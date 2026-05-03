Vaš najprecizniji horoskop za maj 2026. Mnogi će biti inspiracija za strast, ljubav i finansijski pomak

Vaš najprecizniji horoskop za maj 2026. predviđa svim znakovima da samouvereno krče sopstvene puteve. Neki će fascinirati uspehom.

Vaš najprecizniji mesečni horoskop za maj 2026. je ovde. Ovog meseca, svaki horoskopski znak samouvereno krči nove staze podstaknut strastvenim mislima i vrednim vezama koje osećamo kao blagoslov što ih imamo ili održavamo.

Maj počinje punim Mesecom u Škorpiji 1. maja, tako da istraživanje skrivenog uticaja koji više ne možemo ignorisati ili poricati utiče na povratak ili završetak. Možda ćemo osetiti pritisak da razmotrimo šta cenimo i napore koje smo uložili kada Merkur pređe u Bika sledećeg dana.

Na Sinko de Majo, tokom Portala 5. maja, važne promene pomažu u izjednačavanju situacije, dok će vas retrogradni Pluton u Vodoliji 6. maja naterati da se zapitate kome promene zaista koriste.

Mesec u trećoj četvrtini u istom znaku daje nam samopouzdanje da ignorišemo svakoga ko sumnja u naš jedinstveni doprinos tokom 9. i 10. maja. Kada počne nedelja na vrhu Bika i Blizanaca, ulažemo maksimalan napor da postignemo sveobuhvatnu komunikaciju.

Mars koji se kreće u Bika, dok Venera klizi u Raka tokom rastućeg Meseca u Blizancima 18. maja podstiče nas da uložimo više energije u osiguravanje onoga što najviše cenimo.

Počevši od 20. maja, sezona Blizanaca stavlja u centar pažnje kako inspirišemo druge i okupljamo ljude iz svih sfera života. Odluke koje donosimo tokom prve četvrti Meseca u Devici 23. odražavaju ove veze.

Vaš najprecizniji horoskop za maj 2026.

Ovan – samo jačate i pokazujete svoju pravu moć

Nakon što ste shvatili da ste vi bili ono što je sve vreme nedostajalo, spremni ste da zapalite svet. Verni svom plamenu, ovog meseca goriš jarko i divlje.

Ova energija je sinonim za pun Mesec u Strelcu 31. maja. To znači da ste iskoristili energiju celog meseca da izgradite i rastete u jaču verziju sebe kako biste mogli da pokažete svoju pravu moć. Očekujte komplimente i strahopoštovanje.

Bik – nije zlato sve što sija

Nakon što ste konačno shvatili kako da unesete više ravnoteže u svoj život, osećate se otvorenije i dostupnije za primanje ljubavi ovog meseca.

Osećajući se cenjenijim, uživate u neprocenjivim trenucima, a ne u plitkom materijalizmu ili bezvrednoj tradiciji. Jedna lekcija koju primenjujete ovog meseca je da nije sve što sija zlato.

Ovaj novi način razmišljanja komunicirate nakon što Merkur uđe u vaš znak 2. maja, ali ga zapravo nećete primeniti do mladog Meseca u vašem znaku 16. maja.

Blizanci – uživate u životu i blistate

Počinjete mesec osećajući se opuštenije. Ovo vam omogućava da zaista više uživate u životu i da budete prepoznati po tome ko zaista jeste: Duša zabave. Ljudi nisu znali da ovo imate u sebi, ali su srećni što su saznali!

Pošto je Sinko de Majo, 5. maj, dan anđeoskog broja koji označava promenu, ljudi očekuju da počnu da vide promene kod vas istog dana. Nakon toga, ostatak meseca i ostatak godine je vaš. Uživajte, preporučuje vam vaš najprecizniji horoskop za maj 2026.

Rak – vaši postupci unose pometnju

Postupci koje ste preduzeli uznemirili su sve ljude ovog meseca. Izazvali ste pometnju, a sada se nosite sa posledicama.

