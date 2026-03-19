Vaš najsrećniji dan u nedelji od 23. do 29. marta 2026. Ne zanemarujte emocije i nove mogućnosti!

Zapišite vaš najsrećniji dan naredne nedelje. Tog dana slušajte svoje srce, budite strpljivi sa rezultatima, otvara se novi i srećan put.
Astrolozi su odredili vaš najsrećniji dan u nedelji od 23. do 29. marta 2026. godini. Toga dana pronalazite ravnotežu između strpljenja i praćenja svog srca.
Sunce i Saturn se poravnavaju u Ovnu u sredu, 25. marta, što dovodi do potrebe da se posvetite svojim ciljevima i životu koji želite da manifestujete. Pa ipak, kako Mesec i Jupiter formiraju snažnu konjunkciju u četvrtak, 26. marta, pozivamo vas da ne zanemarujete svoje emocije. Postoji ravnoteža koju treba pronaći između praćenja svog srca i razumevanja da je za sve što vredi postići vredno i strpljenja.
Ovaj proces se isplati kada asteroid Juno pređe u Vodoliju u nedelju, 29. marta, gde će provesti veći deo ove godine. Juno u Vodoliji otvara vašu perspektivu i pomaže vam da vidite nove mogućnosti. Slušajte svoje srce, ali budite strpljivi sa rezultatima, jer se pred vama otvara novi i srećan put.
Vaš najsrećniji dan naredne nedelje
Ovan – donosi ogroman rast i novi život
Najsrećniji dan u nedelji za Ovna: sreda, 25. mart
Vreme je da se ustanete i suočite sa onim što se mora uraditi, Ovnovi. U sredu, 25. marta, Sunce je u konjunkciji sa Saturnom u vašem horoskopskom znaku. Iako ovo poravnanje donosi ogroman rast i novi život, to takođe znači da morate biti disciplinovani i odgovorni u onome što pokušavate da postignete.
Saturn nije uvek laka energija za rad, ali vam pomaže da uspostavite ono što traje tokom celog vašeg života. Uverite se da planirate kako da krenete napred i da se približavate svojim snovima sa većom posvećenošću.
Bik – karijera glavni fokus
Najsrećniji dan u nedelji za Bika: nedelja, 29. mart
Budite otvoreni za primanje podrške, Biče. Asteroid Juno ulazi u Vodoliju u nedelju, 29. marta, skrećući pažnju na vašu karijeru i partnerstva. Juno provodi veći deo 2026. u ovom vazdušnom znaku, što znači da je vaša karijera vaš glavni fokus.
Juno u Vodoliji označava korisna partnerstva i mogućnosti za saradnju koje ulaze u vaš život. Ipak, to se takođe razlikuje od planova koje ste ranije napravili za sebe. Budite sigurni da ste otvoreni za primanje podrške i slušajte gde ste vođeni. To je put do uspeha.
Blizanci – novo poglavlje u finansijama
Najsrećniji dan u nedelji za Blizance: sreda, 25. mart
Počinjete novo poglavlje u svom finansijskom životu, Blizanci. U sredu, 25. marta, Prva četvrt Meseca izlazi u Raku. Mesec upravlja obiljem koje primate, kao i vašim sopstvenim osećajem vrednosti.
Ne vezite kako se osećate prema sebi za ono što trenutno imate. Umesto toga, znajte da zaslužujete neograničeno obilje i bogatstvo. To verovanje omogućava univerzumu da ga unese u vaš život. Fokusirajte se na to kako se osećate prema sebi i prevaziđite sve rane ili predrasude o tome šta mislite da zaslužujete.
Rak – nada se konačno vraća
Vaš najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 26. mart
Nada se konačno vraća, Rakovi. U četvrtak, 26. marta, Mesec i Jupiter se ujedinjuju u vašem horoskopskom znaku, povećavajući vašu nadu za budućnost. Iako je Jupiter u Raku od 2025. godine, on je takođe retrogradan od novembra. To je značilo da, dok ste sanjali o budućnosti, zapravo još niste mogli da preduzmete akciju.
Sa Jupiterom koji je sada direktno u vašem znaku do 30. juna, nalazite se u mestu sreće i ekspanzije. Sada možete privući sve što želite. Ovo je dovoljan razlog da imate nadu za budućnost.
Lav – vaši snovi su važni
Najsrećniji dan u nedelji za Lava: petak, 27. mart
Vaši snovi su važni, Lave. Na početku ove godine, Neptun i Saturn su ušli u Ovna. Saturn ostaje u ovom vatrenom znaku do 2028. godine, dok Neptun nastavlja da prelazi Ovna u 2038. godinu. Ova energija vlada vašim životom u narednoj deceniji, tako da nema potrebe da žurite sa dostignućima.
U petak, 27. marta, Mesec u Lavu pravi trigon sa Neptunom u Ovnu, podstičući vas da slušate svoje srce i poštujete svoju intuiciju. Sa Saturnom u Ovnu, od vas se zahteva mnogo rada, zbog čega su snovi o Neptunu toliko važni. Ne potcenjujte sebe tokom ovog perioda ili zaboravite svrhu ovog puta. Sve o čemu sanjate je moguće.
