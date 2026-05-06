Vaš dnevni horoskop za 6. maj: Počinje retrogradni Pluton, mnogi će spoznati šta ih koči

Vaš dnevni horoskop za 6. maj donosi prednost o saznanju sopstvene vrednosti. Retrogradni Pluton u Vodoliji pomoći će da pronađete svoju moć.

Vaš dnevni horoskop za 6. maj 2026. U sredu počinje retrogradni Pluton u Vodoliji, koji traje do 15. oktobra i donosi energiju koja vas osnažuje i jača vašu moć.

Umesto da insistira na spoljašnjim promenama, energija se okreće ka unutra na duboko osnažujući način. Ovo je vreme da usavršite svoju moć. Buka se stišava dovoljno da jasnije čujete sebe i znate šta jeste, a šta nije u skladu sa vama.

Umesto da reagujete na svet oko sebe, dobijate prostor da razumete kako želite da se krećete unutar njega.

Ovan – birajte društvo

Počinjete da primećujete da određena prijateljstva ili društveni prostori više nisu toliko usklađeni kao nekada. To je jednostavno zato što ste odrasli.

Retrogradni Pluton je period za usavršavanje ljudi sa kojima se okružujete. U sredu počnite da birate ljude koji odražavaju kuda idete, a ne gde ste bili. Vremenom, ovo stvara namerniji i podržavajući krug.

Bik – stvarate posebnu reputaciju

Tokom narednih nekoliko meseci razmišljaćete o tome šta uspeh zapravo znači za vas. U suštini, vaše ambicije postaju više usklađene sa vašom unutrašnjom istinom. Ova energija vam omogućava da izgradite nešto održivo.

Kako usavršavate svoj pravac, počinjete da se krećete sa tihim samopouzdanjem koje drugi mogu da osete. 6. maja stvarate reputaciju koja je i utemeljena i duboko autentična.

Blizanci – menjaju se vizije koje su vas vodile

Vaša perspektiva se otvara na ličniji i smisleniji način. Uverenja i dugoročne vizije koje su vas nekada vodile sada se menjaju.

Ne brinite, međutim. Ovo je nadogradnja. U sredu, odvojite vreme za samorefleksiju. Preispitajte šta zaista rezonuje, a šta se oseća nasleđeno.

Rak – uloženo počinje da se vraća

U vama se pojavljuje duboka emocionalna i energetska svest. Postajete svesniji toga gde ulažete svoju energiju i da li se to oseća uzvraćeno.

Ovde se ne radi o povlačenju, već o namernijem angažovanju. 6. maja učite da poštujete svoju dubinu, a da se ne preterujete. Ovo vremenom stvara jače i značajnije veze.

Lav – gradite dublje veze

Vaši odnosi ulaze u fazu blagog usavršavanja. Počinjete jasnije da vidite šta vam je potrebno od drugih i šta ste spremni da ponudite zauzvrat.

U sredu tražite dublje veze izgrađene na međusobnom poštovanju i razumevanju. Nema potrebe da bilo šta forsirate ovde.

Devica – držite se navika koje vas jačaju

Počinjete da primećujete gde vas vaše rutine podržavaju, a gde vas tiho iscrpljuju. Ova svest vam omogućava da pravite mala, namerna prilagođavanja koja vremenom stvaraju efekat talasanja.

Postoji nešto duboko osnažujuće u usavršavanju načina na koji se krećete kroz svoj dan. 6. maja birajte navike koje hrane vašu energiju, a ne iscrpljuju je.

Vaga – pratite svoju radoznalost

Vaš odnos sa radošću i samoizražavanjem se produbljuje. Udaljavate se od onoga što deluje površinski i krećete se ka onome što vas istinski inspiriše.

Ovo je vreme da se ponovo povežete sa onim što vas osvetljava na smislen način. Postoji bogatstvo u tome da sebi dozvolite da se namernije angažujete sa svojom maštom. U sredu pratite svoju radoznalost i dajte svojoj kreativnosti prostora da se razvija.

Škorpija – izaberite ono što vas jača

Prava stabilnost dolazi iznutra. Kako izgleda stvaranje temelja ukorenjenog u vašim sopstvenim izborima, a ne u spoljnim okolnostima?

6. maja budite namerni u svemu što radite. Izaberite ono što vas podržava, a ne ono što vas iscrpljuje.

Strelac – u sredu birajte reči

Vaš glas se razvija u nešto namernije i uticajnije. Postajete svesniji načina na koji komunicirate. U sredu birajte reči pažljivo i jasno.

Ne morate da se uzdržavate. Izrazite se na način koji deluje utemeljeno i efikasno. Razgovori 6. maja nose više dubine, a vaša sposobnost da artikulišete svoje misli postaje elektrana.

Jarac – podignite lestvicu standarda

Vaš odnos sa onim što cenite postaje jasniji. Prepoznajete gde je najbolje uložiti vaše vreme i energiju, a gde mogu biti pogrešno usmereni.

Stabilnost dolazi od znanja šta donosite i osiguravanja da se to poštuje. U sredu postavite visoke standarde.

Vodolija – vreme za samospoznaju

Stičete dublje razumevanje ko ste. Čak i ako se osećate kao stranac drugima, retrogradni Pluton u vašem znaku je vreme za samospoznaju.

6. maja počinjete da se ponovo povezujete sa svojim autentičnim identitetom ispod očekivanja ili uloga koje ste prevazišli. Nema potrebe da žurite sa ovim procesom. Odvijaće se prirodno dok posmatrate sebe sa iskrenošću i saosećanjem.

Ribe – emotivno pročišćavanje

U vama se dešava blago čišćenje, stvarajući prostor za obnovu. 6. maja ćete se oslobađati starih obrazaca i vezanosti koje više ne rezoniraju, čak i ako ne možete u potpunosti objasniti zašto.

Ovaj proces je suptilan, ali moćan. Omogućava vam da krenete napred sa lakšom energijom.

