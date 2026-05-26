Vaš dnevni horoskop za utorak 26. maj: Sunce se poravnava sa Plutonom i vadi na videlo ono što ste krili mesecima

Dnevni horoskop za utorak, 26. maj: Sunce i Pluton razotkrivaju tajne. Pročitajte šta vaš znak mora da uradi pre podneva.

Vaš dnevni horoskop za utorak 26. maj donosi jedan od najjačih aspekata ovog proleća. Sunce u Blizancima pravi opoziciju sa Plutonom u Vodoliji, a to znači jedno, ono što ste gurali pod tepih sada izlazi na površinu.

Neki će dobiti poruku koja menja plan za celu nedelju. Drugi će konačno reći ono što su trebali pre tri meseca.

Ovan: Razgovor koji ste odlagali traži se danas

Energija vas tera napred, ali ne brzopleto. Jedna osoba iz porodice traži jasan odgovor i nema više prostora za „videćemo“. Posle podneva stiže informacija o novcu koji ste otpisali. Ne reagujte burno, sačekajte sredu da potpišete bilo šta.

Bik: Stari prijatelj kuca na vrata sa zanimljivom ponudom

Finansijski deo dana je stabilan, ali emotivni nije. Neko vam vraća uslugu od pre godinu dana i to vas zatekne. Bik danas dobija priliku koju je odbio prošle jeseni. Razmislite dva puta pre nego što opet kažete ne.

Blizanci: Sunce u vašem znaku traži hrabru odluku

Vi ste zvezda dana. Sunce vam daje vidljivost, ali Pluton zahteva iskrenost prema sebi. Ako ste u vezi koja se istanjila, danas ćete tačno znati šta dalje. Poslovni sastanak posle 15 časova menja ravnotežu snaga u vašu korist.

Rak: Intuicija vam šalje signal koji ne smete ignorisati

Osetljivost je pojačana, ali to nije slabost. Jedan san iz noći između ponedeljka i utorka nosi konkretnu poruku. Finansijski, dobijate priliku da naplatite nešto staro. Sa partnerom budite blagi, on prolazi kroz svoj rat.

Lav: Ego vam radi protiv interesa, smirite ton

Želite glavnu reč u svakoj prostoriji, a danas to ne ide. Šef ili autoritet daje primedbu koja zaboli, mada je tačna. Lav koji prihvati kritiku do podneva, do večeri dobija pohvalu. Veče provedite van kuće, dobro vam dođe promena scene.

Devica: Detalj koji ste propustili izlazi na svetlo dana

Na poslu otkrivate grešku koja nije vaša, ali se vama pripisuje. Branite se činjenicama, ne emocijama. Ljubavni život traži manje analize, više dodira. Posle 18 časova poziv od osobe iz prošlosti budi staru priču.

Šta donosi opozicija Sunca i Plutona danas

Opozicija Sunca i Plutona je astrološki tranzit koji razotkriva skrivene motive, donosi konfrontacije i preokrete u odnosima moći. Traje oko 48 sati, a najjače dejstvo ima između 11 i 14 časova po srednjeevropskom vremenu.

Vaga: Pravda koju ste tražili konačno stiže

Posle dugog čekanja, situacija se okreće u vašu korist donosi vaš dnevni horoskop za utorak 26. maj. Pravni ili administrativni problem dobija pomak. Vaga danas potpisuje nešto što menja narednih šest meseci. U ljubavi, budite konkretni, partner ne čita između redova kao vi.

Škorpija: Tajna koju čuvate prestaje da bude tajna

Pluton je vaš vladar i danas radi za vas, ali traži cenu. Informacija koju ste držali za sebe izlazi, najbolje je da je sami iznesete. Posao donosi novac koji ste očekivali, plus mali bonus. Veče je za samoću, ne za društvo.

Strelac: Putovanje ili poziv iz inostranstva menja planove

Telefon zvoni iz neočekivanog pravca. Neko iz inostranstva nudi priliku koja zahteva brzu odluku. Strelac koji kaže da pre srede, dobija najbolje uslove. Ljubav je u drugom planu danas, fokus je na karijeri i pokretu.

Jarac: Pluton vas i dalje meša, ali manje bolno

Niste više u središtu plutonske oluje, ali talasi stižu. Porodična obaveza traži vašu pažnju, ne odbijajte. U finansijama, neko vam vraća dug bez podsećanja. U vezi, prestanite da kontrolišete sitnice, partneru smeta.

Vodolija: Pluton u vašem znaku otkriva ko ste zaista

Tranzit traje godinama, ali danas je prelomni dan. Osećate da vas nešto duboko menja, i to je tačno. Stari ja odlazi, novi još traži oblik. Donesite jednu malu odluku koja simboliše promenu, ošišajte se, presložite sobu, obrišite jedan kontakt.

Ribe: Mašta vam radi, ali stvarnost traži račune

Sanjarite o budućnosti, dok vas tekući račun vraća u sadašnjost. Nije loš dan za kreativni posao, ali jeste loš za velike kupovine. Ljubavni susret oko 20 časova donosi razgovor koji ste izbegavali. Recite šta mislite, jednom.

