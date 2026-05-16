Vaš najsrećniji dan u nedelji od 18. do 24. maja, razmislite o odlukama koje donosite

Obratite pažnju na ono što se dešava ove nedelje. Bolje je ići sa tokom nego biti vučen njim. Ovo je vaš najsrećniji dan u narednoj nedelji.

Vaš najsrećniji dan u nedelji od 18. do 24. maja 2026. godine, spremni ste da idete sa energijom univerzuma umesto da se borite protiv nje za sopstvenu agendu.

Početak ove nedelje je prilično aktivan, Mars se kreće u Bika u ponedeljak, 18. maja, a zatim Venera u Raka. Ovo je vreme da usporite i razmislite o izborima koje donosite, umesto da samo idete napred zarad kretanja.

Sezona Blizanaca počinje u sredu, 20. maja, a zatim Uran Kazimi u petak, 22. maja, važno je da budete što spremniji za neočekivano. I Blizanci i Uran su poznati po tome što u vaš život unose neočekivane promene.

Vaš najsrećniji dan u nedelji od 18. do 24. maja

Ovan – usporite i zastanite pre nego što donesete odluku

Najsrećniji dan u nedelji za Ovna: subota, 23. maj

Sa intenzitetom energije Ovna tokom proteklog meseca, bili ste zauzetiji nego obično i vučeni u više pravaca. Iako je ovo bilo uzbudljivo vreme, morate usporiti i zastati pre nego što donesete bilo kakve odluke.

Prva četvrt Meseca u Devici izlazi u subotu, 23. maja. Ovo je prilika da budete sigurni da brinete o sebi na način koji vam je potreban. Uskladite svoje postupke sa svojim prioritetima, tako da sve odluke koje donesete donesu uspeh u vaš život.

Bik – savršeno vreme da sami odlučujete

Vaš najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 18. maj

Idite za onim što želite. U ponedeljak, 18. maja, Mars se premešta u vaš horoskopski znak, što ovo čini savršenim vremenom da idete za onim što želite. Mars u Biku povećava vašu odlučnost da sami učinite da se stvari dese. Umesto da pasivno čekate da se nešto desi, vi idete za tim.

Bilo da je u pitanju vaša karijera ili vaš lični život, nemojte se ustručavati tokom ovog perioda. Možete preterati dok je Mars u vašem znaku, zato se samo pobrinite da se fokusirate i na ravnotežu kako biste izbegli pregorevanje. Ne iscrpljujte se pre nego što ostvarite svoje ciljeve.

Blizanci – nešto će vas šokirati i iznenaditi

Najsrećniji dan u nedelji za Blizance: petak, 22. maj

Ovo je solarni povratak koji treba zapamtiti. Sunce ulazi u vaš znak u sredu, 20. maja, započinjući vašu horoskopsku sezonu. Ipak, ovaj period je drugačiji od prethodnih godina, jer se Uran Kazimi dešava u petak, 22. maja, donoseći šokantan i neočekivan trenutak u vaš život.

Sa Uranom u Blizancima, promene koje se dešavaju su lične. Utiče na to kako izgledate i u šta verujete, kao i na pravac u kom vodite svoj život. Iako je ovo neograničena energija, ona je pozitivna, zato budite sigurni da prihvatate gde god da ste vođeni.

Rak – konačno se sve poboljšava

Najsrećniji dan u nedelji za Raka: ponedeljak, 18. maj

Sve konačno počinje da se poboljšava. Venera se seli u vaš horoskopski znak u ponedeljak, 18. maja. Venera je planeta romantike i izobilja, i u vašem horoskopskom znaku donosi svu tu dobru energiju direktno tamo gde vam je najpotrebnija.

Tokom Venere u Raku, zračite višom energijom, što vas čini privlačnijim i samouverenijim. Takođe pomaže da privučete nove ponude za posao i romantiku u svoj život. Ovo je energija privlačnosti u odnosu na jurnjavu. Zato, opustite se i pustite univerzum da obavi posao.

Lav – morate da poradite na svom uspehu

Vaš najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 18. maj

Morate da radite na uspehu koji želite. U ponedeljak, 18. maja, Mars se seli u Bika. Ovaj zemljani znak vlada svim aspektima vaše karijere i to je oblast vašeg života koja je prošla kroz ogromne promene od 2018. godine, kada je Uran prvi put ušao u Bika.

Sa Uranom sada čvrsto u Blizancima, možete početi da postižete uspeh i stabilnost koju želite u svom profesionalnom životu. Ovo je zauzet period, ali je i veoma profitabilan. Ne oklevajte da ulažete u sebe.

Devica – male promene su dobre

Najsrećniji dan u nedelji za Devicu: petak, 22. maj

Malo promena je uvek dobra stvar. U petak, 22. maja, dešava se Uran Kazimi, donoseći šokantni trenutak promene u vaš život. Uran Kazimi predstavlja trenutak kada ova planeta prelazi u srce Sunca, započinjući novi ciklus i pružajući elektrifikujuću priliku za rast.

