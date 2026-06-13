Vaš nedeljni horoskop za 15. do 21. jun: Počinje sezona Raka, sada je mnogo lakše da se pomirite sa drugima, ako želite

Vaš nedeljni horoskop za 15. do 21. juna i dalje drži temu komunikacije, ali ovaj put olakšava pomirenja i praštanja. Šta vama donosi?

Vaš nedeljni horoskop za 15. do 21. jun 2026. godine, poslednju punu nedelju sezone Blizanaca pre nego što Sunce uđe u Raka 21. juna.

Sa Mesecom u Raku na početku nedelje, teme iz konjunkcije Jupitera i Venere se nastavljaju. Naš sistem podrške se oseća mnogo jače tokom ove lunacije. Ako treba da se pomirimo sa drugima, sada je mnogo lakše.

17. juna, Mesec u Lavu nas priprema za novu priču dok se približavamo Jupiterovom ulasku u Lava krajem meseca. 19. juna, Mesec u Devici nas podstiče da razmislimo o našem odnosu sa ljubavlju i kako ga definišemo. Srećom, praktična energija uključena u ovaj tranzit pomaže nam da se uzemljimo.

Vaš nedeljni horoskop za 15. do 21. jun 2026.

Ovan – bićete u centru pažnje

Ovo je magnetna nedelja za vas jer su sve oči uprte u vas, a Venera pravi aspekt sa vašim znakom, podsećajući vas na lepotu koju imate u sebi i magiju koju ste spremni da podelite sa drugima.

Za one koji su se osećali preplavljeni disciplinovanom energijom Saturna, Mesec i Jupiter u Raku pružaju hranu i isceljenje na početku nedelje. Povratak kontrole i moći deluje ostvarivije jer se lunacija Lava pridružuje blagotvornoj planeti Veneri, takođe u ovom znaku, u sredu.

Zatim, Mesec u Devici vas uzemljuje baš na vreme za vikend. Čak se oseća zaštitnički jer vam pomaže da otkrijete i bolje razumete dinamiku svojih odnosa sa drugima. Sa Jupiterom koji je i dalje u Raku narednih nekoliko nedelja biće lako popraviti sve pokidane veze.

Bik – jača optimizam i kreativna energija

Lični projekti imaju ogroman potencijal da procvetaju sa Mesecom u znaku Raka tokom prve polovine nedelje, nudeći obilje inspiracije.

Vaša kreativna energija cveta kod kuće kada se Mesec u Lavu susretne sa Venerom u istom znaku u sredu, kada se vaš unutrašnji umetnik probudi i osećate se inspirisano. Za one koji su pod stresom, davanje prioriteta svom zanatu ove nedelje pomaže u oslobađanju od bilo kakve stresne energije.

Mesec je tokom vikenda u Devici, zemaljskom znaku, jačajući vaše društvene veze i dodajući optimizam.

Blizanci – čeka vas snažno novo poglavlje

Mlad Mesec prošle nedelje u vašem znaku odražava snažno novo poglavlje koje ćete doživeti u narednih nekoliko meseci.

Sada kada imate bolju ideju kuda želite da idete, Mesec u Raku u ponedeljak vam pruža neke od alata potrebnih da stignete tamo, posebno sa Jupiterom u ovom znaku što vam olakšava da se upustite u to i naučite nešto novo.

Venera u Lavu se pridružuje Mesecu u istom znaku u sredu, čineći vas centrom pažnje. Vaša duhovitost i intelekt se cene tokom Meseca u Devici krajem nedelje jer drugi vide koliko ste briljantni.

Rak – bićete svesni svog nivoa i granica

Mesec je u vašem znaku na početku nedelje, donoseći vam isceljenje i utehu dok se povezuje sa Jupiterom. Budite svesni svojih nivoa energije i granica sa Venerom koja je sada u znaku Lava.

Kada se Venera i Mesec sretnu u sredu, mogli biste biti motivisani da trošite više, ili bi ovo mogao biti tranzit koji vas podstiče da ozbiljno shvatite svoje finansije, sa Saturnom u Ovnu koji donosi jasnoću.

Kada je Mesec u Devici na kraju nedelje, putovanja bi vam mogla biti na pameti, ili biste mogli biti inspirisani da započnete novi kurs ili čitate o temama koje vas zanimaju.

Lav – čekaju vas radosni trenuci

Imate uzbudljivu nedelju kojoj se možete radovati sa Venerom u vašem znaku, Lav. Ona vas energizira i čini vas samopouzdanijim.

Sa Mesecom u Raku na početku nedelje, fokus na uspeh je važan. Otkrivate koliko možete da uradite kada imate podršku.

Mesec u vašem znaku u sredu susreće se sa Venerom, smirujućom energijom i dodaje radosne trenutke vašoj nedelji. Provedite ovo vreme sa voljenima ili se povežite sa svojim ličnim projektima.

Kada je Mesec u Devici tokom vikenda, polako i razmislite o tome šta vam je potrebno.

