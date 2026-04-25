Vaš dnevni horoskop za 25. april: Uran ulazi u Blizance, pazite na svoje radikalne promene

Uran ulazi u Blizance i remeti neka naša shvatanja o životu. Prouzrokovaće preispitivanja i nekim znakovima radikalne promene.

Dnevni horoskop vašeg horoskopskog znaka je ovde za 25. april 2026. Uran se premešta u Blizance u subotu, potresajući veliki deo vašeg života.

Ovaj tranzit uvodi nove ideje i remeti stare, razbijajući mentalne okvire na koje ste se nesvesno oslanjali. Razgovori deluju sudbonosno i električno nabijeni, kao da jedna rečenica ima moć da preuredi nešto fundamentalno u vama.

Ovan – radikalno menjate način razmišljanja

Način na koji razmišljate i povezujete se radikalno menja dok je Uran u Blizancima. Razgovori već deluju napetije u subotu, i zateknete sebe kako govorite stvari koje ste nekada uzdržavali.

Ovo je sezona intelektualne hrabrosti. Zapitajte se da li ste dovoljno iskreni da biste bili shvaćeni. Pratite ono što vas fascinira, čak i ako vas to odvodi od onoga što vam je poznato.

Bik – vaš odnos prema vrednostima se menja

Vaš odnos prema vrednostima se preoblikuje 25. aprila. Iznenadne promene oko novca ili samopoštovanja mogu vas naterati da drugačije razmišljate o stabilnosti.

Ovo nije haos radi haosa. Uran u Blizancima vas oslobađa zastarelih definicija sigurnosti. Osećate se pozvanim da monetizujete veštinu koju ste prevideli ili da preispitate kako razmenjujete svoje vreme i energiju.

Blizanci – odbijate da budete predvidljivi

Ulazite u verziju sebe koja odbija da bude predvidljiva. Možda ćete iznenaditi čak i sebe. Uran u vašem znaku ima nemira, ali je to svrsishodno. Skidate staru kožu onoga što ste mislili da morate biti.

U subotu, dozvolite sebi da eksperimentišete sa novim načinima pojavljivanja. Ponovo izmišljate sebe tokom narednih osam godina. Jedino što treba izbeći jeste da se smanjite u verziju sebe koja više ne odgovara.

Rak – iskreno o nekim stvarima koje ste potiskivali

U subotu, vaš unutrašnji svet je poremećen na način koji zahteva iskrenost o onome što ste izbegavali ili potiskivali. Vaša intuicija i snovi sada se osećaju glasnije, gotovo kao poruke koje ne možete ignorisati.

Ovde se ne radi o tome da imate sve odgovore. Razmišljanje i samoća su moćni alati. Ne mora sve biti izgovoreno. Neke istine prvo treba osetiti.

Lav – vaš društveni svet se menja

Vaš društveni svet se menja, kao i vaše želje za budućnost. Privlači vas nove zajednice i saradnje koje se osećaju više usklađenim sa onim ko postajete. Stare veze koje su nekada delovale prirodno sada se osećaju ograničavajućim ili neusklađenim.

Ali Uran u Blizancima je o ekspanziji, a ne o gubitku. 25. aprila, dozvolite sebi da prerastete prostore koji ne mogu da zadrže vašu evoluciju. Pravi ljudi vas dočekuju tamo gde jeste.

Devica – drugačije razmišljate o uspehu

Vaš javni život zahteva preoblikovanje. Put kojim ste išli odjednom deluje preuzak i predvidljiv.

Od vas se traži da drugačije razmišljate o uspehu. U subotu morate doneti odluku koja bi mogla da promeni pravac vaše karijere. Nova prilika ili ideja se neočekivano pojavljuje.

Vaga – vaš pogled na svet se širi

Vaš pogled na svet se širi na načine koji deluju i uzbudljivo i destabilizujuće. 25. aprila preispitujete uverenja koja ste godinama imali. Osećate privlačnost ka novim filozofijama i načinima razumevanja života.

Putovanja i izlaganje različitim perspektivama menjaju nešto fundamentalno u vama. Ovo se tiče intelektualne slobode. Rast ne izgleda uvek kao sigurnost. Često izgleda kao spremnost da se ne zna.

Škorpija – u fazi ste duboke transformacije

Dok je Uran u Blizancima, od vas se traži da preispitate intimnost i zajedničku dinamiku. Ovo bi moglo uticati na vaše emocionalne veze ili finansijske zamršenosti.

25. aprila očekujte iznenadne promene koje otkrivaju gde je moć neuravnotežena ili gde nešto treba da se promeni. Ne zbog kontrole, već da bi se otkrila istina.

Strelac – vaše komunikacije se razvijaju

Kako Uran ulazi u Blizance, vaši odnosi se menjaju. Način na koji se povezujete i komunicirate sa drugima se brzo razvija.

U subotu privlačite ljude koji dovode u pitanje vašu perspektivu ili vam odražavaju istine koje ste izbegavali. Pravi odnosi neće zahtevati da ostanete isti. Oni će vas proširiti.

Jarac – tražite nove načine rada i brige o sebi

Vaš svakodnevni život je spreman za reinvenciju. Rutine i sistemi na koje se oslanjate počinju da deluju zastarelo. To vas podstiče da pronađete nove načine rada i brige o sebi.

Možda ćete smanjiti obim posla ili promeniti prioritete. U subotu se od vas traži da radite pametnije, a ne više. Male promene sada stvaraju veliki uticaj tokom vremena.

Vodolija – kreativnost je mnogo bolja

Vaša kreativnost postaje nepredvidiva na najbolji način. Ulazite u fazu kada se samoizražavanje oseća slobodnije i manje zabrinuto za odobravanje.

Ovo pokreće nove umetničke projekte i romantična iskustva. 25. aprila, dozvolite sebi da se igrate i osetite radost. Postoji magija u praćenju onoga što vas uzbuđuje, a da o tome previše razmišljate.

Ribe – redefinište neka shvatanja o stabilnosti

Vaš kućni život i porodica prolaze kroz neočekivane promene koje vas teraju da redefinišete šta znači stabilnost. To može biti fizičko, poput selidbe ili promene životne situacije, ili emocionalno, poput ponovne procene šta se zaista oseća bezbedno i podržavajuće.

Vaš dnevni horoskop za 25. april, u subotu, od vas traži da izgradite život koji odražava ko ste sada, a ne ko ste bili. Udobnost nije u tome da ostanete isti.

