su vođe sa odličnom intuicijom, sposobnošću da se fokusiraju na dobre stvari, ispune svoje snove i ambicije. Disciplinovani ste i veoma mudri.