Energija Blizanaca upravlja vašim karijernim putem, kao i načinom na koji vas drugi vide. Sa Uranom ovde, možete očekivati promenu u karijeri tokom narednih sedam godina. Biće pozitivna, ali morate biti i spremni da je primite. Pokušajte da budete otvoreni i verujte u preusmeravanja koja dolaze u vaš život.

Vaga – razmišljate o preseljenju ili važnim životnim odlukama

Najsrećniji dan u nedelji za Vagu: ponedeljak, 18. maj

Primetite šta odjekuje sa vašom dušom. U ponedeljak, 18. maja, Venera se seli u Raka, započinjući uzbudljivo novo poglavlje u vašem životu. Možda razmišljate o preseljenju ili donošenju važnih životnih odluka u ovom trenutku.

Obratite pažnju na ponude za posao ili čak umrežavanje koje se javljaju ove nedelje. Venera u Raku ne znači samo veće bogatstvo i uspeh. Radi se i o istinskoj ljubavi prema onome što radite i osećaju kao da živite u skladu sa svojom svrhom. Ne gubite iz vida ono što znate u svom srcu da zaslužujete.

Škorpija – sarađujte sa zvezdama

Najsrećniji dan u nedelji za Škorpiju: sreda, 20. maj

Promena je lepa stvar. Iako ste poznati kao alhemičar zodijaka, to ne znači da ste uvek spremni za svako preusmeravanje koje se dogodi u vašem životu. Kako sezona Blizanaca počinje u sredu, 20. maja, morate sarađivati sa univerzumom. To znači da ne izbegavate promene ili da pokušavate da sve ostane isto.

Trebalo bi da se predate božanskom planu za svoj život i prepoznate da vas vodi univerzum. Sezona Blizanaca će ove godine biti intenzivnija jer se i Uran nalazi unutar ovog vazdušnog znaka. Budite sigurni da ste otvoreni za promene i da verujete u proces.

Strelac – budite praktični i strpljivi

Vaš najsrećniji dan u nedelji: subota, 23. maj

Idite korak po korak. Prva četvrt Meseca u Devici izlazi u subotu, 23. maja, donoseći važnu priliku za vašu karijeru. Ova lunarna faza je šansa da preduzmete akciju u vezi sa svojim namerama. U ovoj oblasti vašeg života, povezana je sa uspehom i finansijskom stabilnošću.

Kao vatreni znak, skloni ste da se krećete velikim i smelim putem; međutim, ova lunacija je o pravljenju malog koraka napred. Budite praktični u odlukama koje donosite i budite strpljivi u svom procesu. Uspeh preko noći ne znači da vam sve dolazi u trenutku kada to želite, već u božanskom tajmingu.

Jarac – ovaj put poslušajte svoje srce

Najsrećniji dan u nedelji za Jarca: ponedeljak, 18. maj

Neka vas srce motiviše. Mars se seli u Bika u ponedeljak, 18. maja, donoseći vam veću motivaciju i kreativnost. Energija Bika vam pomaže da iskoristite svoju autentičnost i urođene veštine kako biste mogli da napredujete u bilo kojoj oblasti svog života koju želite.

Poslednjih nekoliko godina, bili ste podsticani da se krećete u kreativnija polja, bez obzira da li vaš rad posebno uključuje umetnost ili ne. Ova energija se odnosi na to da dozvolite sebi da izađete iz okvira upravne sale i postignete uspeh na organskiji način. Prigrlite svoju kreativnost i sve svoje talente kako bi uspeh koji postignete došao iz vašeg srca.

Vodolija – birajte ono što donosi veću radost

Najsrećniji dan u nedelji za Vodoliju: sreda, 20. maj

Budite otvoreni za ono gde ste vođeni. Sezona Blizanaca počinje u sredu, 20. maja. Blizanci su horoskopski znak dualnosti, koji predstavlja i želju ljudskog ja za trenutnim zadovoljstvom i svrhu duše višeg ja. Cilj nije izabrati jedno ili drugo, već pronaći ravnotežu između to dvoje.

Vi ste čovek u ovom životu, tako da ne možete živeti samo kroz svoju dušu. Vi ste predodređeni da u potpunosti živite i uživate u ovom životu. Sezona Blizanaca traje do 21. juna, omogućavajući vam da idete tamo gde ste vođeni i da donosite izbore koji vam donose veću radost i ispunjenje.

Ribe – konačno je vreme da se opustite

Vaš najsrećniji dan u nedelji: ponedeljak, 18. maj

Biti mekan ne znači da ste slabi, već da ste nežni sa svojim snovima i delovima svog života koji se osećaju nedovršeno. Venera se seli u Raka u ponedeljak, 18. maja, donoseći obilje i veću lakoću. Ova mekana energija vam pomaže da privučete nove mogućnosti i proširite svoj život na neverovatne načine dok se Jupiter priprema za svoje poslednje nedelje u ovom vodenom znaku.

Od prošle godine, Jupiter se kreće kroz Raka, pomažući vam da prihvatite svoju autentičnost i iskoristite svoje kreativne težnje. Sada, kada se Venera ovde pridruži Jupiteru, donosi stalno uveravanje da ste na pravom putu. Konačno je bezbedno da se opustite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com