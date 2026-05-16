Vaš nedeljni horoskop od 18. – 24. maj, Mars ulazi u Bika, pomirenja i oproštaji su na pomolu

Vaš nedeljni horoskop od 18. – 24. maj 2026. Svaki horoskopski znak je ove nedelje usredsređen na oproštaj, jer se pojavljuju teme pomirenja. Sa celom Merkurovom energijom, rešavanje stvari kroz komunikaciju i iskrenost dolazi lako.

Mars ulazi u Bika 18. maja, čineći nas malo tvrdoglavijim, ali i donoseći nove priče povezane sa ljubavlju i romantikom, jer strast postaje prioritet. Mesec u Lavu 21. maja nas podstiče da razmislimo o svojim ciljevima pre nego što uđe u Devicu 23. maja. Zapišite ideje i kreirajte nove planove.

Preduzimanje akcije je lakše sa Marsom koji nam daje podsticaj i više jasnoće.

Ovan – samo pratite svoje ideje, imate ih mnogo

Osećate se posebno inspirisano tokom Meseca u Blizancima na početku nedelje. Pratite sve svoje ideje. Ima ih mnogo!

Počev od utorka, Mesec u Raku vas čini svesnijim svojih emocija, posebno nakon uticaja Marsa u vašem znaku, što vas je učinilo intuitivnijim.

Kanalisanje vaše umetničke energije je tema Meseca u Lavu sredinom nedelje. Kreativni rad je dobar način da se oslobode nekih potisnutih emocija.

Merkurova intelektualna energija stupa na scenu tokom Meseca u Devici tokom vikenda, olakšavajući deljenje ideja sa drugima.

Bik – vaša ineligencija i snalažljivost dolazi do izražaja

Ova nedelja baca svetlo na vašu inteligenciju i snalažljivost. Na početku nedelje, Mesec u Blizancima vas čini osobom kojoj se možete obratiti na poslu ili u krugu prijatelja.

Kako nastavljate da se povezujete sa novim idejama, Mesec u utorak prelazi u Raka, što olakšava planiranje sledećih koraka za postizanje vašeg cilja.

Lakše tokom Meseca u Lavu sredinom nedelje pokazati sebe. Podsetiće vas na vaše darove i talente. Ovo je nedelja kada je vaša ljubav prema sebi u izobilju. Mesec u Devici vam olakšava da se opustite i zabavite tokom vikenda.

Blizanci – nove priče i prisećanja

Nedelja počinje sa slavljeničkom energijom sa Mesecom u vašem znaku. Prisećate se svih iskustava koja ste pretrpeli u poslednjih nekoliko godina, posebno sada kada je Uran u vašem horoskopskom znaku i donosite nove priče.

Mesec ulazi u Raka u utorak, što je dobro vreme za sređivanje ili transformaciju vašeg doma, jer vaše materijalne stvari postaju centralna tačka za vas. Ako ne možete da ih iskoristite tokom nedelje, imate još jednu priliku kada Mesec uđe u Devicu u subotu.

Sredinom nedelje, Mesec u Lavu olakšava istraživanje vaše zajednice. Čak biste mogli biti inspirisaniji da učestvujete u događajima u zajednici ili da se sastanete sa prijateljima u vašem komšiluku.

Rak – provedite vreme sa ljudima koji vas vole

Odvojite vreme za sebe da se rekalibrirate na početku nedelje. Pošto je Mesec u Blizancima, horoskopskom znaku koji vlada komunikacijom i razmišljanjem, meditacija ili vođenje dnevnika su dobar način da se vratite sebi.

Srećom, Mesec ulazi u vaš znak u utorak, uzdižući vas i donoseći pozitivnu energiju u vaš sektor odnosa. Sa svom Merkurskom energijom ove nedelje, pronalazite mnogo hranljive energije u vezama koje imate, bilo da su romantične ili platonske.

Obavezno provedite vreme sa ljudima koji vas vole i uzdižu, posebno tokom vikenda. Samo se nemojte previše zanositi trošenjem, jer vas Mesec u Lavu tera da dajete prioritete i častite se sredinom nedelje.

Ponovo se osećate društveno kada je Mesec u Devici tokom vikenda.

Lav – veze se poboljšavaju

Nedelja počinje sa Mesecom u Blizancima, tako da je provođenje vremena sa prijateljima i biti deo vaše zajednice verovatno. Veze se poboljšavaju ove nedelje jer ste saosećajniji i pažljiviji dok Venera pruža ruku pomoći.

Počev od utorka, Mesec u Raku je savršena energija za jačanje vašeg odnosa sa samim sobom. Zaštitite svoje granice!

Sa Mesecom u vašem znaku u četvrtak i petak, vaše ideje cvetaju pred kraj nedelje. Nemojte biti stidljivi, Lave! Neka drugi vide kako sijate.

Kada Mesec bude u Devici tokom vikenda, spremniji ste da razmotrite načine na koje možete poboljšati svoj finansijski sektor.