Devica – fokusirajte se na prijateljstva

Vaš nedeljni horoskop za 15. do 21. jun traži da se dublje fokusirate na prijateljstva jer postajete saosećajniji i spremniji da pomognete ljudima koje najviše cenite. Mesec u Raku vas čini cenjenijim vezama koje imate dok se susreće sa Jupiterom.

Kada je Mesec u Lavu počev od srede, povezuje se sa Venerom, inspirišući vas da odvojite dan da se hranite i razmišljate ili meditirate.

Mesec u vašem znaku vam pomaže da pronađete svoj glas i preuzmete vođstvo tokom vikenda.

Vaga – mnogo ste spremniji za lidersku poziciju

U ponedeljak, Mesec u Raku je u najvišem sektoru vašeg grafikona, što čini ovu nedelju kada se osećate mnogo spremnijim da započnete stvari na pravi način i da preuzmete kontrolu nad svojom liderskom pozicijom.

Kada je Mesec u Lavu počev od srede, to označava početak nove priče, što vam olakšava razmišljanje o prošlim iskustvima. Lekcije koje naučite u ovom dvodnevnom prozoru pripremaju vas za Jupiterov ulazak u isti znak kasnije tokom meseca.

Tokom vikenda, Vaga, Mesec u Devici kojim vlada Merkur baca svetlo na isceljenje i kako možete preduzeti akciju.

Škorpija – počinjete novu eru sa povoljnom energijom

Energija vode na početku nedelje pokazuje se povoljnom za vas jer vas podstiče da budete pobednici.

Sredinom nedelje, Mesec u Lavu otkriva šta želite da postignete i naučite tokom naredne godine, jer Venera takođe u ovom horoskopskom znaku služi kao uvod u Jupiter u Lavu koji počinje za nekoliko nedelja. Počnite da sejete to seme analizirajući put kojim želite da idete i primenite lekcije koje ste do sada naučili iz tranzita Saturna u Ovnu.

Promenljivi znaci se spremaju za novu eru, a ova nedelja pruža neke naznake o tome šta možete očekivati.

Strelac – žedni ste učenja i nečeg novog

Ove nedelje razmišljate o svemu što vas je Jupiter u Raku do sada naučio, dok se približavate zatvaranju ovog ciklusa.

Kada je Mesec u Lavu sredinom nedelje, putovanje vam je na pameti, jer vas Venera u istom znaku podstiče da istražujete i posećujete nova mesta. Za one koji više vole da putuju iz udobnosti svog doma, i dalje možete zadovoljiti tu potrebu učenjem nečeg novog.

Tokom vikenda, Mesec u Devici je na vrhu vašeg grafikona, pokazujući vam kako da budete diplomatičniji i taktičniji. Strelče, obavezno steknite prijatelje ljubaznošću i budite svesni svojih neprijatelja.

Jarac – razumevanje sa partnerima u poslu

Fokus na odnosima je očigledan tokom Meseca u Raku na početku nedelje, jer je Jupiter takođe u ovom horoskopskom znaku, donoseći jasnoću i međusobno razumevanje vašim bliskim partnerstvima u narednih nekoliko nedelja.

Počevši od srede, Mesec u Lavu vam olakšava pronalaženje isceljenja, posebno sa Venerom koja je takođe u ovom položaju. Bilo koje teme iz prošlosti koje vas sputavaju biće lakše osloboditi od sada.

Kada je Mesec u Devici tokom vikenda, povezuje vas sa vašom filozofijom i proširuje vaše učenje. Neki izazovi bi se mogli pojaviti jer Uran dodaje nivo konfuzije, Jarče, zato budite spremni da istražite i proverite svoje izvore.

Vodolija – dnevne rutine su u fokusu

Vaše dnevne rutine su u fokusu ove nedelje, Vodolije. Mesec u Raku služi kao dobar podsetnik da budete ispred svih. Za one koji su se osećali poraženo, ohrabruje se da se bodrite sa Venerom u opoziciji prema vašem znaku.

Kada je Mesec u Lavu sredinom nedelje, možda će vam biti lakše da razgovarate sa partnerom jer vam Venera u ovom znaku omogućava laku komunikaciju.

Mesec u Devici vam pokazuje kako da pronađete svoju moć i izgradite svoj oklop. Razumete kako ste evoluirali i rasli od tranzita Saturna.

Ribe – vaša komunikacija sa porodicom i prijateljima je sve bolja

Nakon prošle nedelje mladog Meseca u Blizancima, već vidite da se vaša komunikacija sa porodicom i prijateljima poboljšava.

Mesec u Raku čini početak nedelje divnim vremenom za dobrodošlicu ljubavi i romantike, posebno sa Jupiterom koji je još uvek u ovom znaku. Iskoristite ovu energiju jer Jupiter ulazi u Lava kasnije ovog meseca.

Kada je Mesec u Lavu sredinom nedelje, povezuje se sa Venerom, donoseći pozitivne ideje i pokazujući vam kako da pronađete svoj oklop. Mesec u Devici bi mogao doneti introspekciju i pozitivne promene tokom vikenda, ako želite.

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