Vaš najsrećniji dan u nedelji od 25. do 31. maja, negujte tada sve ono što imate

Na vaš najsrećniji dan u nedelji od 25. do 31. maja 2026. godine, odvojite trenutak i osetite energije oko sebe. Umesto da vidite samo ono što biste želeli da postignete ili promenite, vežbajte zahvalnost i fokusirajte se na sve što imate.

Plavi Mesec u Strelcu izlazi u nedelju, 31. maja. Ovo je redak i magičan astrološki događaj kada se dva puna Meseca dogode u istom mesecu. Ova lunarna energija utiče na vas tokom cele nedelje, vodeći do dirljive i monumentalne transformacije.

Da biste bolje razumeli šta bi moglo da izađe na površinu u ovom trenutku, osvrnite se na ono što se dešavalo u vašem životu oko 21. maja 2016. godine, kada se dogodio poslednji Plavi Mesec u Strelcu. Naravno, univerzum vas i dalje može iznenaditi. Kada jednom pokažete svoju zahvalnost za ono što već imate, zaista nema ograničenja u onome što još možete dobiti.

Ovan – imate priliku da shvatite svoju vrednost

Vaš najsrećniji dan u nedelji: subota, 30. maj

Dolazi proboj u vašem isceljenju. U subotu, 30. maja, Hiron u vašem znaku se poravnava sa Mesecom u Škorpiji, stvarajući snažnu priliku da shvatite svoju vrednost.

Dozvoljeno vam je da budete pogođeni onim kroz šta prolazite i da i dalje nosite rane svoje prošlosti. Ali ste takođe moćni iznad svake mere. Možete izlečiti sebe i krenuti napred ka onome što vam je namenjeno. Na horizontu je briljantan novi početak.

Bik – počinje period bogatstva

Najsrećniji dan u nedelji za Bika: utorak, 26. maj

Ulazite u eru bogatstva. Sunce u Blizancima se poravnava sa Plutonom u Vodoliji u utorak, 26. maja. Ovo je snažna prilika i za vašu karijeru i za vaše finansijske ciljeve, iako može doneti trenutak kada morate da odlučite da li ćete krenuti napred ili ostati tamo gde ste.

Pluton u Vodoliji vas inspiriše da promenite svoju karijeru i da se ne fokusirate isključivo na finansije, za šta će vas, naravno, univerzum nagraditi. Nastavite da pratite ono što osećate kao svoju svrhu. Nemojte se iznenaditi ako se pojavi i nova finansijska prilika.

Blizanci – usporite i fokusirajte se na osnovne potrebe

Najsrećniji dan u nedelji za Blizance: četvrtak, 28. maj

Vi zadajete ton za život koji pozivate. Asteroid Ceres se seli u vaš horoskopski znak u četvrtak, 28. maja. Ceres upravlja temama brige i zajednice. U Blizancima to znači da morate biti sigurni da sebi pružate brigu koja vam je potrebna. Tek tada možete početi da poboljšavate druge odnose i situacije.

Uvek pokušavate da budete tu za one u svom životu, ali morate biti sigurni da to radite i za sebe. Dozvolite sebi da usporite i fokusirate se na svoje osnovne potrebe. Zapamtite da vi postavljate ton za život koji pozivate.

Rak – poštujte svoju intuiciju i ne sumnjajte u sebe

Vaš najsrećniji dan u nedelji: utorak, 26. maj

Rakovi uvek imaju dubok osećaj intuicije; međutim, ne verujete uvek tom unutrašnjem glasu. Ove nedelje, ne dozvolite sebi da vas pokoleba sumnja u sebe ili samo ono što izgleda moguće. Umesto toga, poštujte svoju intuiciju.

Posvetite vreme povezivanju sa duhom u utorak, 26. maja, dok se Severni čvor u Ribama poravnava sa Suncem u Blizancima. Vođeni ste ka novom poduhvatu ili prilici u narednim danima, ali to je nešto u šta morate božanski verovati. Ne dozvolite da vas logika spreči da se uskladite sa svojom sudbinom.

Lav – fokusirajte se na svoju radost i najvažnije veze

Najsrećniji dan u nedelji za Lava: nedelja, 31. maj

Zaslužujete sreću. U nedelju, 31. maja, Plavi Mesec u Strelcu izlazi, skrećući pažnju na vaš romantični život i osećaj radosti. Ova snažna lunacija donosi ono što je počelo sa mladim Mesecom u Strelcu 19. decembra 2025. godine, a nosi i slične teme kao i poslednji Plavi Mesec u Strelcu 21. maja 2016. godine.

Razmislite o tome šta ste radili i birali tokom ovih lunarnih ciklusa i shvatite da ste sada vođeni da birate drugačije. Fokusirajte se i na svoju radost i na veze u svom životu koje nose najveće značenje.

Devica – uradićete nešto važno po vas

Vaš najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 28. maj

Suđeno vam je da uradite nešto važno. Asteroid Ceres se seli u Blizance u četvrtak, 28. maja, menjajući energiju u vašoj karijeri. Ovo je vreme da napravite pozitivan uticaj ili razliku u svojoj profesionalnoj oblasti.