Devica – sami ste svoj najveći kritičar

Sve oči su uprte u vas tokom lunacije Blizanaca na početku nedelje. Umesto da bežite od svojih obaveza, spremni ste da se suočite sa njima sa više samopouzdanja. Zatražite pomoć ako ste pod stresom i zapamtite da ste često sami svoj najveći kritičar.

Mesec ulazi u Raka u utorak, pokazujući vam mnogo o uspesima i dostignućima koja ste postigli u poslednjih nekoliko godina. Čestitajte sebi i nastavite da planirate svoje buduće pobede.

Odmor je dobar za vas pred kraj nedelje pre nego što Mesec uđe u vaš znak tokom vikenda. Pripremite se za druženje i susret sa prijateljima tokom ovog obilnog vremena.

Vaga – dobro razmislite pre donošenja važnih odluka

Sa Mesecom u Blizancima koji pokreće stvari ove nedelje, fokusirani ste na planove putovanja. Možda ste takođe strastveniji prema učenju, ali obavezno dobro razmislite pre nego što donesete bilo kakve drastične odluke. Uran donosi izazove, a strpljenje je vrlina koje morate biti svesni narednih nekoliko godina.

Do kraja nedelje, Mesec u Lavu vas tera da se prisećate prošlosti. Međutim, Mesec u Devici vas vraća u sadašnjost tokom vikenda, dodajući praktičnost i strukturu. Sa Marsom sada u Biku, ovo je vreme da idete sporo i učvrstite svoje temelje.

Škorpija – prijateljstva donose utehu i sreću

Prigrlite svoje emocije dok je Mesec u Blizancima u ponedeljak. Obavezno se počastite i idite tempom koji vam je udoban, savetuje vaš nedeljni horoskop od 18. maja.

Preko potrebno resetovanje dolazi kada Mesec bude u Raku u utorak, pomažući vam da jasno vidite stvari sa Jupiterom u istom znaku, dajući vam znanje i uvid.

Sredinom nedelje, Mesec u Lavu pokazuje drugima da ste mudri i spremni da se suočite sa svim izazovima. Ova energija vas čini da blistate u svojim ličnim odnosima jer omogućava drugima da vide vašu novu stranu.

Prijateljstva donose utehu i sreću tokom Meseca u Devici tokom vikenda. Ako se osećate iscrpljeno, obratite im se.

Strelac – dobro je raditi u timu i sarađivati

Ova sezona Bika vam pokazuje zašto je važno sarađivati i dobro raditi sa drugima, a vođenje drugih nastavlja se kao tema ove nedelje.

Moćna promenljiva energija ove nedelje menja vaš način razmišljanja dok postajete optimističniji. U ponedeljak, lunacija Blizanaca donosi nove ljude koji će vašem životu dodati dašak svežeg vazduha.

Osećaćete se osnaženije tokom Meseca u Raku u utorak i sredu, jer vas Jupiter podseća na lekcije koje ste naučili i kako ste ih prevazišli. Iskoristite uvid koji dobijete da se povežete sa projektom koji ste ostavili nedovršen, posebno kada je Mesec u marljivoj Devici tokom vikenda.

Jarac – savršena nedelja za planiranje sledećih koraka

Ako ste se opuštali, Merkurova energija ove nedelje će vas vratiti u formu. U ponedeljak, Mesec u Blizancima je savršena energija za pravljenje plana i organizovanje vaših sledećih koraka.

Partnerstva postaju vaša centralna tačka tokom Meseca u Raku. Utorak i sreda su dobri dani za pomirenje sa drugima. Mnogo je lakše postići razumevanje i pustiti da problemi iz prošlosti ostanu u prošlosti.

Sa Mesecom u Lavu pred kraj nedelje, jačanje vaših temelja je verovatno jer dobijate podršku od porodice, bilo emocionalnu ili materijalnu.

Mesec u Devici dodaje optimizam i inspiraciju vašem vikendu. Pokazivali ste drugima od čega ste napravljeni tokom ove sezone Bika, a ove nedelje ste spremni da osvojite svet.

Vodolija – učenje vam je preokupacija ove nedelje

Teme ljubavi i istraživanja su snažne tokom lunacije Blizanaca u ponedeljak. Imate želju da učite od drugih ili da vidite svet kroz svet književnosti.

Učenje je kontinuirana tema za vas ove nedelje, Vodolije, a lunacija Raka vas podstiče da razvijete disciplinu i strukturu kako biste uspostavili bolje rutine.

Slušanje drugih i saosećajniji su elementi Meseca u Lavu u vašem sektoru partnerstva na kraju nedelje.

Ribe – istraživanje novih mogućnosti

Sa Mesecom u Blizancima na početku nedelje, učenje i istraživanje novih koncepata su vam osnova.

Počev od utorka, Mesec u vodenom znaku Raku donosi mogućnosti za proširenje tema ljubavi. Oni koji su u vezama jačaju svoje veze, a onima koji traže ljubav je mnogo lakše da to urade u ovom trenutku.

Vatreni Mesec u Lavu vam omogućava da preuzmete liderske uloge sa više samopouzdanja pred kraj nedelje. Tokom vikenda, energija Meseca u Devici čini vas saosećajnijim i razumevajućim u profesionalnom ili akademskom sektoru.