Kada Mars pređe u Bika, a Venera uđe u vaš znak pod rastućim Mesecom u Blizancima 18. maja, vaši postupci otkrivaju vaše prave namere. To je ono što će uznemiriti ljude, otkriće onoga što ste oduvek planirali da uradite, bez obzira da li ste to ranije rekli ili ne.

Lav – zadivljujete ljude

Vaš rad i trud zaista zadivljuju ljude ovog meseca. Uvek ste ljudima govorili šta želite da uradite, ali sada vide kako vaše misli oživljavaju.

Očekujte ovo tokom nedelje na vrhu Bika i Blizanaca između 17. i 23. maja. Ta nedelja je puna sveobuhvatne povezanosti, što je savršeno vreme da se sve o čemu ste razmišljali konačno ostvari.

Devica – sigurni ste u sebe i ne pravite kompromise

Ovog meseca ne praviš kompromise. Znate bolje i sigurniji ste u sebe, što vam omogućava da govorite i delujete sa više samopouzdanja nego što su ljudi navikli.

Iako pun Mesec u Škorpiji 1. maja pokreće ovu energiju, tek kada Mesec u prvoj četvrtini uđe u vaš znak 23. maja, vaši postupci otvoreno se podudaraju sa vašim najdubljim mislima ili upozorenjima datim ranije tokom meseca.

Vaga – ne zanima vas šta drugi misle

Ovog meseca pišete svoju priču svojim glasom. Više vas ne zanima da li ćete udovoljiti ljudima ili šta drugi misle o tome šta imate da kažete ili kako se osećate, već se izražavate.

Energija Bika, posebno dok je Merkur u Biku pod mladim Mesecom u Biku 16. maja, odgovorna je za to da budete tvrdoglavo verni sebi.

Škorpija – ceo mesec fascinirate ljude

Ovog meseca ste tako impresivni. Više od toga da vas poštuju, što uvek jeste, šta god da uradite ili kažete zaista fascinira ljude. Oni se raduju onome što ćete sledeće uraditi.

Očekujte da ćete biti prozvani da iznenadite ljude 31. maja dok Pluton bude retrogradan pod punim Mesecom u Strelcu.

Strelac – družite se i ostavljate sjajan utisak

Dobro ili loše, ovog meseca se družite sa ljudima. Ostavljate trajan utisak. Nije Noć veštica, ali pitanje u vezi sa vama ovog meseca je, da li si ti poslastica ili trik?

Istina izlazi na videlo početkom meseca, posebno tokom ili kao rezultat punog Meseca u Škorpiji 1. maja.

Jarac – jaki ste i zaštićeni

Preuzimate kontrolu ovog meseca. Šta je još novo? Ne dajete upozorenje ili druge opcije, i nema plana igre.

Niko neće znati šta radite ili planirate dok se to ne završi. I neće vas biti briga šta oni misle o tome, jer mislite da će kasnije videti njegovu vrednost. Tvoj savet im je da sustignu.

Ulazak Marsa u Bika 18. maja, posebno tokom prve četvrtine Meseca u Devici 23. maja, osigurava dve stvari o vama. Ti si sila sa kojom se treba računati i zaštićeni ste..

Vodolija – svako ima svoj deo posla

Ako vas nekoliko trenutaka frustrira ovog meseca, postoji razlog za to navodi vaš najprecizniji horoskop za maj 2026. To je tu da vas podseti na ono što se dešava oko vas, naime da radite sa timom. Svako ima svoj deo posla. Uradite svoj i verujte drugima da urade svoj.

Kada sezona Blizanaca počne 20. maja, ponovo počinjete sve jasno da vidite i bolje povezujete tačke, posebno posle 28. maja.

Ribe – beskrajne mogućnosti da napredujete u izobilju

Konačno ste u poziciji gde se vaša vrednost ceni. Osećate se iskorišćeno. U stvari, sposobni ste da rastete.

Više od toga, imate beskrajne mogućnosti da napredujete i cvetate u izobilju. Ovde nema ograničenja. Zar to ne bi bilo divno?

Iako je Merkur ulazak u Bika 2. maja savršeno mesto za ovu situaciju, Mlad Mesec u Biku 16. maja je vreme kada zvanično počinje vaša nova sezona.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com