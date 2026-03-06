Vaš dnevni horoskop za petak, 6. mart: Venera ulazi u Ovna, zato se spremite za akciju

Osvežite svoj izgled i napravite prvi potez, Venera ulazi u Ovna i čeka inicijativu. Vaš dnevni horoskop poziva vas na akciju.

Vaš dnevni horoskop je ovde za 6. mart 2026. U petak, Venera prelazi u Ovna, a odnosi prelaze iz pregovora u inicijaciju.

Kada je Venera, planeta ljubavi, u smelom i impulsivnom Ovnu, žudite za varnicama pre nego za sigurnošću. Venera u Ovnu vam daje mogućnost da otvoreno iznesete svoje želje. Vaš dnevni horoskop je dobar.

Osećate potrebu da osvežite svoj izgled i napravite prvi potez i uzbuđujete se, jer će ljudi koje ste čekali sada imati hrabrosti da vam priđu.

Dnevni horoskopi za petak, 6. mart 2026.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ulazite u fazu u kojoj privlačnost prati vaše samopouzdanje. Kako Venera ulazi u vaš znak 6. marta, način na koji se oblačite, krećete, govorite i zauzimate prostor se menja.

Počev od petka, manje ste zainteresovani za zadovoljavanje, a više za to da budete iskreni. Drugi vas smatraju smelijim, pa čak i pomalo zastrašujućim, ali upravo ta oštrina ih privlači. Jedino pitanje je da li ste dovoljno hrabri da posedujete pažnju, a da se pritom ne razvodnite.

Bik (20. april – 20. maj)

Kada Venera uđe u Ovna 6. marta, privatne simpatije i nedovršene romantične priče izbijaju ispod površine. Stare fantazije ponovo izlaze na površinu u petak.

Osećate se povučeni ka tajnosti ili introspekciji, Biče, potreban vam je prostor da razumete šta zaista želite pre nego što to otkrijete drugima. Ovo je period čišćenja emocionalnih ostataka i oslobađanja vezanosti koje vas tiho iscrpljuju.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Vaš društveni svet se zagreva 6. marta. Kako Venera ulazi u Ovna, flert dolazi kroz prijateljstva ili neočekivane saradnje. U petak postoji iskra oko zajedničke vizije, a ljudi koji vas mentalno inspirišu su odjednom mnogo privlačniji.

Žudite za zamahom, a ne za stagnacijom. Započnite razgovore i predložite ideje. Uđite u zajednice gde vaš glas ima težinu. Neko vas možda pažljivije posmatra nego što mislite.

Neki znakovi su ranjivi

Rak (21. jun – 22. jul)

Vidljivi ste 6. marta, a ta vidljivost je zavodljiva. Bilo da je u pitanju karijera ili javni identitet, pozvani ste da preuzmete autoritet nad svojim željama.

Možda ćete se osećati privučeno nekim moćnim ili motivisano da podignete svoj status. Privlačnost i ambicija se prepliću u petak. Samo budite svesni da jurite za odobrenjem umesto za autentičnošću.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lave, 6. marta žudite za nečim ekspanzivnim. Manje ste zainteresovani za rutinu, a više za strast koja se oseća kao otkriće.

Ako ste se igrali na malo u ljubavi ili kreativnosti, to se završava dok je Venera u Ovnu. Recite da onome što vas uzbuđuje, čak i ako to remeti vašu udobnost. Kako zapravo izgleda igra na veliko u vašem životu?

Danas nekom počinje romansa

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica, ulazak Venere u Ovna 6. marta započinje fazu emocionalne dubine i transformacije za vas. U petak, veze se osećaju sveobuhvatno ili napunjene sirovim iskrenim. Žudite za dubljom vezom.

Ovo nije površna romansa. Radi se o poverenju i suočavanju sa ranjivošću. Pazite na igre kontrole. Prava moć dolazi od izbora intimnosti bez manipulacije.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga, dok je Venera u Ovnu počev od 6. marta, partnerstvo je vaš glavni fokus. Privlačite asertivne ličnosti i osećate se primoranim da redefinišete kako se pojavljujete u vezama.

Dinamika vaše veze se menja kada prestanete da se preterujete sa prilagođavanjem i počnete direktno da izražavate svoje želje. Lekcija je obostrana hrabrost. Obe osobe moraju da se sretnu na pola puta, ne samo vi.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpije, vašem svakodnevnom životu je potrebno više vatre. 6. marta osećate se nemirno zbog monotonije i željni ste stimulacije u svom poslu ili rutini.

Ovo je vreme da unesete strast u svakodnevni život. Nadogradite svoje okruženje, upoznajte nekoga u teretani, flertujte sa strancem ili započnite smeo projekat. Disciplina i želja se isprepliću u petak.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac, romantika postaje razigrana i pomalo nepromišljena u petak. Blistate šarmom i spontanošću, a ljudi to primećuju.

Ovo je primarna energija za zabavljanje i umetničko izražavanje. Ako ste previše razmišljali o ljubavi, Venera u Ovnu vas poziva da verujete hemiji umesto strategiji. Privlačnost brzo zasija 6. marta.

Emocije na delu

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Vaš dnevni horoskop kaže da vaš unutrašnji svet zahteva pažnju 6. marta. Više žudite za udobnošću i bliskošću nego za javnim osvajanjem. Takođe možete osetiti napetost između nezavisnosti i ranjivosti u kući.

Stari emocionalni obrasci izlaze na površinu, tako da ih možete prepisati. Kada stvorite sigurnost u sebi, prestajete da je jurite u drugima. Tada se veze produbljuju.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolije, u načinu na koji komunicirate u petak postoji domišljata, smela energija. Možda ćete impulsivno priznati nešto ili započeti kontakt koji ste previše analizirali. Kratka putovanja i nove ideje izazivaju privlačnost.

Pazite da ne govorite isključivo iz ega. Prave reči otvaraju vrata, ali pogrešan ton ih može isto tako brzo zatvoriti.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe, preispitujete šta zaslužujete u ljubavi i novcu. 6. marta postoji potisak da povećate svoje standarde i zahtevate više, kako materijalno tako i emocionalno.

Osećate se inspirisano da ulažete u sebe, podignete svoje cene, unapredite svoj stil ili zahtevate reciprocitet u vezama. Želja vas uči šta sada više cenite nego ranije.