Devica – razmislite šta stvarno želite
Najsrećniji dan u nedelji za Devicu: sreda, 25. mart
Vreme je da se zapitate šta želite, Device. U sredu, 25. marta, Sunce i Saturn se poravnavaju u Ovnu. Ova energija je u vašem životu u 2028. godini, zato ne pokušavajte da zaobiđete proces ili lekcije koje on donosi.
Kao znak zodijaka koji se često opire promenama, morate shvatiti da nije stvar u tome da li se stvari menjaju, već kada. To znači da je ključno da se zapitate šta zaista želite. Usmerite vetrove sudbine u svoju korist i budite sigurni da kada se sve ovo uradi, zapravo živite život koji želite.
Vaga – optimizam za napredovanje u karijeri
Vaš najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 26. mart
Pratite svoju svrhu, Vage. Mesec je u konjunkciji sa Jupiterom u Raku u četvrtak, 26. marta, donoseći veću svrhu i obilje u vaš profesionalni život. Ovaj tranzit nosi osećaj optimizma i pomaže vam da shvatite gde morate da se proširite u svojoj karijeri da biste postigli uspeh.
Sa Mesecom ovde, ne radi se samo o tome da se krećete napred uprkos svim preprekama, već o tome da se uverite da pratite svoje srce. Ovo otvara put veće svrhe. Radite sa drugima ili za dobrobit kolektiva, a vaša svrha je vezana za uticaj koji imate na njihove živote.
Škorpija – materijalne nagrade su vam kriterijum
Najsrećniji dan u nedelji za Škorpiju: petak, 27. mart
Stvorite život koji vam prija, Škorpije. Mesec u Lavu pravi trigon sa Neptunom u Ovnu u petak, 27. marta, omogućavajući vam da iskusite nove mogućnosti u karijeri. Iako ovo poravnanje podstiče uspeh, ono takođe osigurava da ne birate put isključivo na osnovu materijalnih nagrada.
Ovo može pružiti priliku za rad na daljinu ili za kreativni projekat koji vam omogućava više ličnog vremena. Iako se ovde može naći profesionalni uspeh, radi se i o tome da se osigura da je to samo jedan deo života koji se zaista oseća dobro vašoj duši.
Strelac – posvećenost vas oslobađa
Najsrećniji dan u nedelji za Strelca: nedelja, 29. mart
Posvećenost vas oslobađa, Strelče. U nedelju, 29. marta, asteroid Juno ulazi u Vodoliju. Ova energija vam dobro služi, kako u ličnom životu, tako i u profesionalnoj karijeri.
Juno u Vodoliji predstavlja netradicionalan pristup tome kako i čemu se posvećujete. Bilo da se konačno osećate spremnim da kažete da ljubavi ili prihvatate novu ponudu za karijeru, nemojte se ustručavati da posvetite svoje vreme i energiju. Ono čemu se posvetite je važno, a u Vodoliji, Juno vam pomaže da donesete slobodu koju ste oduvek želeli.
Jarac – oslobodite se svega što vam smeta
Vaš najsrećniji dan u nedelji: subota, 28. mart
Oslobodite se onoga što vas je sputavalo, Jarče. Saturn u Ovnu se poravnava sa Plutonom u Vodoliji u subotu, 28. marta. Ovo je dobro vreme da razmislite o kupovini kuće ili da ozbiljno shvatite svoje dugoročne ciljeve.
Saturn u Ovnu predstavlja promene u vašem domu i ličnim odnosima, dok vam Pluton u Vodoliji pomaže da razumete šta je najvažnije i da istražite nove tokove prihoda. Dozvolite sebi da osporite status kvo i razmotrite opcije koje nikada ranije niste razmatrali. Predodređeni ste za život daleko bolji od onog kojim ste se zadovoljavali.
Vodolija – stižu odgovori na dugo očekivana pitanja
Najsrećniji dan u nedelji za Vodoliju: sreda, 25. mart
Ne žurite, Vodolije. Pozivamo vas da se povežete sa svojim unutrašnjim ja u danima koji dolaze, posebno jer Prva četvrt Meseca raste u Raku u sredu, 25. marta. Ova lunarna faza predstavlja preduzimanje akcije u vezi sa vašim namerama, a u Raku se radi o vašim ličnim potrebama.
Vaš srećan dan vam daje priliku da konačno dođete do daha i dobijete neke odgovore na dugo očekivana pitanja. Ne morate da se krećete napred svojim postojećim putem. Ne žurite i odmaknite se kako biste mogli da razmislite o pravcu u kom želite da idete. Vaša svrha ne bi trebalo da vas iscrpi, već da vam unese energiju da postignete i uživate u životu koji ste stvorili.
Ribe – snažan talas srećne energije
Vaš najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 26. mart
Zaslužujete da živite svoj najbolji život, Ribe. U četvrtak, 26. marta, Mesec je u konjunkciji sa Jupiterom u Raku. Ovo stvara snažan talas srećne energije koja vam pomaže da pratite svoje srce i poboljšate svoju kreativnost. Ovo poravnanje vas podstiče da zaista verujete da možete ostvariti sve svoje snove.
Inspiracija teče, zato budite sigurni da obraćate pažnju na svoje ideje u četvrtak, jer bi one mogle dovesti do vaše sudbine. Ovaj tranzit takođe donosi nove mogućnosti u vašoj karijeri i ljubavnom životu, zato budite spremni da prihvatite ono što ste oduvek zaslužili.
(Krstarica/YourTango)
