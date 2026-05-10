Vaš dnevni horoskop za 10. maj: Sunce se poravnava sa Jupiterom, biće više otvorenosti a manje osuđivanja

Vaš dnevni horoskop za 10. maj 2026. godine donosi energiju otvorenosti, topline i dugoročne kreativnosti. Sunce u Biku se poravnava sa Jupiterom u Raku u nedelju, a u vazduhu je duboko kreativna energija.

Ideje se ukorenjuju, a veze lepo cvetaju sa više otvorenosti i manje osuđivanja. Najvažnije je da ova energija podržava dugoročni rast. Ovde se ne radi o brzim pobedama i trenutnom zadovoljstvu. Ono što sada odlučite da negujete ima potencijal da se vremenom stalno širi.

Ovan – vreme je da prepustite drugima inicijativu

Navikli ste da inicirate i činite da se stvari dešavaju. Međutim, nedelja vam pokazuje da nije sve što je značajno potrebno.

Dozvolite sebi da budete podržani umesto da uvek budete onaj koji nosi. Obratite pažnju na ono što se čini prirodno usklađenim umesto na ono što se čini kao izazov koji treba savladati.

Bik – intuicija vas vodi ka boljim stvarima

Oslonite se na ono što vam se čini dobrim bez preispitivanja ili smanjenja. Usklađeno sa Jupiterom u nedelju, Sunce u vašem znaku najbolje reaguje na tople razgovore i usklađene prilike.

10. maja verujte svom tempu i shvatite da rast ne dolazi uvek kroz poremećaje. Pratite svoju intuiciju i ono što se čini ispravnim. Ovo vas vodi ka mnogo boljim stvarima.

Blizanci – pustite vaš um da se malo odmori

U nedelju vam je dostupan uvid, ali on neće doći kroz preterano razmišljanje ili stalnu stimulaciju. Umesto toga, dolazi kroz mir i razmišljanje.

Pustite svoj um da se odmori. Možda ćete otkriti da emocije ili misli koje niste u potpunosti obradili počinju da izlaze na površinu, ali to čine na način koji se čini upravljivim, pa čak i lekovitim.

Rak – prave prilike i ljudi su oko vas

Okružuje vas mekoća koja se oseća i utešno i ekspanzivno. Primećujete da vas pravi ljudi i prilike pronalaze sa manje napora nego obično. To je zato što se usklađujete sa frekvencijom otvorenosti i poverenja.

U nedelju, dozvolite sebi da vas drže kako biste videli da snaga i ranjivost mogu koegzistirati. Ovo stvara dublji i održiviji osećaj povezanosti.

Lav – gradite nešto dobro

U nedelju, 10. maja gradite nešto značajno. Čak i ako to još nije u potpunosti prepoznato, ispod površine se dešava stalan napredak.

Nedelja vas poziva da verujete u dugoročnu igru, umesto da tražite trenutnu potvrdu. Način na koji pristupate svojim ambicijama se menja, a priznanje dolazi kao prirodan rezultat. Nastavite, čak i ako se čini suptilnim. Rast je stvaran.

Devica – vaš svet se otvara, ali nemojte mnogo da kontrolišete

Vaš svet se otvara na načine koji istovremeno deluju uzbudljivo i stabilizujuće. Desetog maja ćete se osećati privučeno novim perspektivama ili čak fizičkim okruženjima koja vas podsećaju da vam je uvek dostupno više.

Međutim, ovo nije bekstvo od vaše trenutne stvarnosti. Umesto toga, proširujete svoj život. U nedelju se u vazduhu oseća mogućnost. Dozvolite sebi da istražujete bez potrebe da kontrolišete svaki ishod.

Vaga – otkrivate nešto važno u svojim emocijama

Otkrivate dublji sloj emocionalne istine. Umesto da narušava vaš mir, ona zapravo stvara još više njega.

10. maja, spremniji ste da priznate šta vam je zaista potrebno u vašim vezama i u vašem odnosu sa samim sobom. Više vas ne zanima površinska harmonija ako ona dolazi na štetu vaše istine. Što više poštujete to, to će vaše veze postati ispunjavajuće.

Škorpija – spustite malo gard

Vaše veze primetno omekšavaju, što vam omogućava da doživite bliskost bez uobičajenog intenziteta. Za promenu, spremni ste da spustite gard.

U nedelju, vaše interakcije se osećaju lakše i prirodnije. Ovo je prilika da dozvolite vezama da budu podrška, a ne nešto kroz šta morate pažljivo da se krećete.

Strelac – pobrinite se malo o malim stvarima

Možda se na površini ne čini previše uzbudljivo, ali se dešava tiha transformacija u načinu na koji se predstavljate u svom životu. Kada se brinete o malim stvarima, sve ostalo počinje lakše da se usklađuje.

10. maja se osećate utemeljenije i prisutnije. Vodite računa o sebi i svom prostoru. Ovo je trenutak da odate počast disciplini koja podržava vašu slobodu.

Jarac – veoma ste inspirativni i radoznali

Toplina se vraća u vaš život u nedelju. Pozvani ste da se ponovo povežete sa radošću i kreativnošću.

Ne morate uvek biti fokusirani na ono što je sledeće ili šta treba izgraditi. Inspiracija vam je sada dostupna, bilo kroz kreativne aktivnosti ili jednostavne trenutke zadovoljstva. Pratite svoju radoznalost i okrenite se onome što vas čini srećnim.

Vodolija – verujte svojim instinktima

Vaš osećaj stabilnosti postaje nešto što sami definišete. Vaš dnevni horoskop za 10. maj čini da se osećate privučeno da stvorite okruženje u kojem se zaista možete opustiti i osećati udobno.

Ovo je o izgradnji temelja koji podržava ono što ste sada. Takođe se javlja dublja emocionalna svest. Pomaže vam da razumete šta vam je potrebno da biste se osećali sigurno. Verujte tim instinktima.

Ribe – razgovori postaju značajniji

Nežna jasnoća teče kroz vaše misli i komunikaciju. Ovo vam omogućava da se efikasno izrazite. U nedelju, razgovori nose više značenja. Prave reči dolaze kada prestanete da pokušavate da ih kontrolišete.

Ovo je trenutak da verujete svom glasu, čak i ako se čini tišim nego obično. Ono što sada delite ima sposobnost da otvori vrata i ojača veze. Govorite iz mesta autentičnosti i verujte da će biti primljeno onako kako je zamišljeno.

