Vaš dnevni horoskop za 15. maj: Mesec u kvadratu sa Plutonom, budite konačo iskreni prema sebi

Vaš dnevni horoskop za 15. maj 2026. godine traži da radite ono što iskreno želite i da više ne lažete sebe. Mesec u Biku je u kvadratu sa Plutonom u Vodoliji u petak, i vreme je da budete iskreni prema sebi.

Energija Bika ponekad može izjednačiti poznavanje sa bezbednošću, čak i kada to poznavanje više nije hranljivo. Pluton, međutim, nije zainteresovan za površinski mir. Napetost koju sada osećamo je produktivna. Pokazuje vam gde vaše emocionalne vezanosti treba transformisati.

Ovan – napravite konačno tu promenu, ali stvarno

U petak ćete se uhvatiti kako se držite nečega iz navike, a ne iz istinske želje. 15. maj vas traži da budete iskreni o tome gde vam je udobno umesto da se razvijate.

Promena ne mora biti dramatična, ali mora biti stvarna. Morate biti spremni da prevaziđete stare vezanosti bez gubitka osećaja za sebe.

Bik – pokušavate da se redefinišete

Ovo je lično. Dok traje vaš dnevni horoskop za 15. maj, iskreno pogledajte kako definišete stabilnost i da li ona i dalje odražava ko ste sada.

Osećate privlačnost između održavanja trenutnog osećaja za sebe i ulaska u verziju sebe koja se oseća moćnije, ali manje predvidljivo. Ne žurite da to rešite. Sedite sa ovom napetošću i razmislite.

Blizanci – neka potisnuta osećanja opet se javljaju

Više biste voleli da stvari budu lagane i pokretne. Ipak, vaš dnevni horoskop za 15. maj izaziva neka potisnuta osećanja koja izbijaju ispod površine.

Obrasci ili emocije preko kojih ste preleteli počinju da se osećaju glasnije. Umesto da se ometate, nežno se oslonite. Jasnoću možete pronaći u tihim prostorima.

Rak – osećate razliku u očekivanjima i mogućnostima

Vaše veze otkrivaju nešto važno o vašim vrednostima. U petak osećate suptilnu napetost između onoga što drugi očekuju od vas i onoga u šta zapravo želite da uložite svoju energiju.

Dozvoljeno vam je da prevaziđete dinamiku koja se nekada činila usklađenom. Obratite pažnju na to gde se pojavljujete iz očekivanja, a ne iz istinske želje. Kako bi izgledalo da se prema svojoj energiji odnosite kao prema nečemu svetom, umesto da je automatski delite?

Lav – želite li baš tako da se predstavite

U petak, 15. maja pogledajte kako se pojavljujete u svetu i da li to zaista odražava vaše dublje želje. Osećate pritisak da održite određenu sliku ili pravac, ali nešto u vama žudi za autentičnijim izrazom.

Ovde se ne radi o rušenju svega. Radi se o tome da se uverite da ono što gradite zaista pripada vama.

Devica – perspektiva se menja i to vas uznemirava

Vaša perspektiva se menja i u početku se čini pomalo uznemirujuće. Uverenja ili planovi koji su nekada delovali čvrsto sada deluju premalo ili ograničavajuće. To je rast.

U petak ste pozvani da proširite svoje razmišljanje. Ne trebaju vam svi odgovori odmah. Samo verujte da će vaša pronicljivost sustići vas i ostanite otvoreni za to kuda vas univerzum vodi.

Vaga – intimnost zahteva iskrenost

Primećujete da vaša emocionalna ulaganja nisu bila potpuno uravnotežena. Držite se nečega iz vezanosti, a ne iz usklađenosti.

Ovde se ne radi o zatvaranju srca ili povlačenju. 15. maja učite da intimnost zahteva iskrenost, kako prema sebi tako i prema drugima.

Škorpija – emocionalna napetost

Vaš dnevni horoskop za 15. maj donosi trenutke napetosti ili emocionalnog intenziteta, ali oni nisu slučajni. Oni otkrivaju gde vaša dinamika odnosa treba da se razvija.

Prestanite da pokušavate da kontrolišete ishod i umesto toga se fokusirajte na ono što vam se pokazuje. Postoji moć u tome da pustiš istinu da izbije na površinu, čak i ako to privremeno komplikuje stvari.

Strelac – male promene mogu da zatalasaju

Vaše navike i način na koji brinete o sebi dolaze u fokus. U petak osećate poriv da promenite nešto što više ne podržava vaš rast, čak i ako vam je nekada funkcionisalo.

Ne ignorišite ovaj podsticaj. Male, namerne promene stvaraju snažan efekat talasanja. Vaš horoskop za 15. maj podseća vas da se vaša sloboda gradi kroz izbore koje dosledno pravite.

Jarac – vaše želje se menjaju tokom dana

Tokom vašeg horoskopa za petak, morate priznati da se vaše želje menjaju. Ono što želite se razvija i možda se neće lepo uklopiti u strukture koje ste izgradili. U redu je.

Niste ovde da biste se odrekli sebe u ime kontrole. Ovde ste da biste stvorili život koji se oseća stabilno i živo.

Vodolija – gradite istinu

Napetost između vašeg spoljašnjeg sveta i vašeg unutrašnjeg temelja postaje sve primetnija. Osećate privlačnost između održavanja trenutnog pravca i težnje ka nečemu autentičnijem.

Ne odbacujte ono što se dešava unutra, jer to drži ključ vašeg sledećeg poteza. Vaš dnevni horoskop za 15. maj od vas traži da gradite iz mesta istine. Slušajte svoju intuiciju i sledite ono što vam se čini ispravnim.

Ribe – vaše misli i reči imaju veću težinu

U petak, 15. maja vaše misli i razgovori nose veću težinu nego obično. Određeni obrasci u načinu na koji komunicirate ili obrađujete stvari izlaze na površinu.

Ovo je prilika da usavršite način na koji se izražavate i čemu posvećujete pažnju. Ne zaslužuje svaka misao vašu energiju, Ribe. Izaberite ono što se poklapa sa verzijom vas u koju se pretvarate.