Ceres se pridružuje Suncu i Uranu u ovom vazdušnom znaku, tako da je reč i o procesu transformacije koji vas tamo nosi. Stvari se brzo razvijaju, zato se pobrinite da usporite i proverite sebe. Ne zaboravljajte šta vam je najvažnije.

Vaga – pratite svoju sreću u utorak

Najsrećniji dan u nedelji za Vage: utorak, 26. maj

Pratite svoju sreću. Obratite pažnju na ono što donosi lakoću i smisao vašem životu. Praćenje svoje blaženstva znači puštanje i verovanje u proces, ali se takođe odnosi na put koji vas vodi ka vašoj sudbini.

U utorak, 26. maja, Sunce u Blizancima se poravnava sa Plutonom u Vodoliji, inspirišući vas da krenete u novom pravcu. Ovo može uključivati putovanja ili posao. Takođe bi moglo imati veze sa burnom romansom. Bez obzira koliko je izazovno prihvatiti ovu promenu, znajte da je sve to deo mesta gde treba da budete.

Škorpija – poštujte ono što je najbolje za vas

Najsrećniji dan u nedelji za Škorpiju: četvrtak, 28. maj

Zalažite se za ono što vam je potrebno. Kako se asteroid Ceres kreće u Blizance u četvrtak, 28. maja, postajete prilagodljiviji transformacijama koje se dešavaju u vašem životu. Ovo vam pomaže da se zalažete za sebe u ličnom i profesionalnom smislu. Takođe vam pomaže da poštujete ono što je najbolje za vas.

Nije vam uvek bilo lako da izaberete sebe, jer nikada ne želite da povredite one do kojih vam je stalo. Ipak, shvatate da ne možete stalno davati prednost drugima ispred sebe, a da se i dalje pojavljujete na načine koje želite. Oslonite se na svoje komunikacijske veštine tokom ovog perioda kako biste preuzeli kontrolu nad svojim životom.

Strelac – idite za svojim snovima

Vaš najsrećniji dan: nedelja, 31. maj

Imate moć da uradite bilo šta. Plavi Mesec u vašem znaku dostiže vrhunac u nedelju, 31. maja. Ovo je neverovatno vreme da preispitate svoj život i prihvatite svoju autentičnost. Idite za svojim snovima i odbijte da se zadovoljite manjim od onoga što zaslužujete.

Ovaj pun Mesec donosi ostvarenje onoga što je počelo oko mladog Meseca u decembru 2025. Postoji i tekuća priča sa Strelcem, jer se poslednji Plavi Mesec u ovom znaku dogodio 21. maja 2016. Prošlost neće predvideti vašu budućnost, ali vam može pomoći da znate šta da očekujete. Ovo je vreme da počnete ispočetka i izaberete šta je moglo biti. Krećite se sa moći koju ste oduvek posedovali.

Jarac – postoji i drugi način da budete srećni

Najsrećniji dan u nedelji za Jarca: utorak, 26. maj

Postoji bolji način života. U utorak, 26. maja, Sunce u Blizancima se poravnava sa Plutonom u Vodoliji, menjajući način na koji živite svoj život. Promena može biti teška za vas, ali morate početi da tražite nove načine da strukturirate svoj život i karijeru. Često se fokusirate samo na ono što drugi tradicionalno rade, ali ove nedelje počnite da prihvatate nekonvencionalno.

Znate da više ne možete da nastavite da radite ono što ste do sada radili. Postoji drugi način, ali morate da počnete da prihvatate svoj put. Razmislite o novim načinima rada na daljinu ili za sebe. Proširite svoje tokove prihoda ili iskoristite priliku da naučite nešto novo, kako biste mogli da iskoristite sreću univerzuma.

Vodolija – nije karijera jedino važna u životu

Najsrećniji dan u nedelji za Vodoliju: četvrtak, 28. maj

Negujte svoje snove. Ovde ste da biste zaista živeli, što takođe znači da ne možete ignorisati svoje ciljeve ili unutrašnje misli svoje duše. Iako vam je karijerni uspeh važan, to nije jedina stvar koja je važna.

Kako asteroid Ceres ulazi u Blizance u četvrtak, 28. maja, vođeni ste da počnete da negujete delove sebe koje ste ranije napustili. To uključuje kreativne aktivnosti i hobije. Napravite spisak svega što želite da doživite i počnite odatle. Ostalo će se samo od sebe rešiti.

Ribe – uspeh koji vam potpuno menja život je zagarantovan

Vaš najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 31. maj

Ovo je uvek bila vaša sudbina. U nedelju, 31. maja, Plavi Mesec u Strelcu se pojavljuje, donoseći novo poglavlje sudbine u vaš život. Nešto je počelo u vašem profesionalnom životu 2016. godine kada se poslednji Plavi Mesec dogodio u ovom znaku. Ovo je zahtevalo test vere, ali nešto se ostvaruje sa lunacijom ove nedelje.

Vaš rad će biti primećen, a vaš uspeh je zagarantovan. Međutim, ovo je više od samo priznanja ili novca. Ovo su vrata ka životu koji treba da živite.

