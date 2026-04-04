Vaš dnevni horoskop za 4. april: Mesec je u suprotnosti sa Venerom, želje i snovi biće u raskoraku

Vaš dnevni horoskop za 4. april donosi raskorak i napetost između snova i želje za sigurnošću. Mesec u suprotnosti sa Venerom utiče na vas.

Vaš dnevni horoskop za 4. april 2026. U subotu, Mesec u Škorpiji je u suprotnosti sa Venerom u Biku, stvarajući napetost između vaših snova i vaše želje za sigurnošću.

Nešto što izgleda dobro na površini ne zadovoljava u potpunosti dublji, instinktivniji deo vas. Zapitajte se gde u svom životu možda zadovoljavate udobnost kada zapravo želite dubinu.

Vaš dnevni horoskop za 4. april 2026.

Ovan – spremni ste za nešto više

Pozvani ste na vođstvo, čak i ako bi deo vas radije ostao u pozadini malo duže. Spremni ste za nešto više samodefinisano i utemeljeno u vašem autoritetu.

Ovo je o izgradnji života koji je usidren u vašem sopstvenom osećaju vrednosti i pravca. Lepota je u tome što ne morate još sve da shvatite.

Bik – vikend traži hrabrost

Stojite na ivici tihog, ali dubokog preporoda. Ne mora biti glasno da bi promenilo život. U subotu, oslobodite se onoga što je postalo premalo za vas, kako biste mogli da nastavite da rastete.

Ovaj trenutak traži hrabrost, ali i mekoću. Ne morate da se nasilno krećete napred. Možete se predati sledećoj verziji sebe, dozvoljavajući joj da se odvija sa gracioznošću.

Blizanci – neka vas radoznalost vodi

U vašem trenutnom iskustvu postoji nešto poput sna. Kao da se stvarnost rasteže da bi prilagodila nešto novo u vama.

Vaš dnevni horoskop za 4. april preporučuje da pustite da vaša radoznalost preuzme vođstvo i pratite niti koje vas uzbuđuju. Ono što sada deluje apstraktno ima potencijal da postane nešto stvarno.

Rak – bolja povezanost sa okolinom

U subotu, vaše razumevanje povezanosti se razvija, postaje sve namernije i usklađenije sa vašom emocionalnom istinom. Jasnije vidite ko se pojavljuje za vas, a ko drži prostor za vašu ranjivost.

Kako vam postaju jasnije vrednosti vezane za prijateljstvo i lojalnost, počinjete prirodno da gravitirate ka vezama koje se osećaju hranljivo.

Lav – videćete šta vas ispunjava

Vaš dnevni horoskop za 4. april donosi trenutak jasnoće oko vašeg pravca. Sposobni ste da vidite dalje od izgleda i u ono što vas zaista ispunjava. Da li ste jurili za nečim zato što izgleda impresivno ili zato što vas istinski osvetljava?

Ovo je vaša prilika da se rekalibrirate i izaberete put koji je usklađen sa vašom dušom. Postoji moć u tome da dozvolite svojim ambicijama da se razvijaju.

Devica – manje kontrolišite

U subotu ste pozvani da izađete iz svog uma i vratite se u svoje telo. Ako ste previše razmišljali ili pokušavali da kontrolišete svaki detalj, ovo je vaš trenutak da se smirite.

Zapamtite da ne mora sve biti rešeno. Neke stvari su jednostavno predodređene da se dožive.

Vaga – sloboda se tiho pojavljuje

Vi 4. aprila osećate nežnu, ali neospornu privlačnost ka nepoznatom. Imate osećaj da vas nešto prostranije čeka odmah izvan vaše trenutne zone udobnosti.

Da li ste spremni da verujete onome što vas poziva napred? Sloboda ne dolazi uvek na očigledne načine. Ponekad se pojavljuje kao tiha želja da izađete iz onoga što ste oduvek poznavali.

Škorpija – iskrenost u vezama

U subotu se u vašim odnosima dešava snažna promena. Ona donosi i jasnoću i jačanje.

Jasnije vidite šta vam je potrebno i šta vam se čini vrednim vašeg vremena i energije. Veze koje se sada produbljuju zasnovane su na iskrenosti i međusobnom poštovanju.

Strelac – razgovor ili neočekivani susret

Postoji magija u malim trenucima upravo sada. 4. aprila, nešto naizgled jednostavno otključava mnogo veću spoznaju. Bilo da je u pitanju razgovor ili neočekivani susret, vođeni ste ka novim načinima razmišljanja o svom životu i svom putu.

Ostanite otvoreni. Ne morate da jurite za transformacijom. Ona vas pronalazi kroz svakodnevna iskustva.

Jarac – strast i praktičnost idu zajedno

Nešto što volite i što vam donosi radost traži da se shvati ozbiljno u subotu. Možda ste nekada odvojili strast od praktičnosti, ali sada vidite da to dvoje ne mora biti u suprotnosti.

Postoji način da se izgradi nešto što je i ispunjavajuće i podržavajuće. Ne morate sve pretvoriti u posao kada vaša strast može biti pokretačka snaga.

Vodolija – uopšte ne morate da budete uvek isti

4. aprila osećate se privučeno ka unutra ka svojim temeljima i osećaju doma. Ali ovo nije stvar u tome da ostanete isti.

Gde se osećate dovoljno bezbedno da rastete? Gde možete biti potpuno sami bez kompromisa? Dok istražujete ova pitanja, počinjete da stvarate temelj koji zapravo podržava vaše širenje.

Ribe – bliži ste svojoj viziji

Jasnoća stiže u subotu. Počinjete da vidite svoj put sa više samopouzdanja i samopouzdanja. Ono što vam se nekada činilo preplavljujućim ili dalekim sada se čini pristupačnim. Znate korake koje treba da preduzmete.

Skupljate uvide i pripremate se da krenete napred. Bliže ste svojoj viziji nego što mislite, i ništa vam ne stoji na putu osim vašeg sopstvenog oklevanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com