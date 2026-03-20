Vaš dnevni horoskop za petak, 20. mart: Počinje sezona Ovna, započnite danas nešto novo!

Vaš dnevni horoskop za petak poziva vas da započnete nešto novo danas. Otvorite novo poglavlje na veliki dan i prolećnu ravnodnevicu.

Vaš dnevni horoskop za petak, 20. mart 2026. Ovo je veliki dan, jer je i prolećna ravnodnevica i početak nove astrološke godine, sa Suncem koje se kreće u Ovna.

Sezona Ovna nosi duh inicijacije koji pokreće kretanje nakon sporijeg perioda. Dok je sezona Riba pozivala na razmišljanje i oslobađanje, Ovan želi da započnete nešto novo.

Vaš dnevni horoskop za petak, 20. marta 2026. kada počinje sezona Ovna

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovne, 20. marta počinje novo poglavlje sa vama u centru. Ovo je vaša sezona i postoji obnovljeni osećaj vitalnosti koji vas podstiče da vratite svoj pravac i krenete sa većim samopouzdanjem.

Ako ste čekali pravi trenutak da pokrenete nešto lično, vreme je sada. Svet reaguje drugačije kada se u potpunosti pridržavate onoga što postajete.

Bik (20. april – 20. maj)

Tempo vašeg života može se činiti malo mirnijim, ali ispod površine, nešto značajno se menja. Vaš dnevni horoskop donosi malo razmišljanja i završetka, dok se pripremate za ono što vas čeka tokom sezone Ovna.

U petak, određene misli i emocije izlaze na površinu kako bi se konačno mogle razumeti i osloboditi. Dajte sebi prostora da se povučete od stalne produktivnosti i ponovo se povežete sa svojim unutrašnjim pejzažom.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci, 20. marta vaš društveni svet počinje da bruji novim mogućnostima. Razgovori i saradnje otvaraju vrata koja niste očekivali.

Obratite pažnju na ljude koji inspirišu vašu radoznalost ili izazivaju vaše razmišljanje. Oni igraju značajnu ulogu u onome što sledeće gradite. Početak sezone Ovna je vreme da se ponovo povežete sa zajednicama koje vas pune energijom.

Rak (21. jun – 22. jul)

Vaše ambicije se osećaju oštrije i definisanije u petak, kao da jasno vidite put kojim želite da idete. Počinju da se pojavljuju mogućnosti da pokažete liderstvo ili da ozbiljnije shvatite svoj posao.

Čak i ako napredak ponekad deluje zahtevno, on nosi potencijal da podigne vašu reputaciju i proširi vaš uticaj. Ostanite fokusirani na ciljeve koji vas istinski uzbuđuju, a ne na one koji samo izgledaju impresivno.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lave, vaš horoskop za 20. mart poziva na širenje. Osećate se privučeno iskustvima koja proširuju vašu perspektivu. Usmerite svoju energiju na putovanja, učenje, duhovno istraživanje ili susrete sa idejama koje dovode u pitanje vaša prethodna uverenja.

Ovaj period vas poziva da pređete poznatu teritoriju i ponovo otkrijete uzbuđenje mogućnosti. Kada dozvolite radoznalosti da vas vodi, život postaje avanturističkiji i smisleniji.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Device, duboke emocionalne promene se dešavaju ispod površine. U petak, kada počinje sezona Ovnova, odvojite vreme da razmislite o poverenju, intimnosti i načinima na koje delite resurse ili odgovornosti sa drugima.

Ovo je prilika da ojačate veze koje su izgrađene na iskrenosti i međusobnoj podršci. Istovremeno, možete steći jasnije razumevanje šta vam je potrebno da biste se osećali istinski sigurno.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga, 20. marta, odnosi dolaze u oštriji fokus zahvaljujući vašem horoskopu, pozivajući vas da ispitate dinamiku između vaših potreba i potreba ljudi koji su vam najbliži. Ovo je vreme obnovljene posvećenosti i jasnije komunikacije.

Ključna tema je ravnoteža. Možda ćete primetiti da ljudi koji sada ulaze u vaš život odražavaju važne lekcije o saradnji.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpije, u petak, vaše dnevne rutine zahtevaju usavršavanje. Osećate se motivisano da reorganizujete svoj raspored i poboljšate svoje zdravstvene navike. Želite da pristupite svojim obavezama sa obnovljenom disciplinom.

Mala prilagođavanja dovode do iznenađujuće moćnih rezultata tokom vremena. Vaš horoskop vas poziva da se fokusirate na izgradnju sistema koji podržavaju i produktivnost i blagostanje. Sezona Ovna vam donosi izobilje.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Radost i kreativno izražavanje počinju da zauzimaju centralno mesto tokom vašeg horoskopa za 20. mart kada počinje sezona Ovna. Ponovo se povežite sa onim što vas čini živim.

Inspiracija teče kada sebi dozvolite da eksperimentišete i sledite svoje strasti bez previše razmišljanja o njima. U petak, vaš prirodni entuzijazam vas vodi ka iskustvima koja izazivaju uzbuđenje i podsećaju vas da je kreativnost jedna od vaših najvećih snaga.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Od 20. marta, stvari vezane za porodicu i dom su najvažnije. Osećate se inspirisano da ojačate okruženje u kojem se punite baterijama i ponovo povezujete sa sobom.

Bilo da to znači poboljšanje vašeg životnog prostora ili provođenje značajnog vremena sa voljenima, negovanje vaših korena pomaže vam da se osećate utemeljenije dok težite svojim ciljevima u spoljašnjem svetu.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolije, vaš um je posebno aktivan tokom horoskopa za petak. Nove ideje i pronicljivi razgovori stimulišu vaše razmišljanje i podstiču vas da se otvorenije izrazite.

Ovo je moćan period za umrežavanje, pisanje, govor ili deljenje svoje perspektive sa drugima. Kada jasno artikulišete svoje misli, otkrićete da vaš glas ima veći uticaj nego što ste mislili. Ostanite otvoreni za spontane razmene, jer jednostavan razgovor može pokrenuti iznenađujuće važno saznanje.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Vaš dnevni horoskop za petak 20. mart, okreće vam pažnju ka stabilnosti i vrednosti koju pridajete sopstvenim talentima. Razmislite kako se vaše veštine i napori pretvaraju u opipljive rezultate.

Osećate se motivisano da ojačate svoje finansijske temelje ili da investirate u mogućnosti koje povećavaju vaš osećaj nezavisnosti. Kada verujete u vrednost onoga što nudite, mnogo je verovatnije da će i drugi to prepoznati.

(Krstarica/YourTango)

