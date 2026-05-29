Vaš dnevni horoskop za 29. maj: Napetost raste pod Mesecom u Škorpiji, mnogi će biti nervozni

Vaš dnevni horoskop za 29. maj 2026. godine donosi malo nervoze u odnose. Tokom Meseca u Škorpiji u petak, emocionalni pritisak se povećava ispod površine.

Ovo je duboko instinktivni tranzit. Vi ili oni oko vas su reaktivniji na percipirano odbacivanje ili nepoštovanje. Deo vas žudi za emocionalnom dubinom i potpunom iskrenošću, dok drugi želi stabilnost i samozaštitu. Nijedna strana se neće lako pomeriti.

Ovan – zastanite i razmislite pre odluke

Nemojte se iznenaditi ako se u petak osećate emocionalnije reaktivnije nego obično. Ne volite da gubite kontrolu ili da se osećate emocionalno pogrešno shvaćeno.

Postoji moć u usporavanju dovoljno da biste razumeli šta je zapravo iza vaše frustracije. Pre nego što impulsivno reagujete, zastanite i zapitajte se da li reagujete na sadašnji trenutak ili na stari emocionalni strah koji se pokreće.

Bik – odnosi puni emocija

29. maja osećate se rastrgnuto između zaštite svog mira i suočavanja sa emocionalnim istinama koje više ne možete ignorisati. Odnosi se trenutno osećaju emocionalno nabijeni.

Neko želi više ranjivosti ili odziva od vas. Vaš prvi instinkt može biti da se povučete ili postanete još emocionalnije distancirani. Ipak, morate se boriti protiv ovog impulsa.

Blizanci – smanjite emocionalnu buku

Vaš dnevni horoskop za 29. maj otkriva koliko emocionalnog stresa nosite u poslednje vreme. Osećate se neobično osetljivo na skrivene tenzije i nerešene razgovore.

Postoji rizik da postanete mentalno prestimulirani dok ste odvojeni od onoga što vašem telu zapravo treba. Vašem nervnom sistemu je potrebna veća nega nego obično u petak. Smanjite emocionalnu buku gde god je to moguće. Ograničite „skrolovanje sudbine“ i nepotrebnu emocionalnu dramu.

Rak – velike emocije, posebno za osobe koje vas interesuju

Osećate se emocionalno intenzivno u petak, posebno u situacijama koje uključuju privlačnost ili prijateljstvo. Nečiji pomešani signali ili nedoslednost vas više nego obično uznemiravaju.

29. maja, žudite za emocionalnom jasnoćom. Uložite svoju energiju u ljude koji dosledno uzvraćaju trud. Ne ulažite se u jednostrane veze.

Lav – ranjivi ste danas

U petak raste napetost između vaših emocionalnih potreba i vaših odgovornosti i ambicija. Osećate se emocionalno ranjivo dok pokušavate da spolja održite smirenost.

Dozvolite sebi da osetite emocije privatno, a da ih ne pretvarate u predstavu ili pribegavate potiskivanju. Tiho resetovanje od spoljašnjeg pritiska omogućava vam da povratite perspektivu.

Devica – fokusirajte se na nešto što vas oslobađa napetosti

Razgovori se čine opterećeni pretpostavkama u petak. Dok deo vas želi jasnoću, drugi deo je zaglavljen pokušavajući da kontroliše ishod pre nego što se ranjivost uopšte dogodi.

Fokusirajte se na aktivnosti uzemljenja koje vas ponovo povezuju sa vašim telom umesto na beskrajnu obradu emocija. Kuvanje, šetnja, organizovanje ili vođenje dnevnika pomažu u oslobađanju od napetosti.

Vaga – potrebna vam je iskrenost

Vaš dnevni horoskop za 29. maj skreće vašu pažnju na reciprocitet i neizrečena očekivanja u vašim vezama. Sada vidite gde ste previše kompromitovali da biste održali mir.

Postoji razlika između harmonije i samoodricanja. Vežbajte izražavanje potrebe bez da je odmah ublažite ili minimizirate. Emocionalna iskrenost stvara jaču ravnotežu nego izbegavanje.

Škorpija – ne potiskujte svoja osećanja

Mesec snažno pada u vašem znaku za vas, Škorpijo. Emocije se čine nemogućim za ignorisanje u petak, posebno u bliskim vezama. Veoma ste svesni dinamike moći i skrivenih osećanja ispod površine.

Privlačnost, ljubomora, frustracija ili emocionalna čežnja se brzo intenziviraju. Kanališite svoj emocionalni intenzitet u iskrenu komunikaciju ili kreativno izražavanje. Ne potiskujte svoja osećanja.

Strelac – usporite tempo i dajte sebi prostora

U petak se osećate emocionalno nemirno, a da u potpunosti ne razumete zašto. Rascepljeni ste između želje za emocionalnom slobodom i potrebe za utemeljenjem.

Skriveni stres i nerešena osećanja počinju da izlaze na površinu, a vi pribegavate ometanju ili bekstvu od stvarnosti. Namerno usporite tempo. Odmor je produktivan pod ovom energijom. Dajte sebi prostora da obradite emocije pre nego što pokušate da ih nadmašite.

Jarac – priznajte danas šta stvarno osećate

Osećate se emocionalnije pogođeniji nego obično energijom drugih ljudi 29. maja. Prijateljstva i romantične situacije otkrivaju osnovne neravnoteže u podršci ili emocionalnom naporu.

Neko želi dublju emocionalnu iskrenost od vas, čak i ako vam je instinkt da ostanete smireni i praktični. Umesto da se fokusirate samo na rešenja, dozvolite sebi da prvo priznate šta zaista osećate.

Vodolija – postavite jasne granice, mentalno ste preopterećeni

Petak otkriva napetost između vaših ličnih potreba i spoljnih obaveza. Osećate se povučeni u više pravaca, posebno ako drugi očekuju emocionalnu dostupnost dok ste već mentalno preopterećeni.

Takođe postoji mogućnost da se pojavi emocionalna frustracija u obliku nestrpljenja ili otuđenosti. Zaštitite svoju energiju kroz granice umesto da nestajete.

Ribe – budite dosledni

Vaša intuicija je izuzetno pojačana u petak, ali i vaša osetljivost na emocionalnu nedoslednost. Počinjete da prepoznajete gde je fantazija zamaglila vašu percepciju osobe ili situacije.

Ostanite ukorenjeni u vidljivoj stvarnosti upravo sada. Obratite pažnju na postupke i doslednost, umesto da popunjavate praznine nadom ili maštom.

