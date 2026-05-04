Vaš dnevni horoskop za 4. maj: Mars se poravnava sa Jupiterom i donosi samopouzdanje i energičnost

Vaš dnevni horoskop za 4. maj donosi samopouzdanje i energičnost u ispunjavanju vaših ciljeva. Delovaćete samo na ono što je zaista važno.

Vaš dnevni horoskop za 4. maj 2026. godine donosi samopouzdanje i spremnost na akciju. Mars u Ovnu pravi kvadrat sa Jupiterom u Raku u ponedeljak, donoseći porast samopouzdanja i spremnost da se istegnete van svoje zone udobnosti.

Mars u Ovnu vam daje hrabrost i želju da krenete napred bez oklevanja. Jupiter u Raku, s druge strane, donosi emocionalnu mudrost i dublje razumevanje onoga što vas zaista neguje. Kada se ove dve planete sretnu u kvadratu, to stvara dinamičan podsticaj koji vam pomaže da delujete na ono što je zaista važno. Da, intenzivno je, ali je i energično.

Vaš dnevni horoskop za 4. maj 2026.

Ovan – vaša prava snaga je u održivosti

Tokom vašeg horoskopa za ponedeljak, sećate se kako je verovati svojim instinktima i birati sebe bez izvinjenja. Pa ipak, pored te vatre, jedna tiša emocionalna istina zahteva vašu pažnju.

Prava snaga je u održivosti. Kada je vaša želja utemeljena u nečemu što vas hrani, a ne samo uzbuđuje, vaši postupci se odvijaju drugačije. Gradite nešto dugotrajno.

Bik – doživećete trenutak emocionalne iskrenosti

Nešto unutrašnje se pokreće i teško je ignorisati. Postoji moć u tome da dozvolite svom unutrašnjem svetu da ima glas, čak i ako se nesavršeno izražava.

4. maj vam donosi trenutak emocionalne iskrenosti, prvo sa sobom, a zatim i sa drugima. Kada dozvolite da ono što je ispod površine izbije na površinu, shvatićete da vas je sve vreme vodilo ka dubljem osećaju usklađenosti.

Blizanci – ispoljićete želju za većim priznanjem

Zahvaljujući vašem horoskopu za ponedeljak, vaša vizija za vaš život se menja. Sa njim dolazi želja za većim priznanjem onoga što donosite.

Osećate se u iskušenju da kažete da svemu što izgleda kao rast, ali ova energija traži od vas da budete selektivni. Znajte da nije svaka prilika usklađena sa vašom vrednošću.

Rak – delujte u svoje ime

U ponedeljak ulazite u vidljiviju i samo definisaniju verziju sebe. Iako se to oseća intenzivno, i neverovatno vas jača.

4. maja, zauzmite svoj prostor i delujte u svoje ime na načine na koje ste ranije oklevali. Sada shvatate da zaštita sebe ne znači da ostanete mali.

Lav – vaša perspektiva se širi

Nešto se menja u vama tokom vašeg horoskopa za 4. maj. Vaša perspektiva se širi izvan onoga što je nekada bila.

U ponedeljak osećate privlačnost ka nečemu novom, bilo da je to način razmišljanja ili pravac koji dovodi u pitanje ono što ste poznavali. Ono što vas sada poziva napred je u velikoj meri usklađeno sa vašom istinom, čak i ako još uvek nema potpunog smisla.

Devica – pripazite na svoju energiju

Vaš dnevni horoskop za 4. maj, od vas traži da pažljivije pogledate svoja emocionalna ulaganja. Obratite pažnju na to kuda ide vaša energija i da li ona zaista podržava život koji gradite.

Ovde postoji prilika da negujete smislenije odnose, ali samo ako su usklađeni sa vašom budućnošću. Možda ćete primetiti promenu u načinu na koji se odnosite prema drugima, jer postajete svesniji kome posvećujete svoje vreme i brigu.

Vaga – donosite odluke za budućnost

U ponedeljak želite da uradite nešto što je u skladu sa vašom dugoročnom vizijom, umesto da se jednostavno osećate dobro u trenutku. Ova energija vas podržava u donošenju izbora koji poštuju i vaše srce i vašu budućnost.

Ne morate žuriti sa odlukama, ali ih takođe ne morate izbegavati. Delujte iz pozicije emocionalne jasnoće i vaši odnosi počinju da odražavaju standard koji postavljate za svoj život.

Škorpija – nemojte se preterano naprezati i iscrpljivati

Horoskop za ponedeljak donosi snažnu kosmičku energiju za rast, posebno kada je usmerena ka nečemu što istinski podržava vaše blagostanje.

Ključ je da izbegnete preterano naprezanje, jer to samo dovodi do pregorevanja i emocionalne iscrpljenosti. Ne morate da dokazujete svoju snagu na ovaj način. Prava moć dolazi iz doslednosti i brige, ne samo iz intenziteta.

Strelac – preuzmite rizike, doneće vam radost

Iskra uzbuđenja prožima vas 4. maja. U ponedeljak imate želju da stvorite nešto posebno i pratite ono što se oseća živim i inspirativnim.

Ova energija vas podstiče da preuzimate rizike u oblastima života koje vam donose radost. Podseća vas da zadovoljstvo i rast mogu koegzistirati. Kada pratite ono što vas istinski osvetljava, prirodno postajete autentičniji i slobodniji.

Jarac – vaši temelji traže pažnju

U ponedeljak, vaš temelj traži pažnju, ali postoji i podsticaj da se krećete napred i postignete. Osećate se povučeni u oba smera, ali istina je da nisu potpuno odvojeni.

Vodite računa o onome što vas podržava iznutra, kako bi vaše spoljašnje akcije postale jače i efikasnije. Radi se o izgradnji života koji se oseća sigurno u svojoj suštini.

Vodolija – verujete u svoje ideje

U ponedeljak postoji nešto što želite da pokrenete ili podelite, a to ima potencijal da stvori pravi pokret. Ohrabreni ste da verujete svojim idejama i da ih izrazite sa samopouzdanjem.

Vredi napraviti dovoljno dugu pauzu kako biste bili sigurni da su vaše reči usklađene sa vašom dubljom istinom. Vaš dnevni horoskop za 4. maj savetuje vas da razmislite pre nego što progovorite.

Ribe – postajete svesni svoje vrednosti

U ponedeljak, fokus je na vašem osećaju vrednosti i onome što gradite za sebe. Sada imate dublje razumevanje onoga što zaslužujete.

Kada delujete sa stanovišta samopoštovanja, vaše odluke počinju da odražavaju novi standard. Više se ne zadovoljavate, već svesno birate ono što je u skladu sa vašim vrednostima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com