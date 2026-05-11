Vaš nedeljni ljubavni horoskop za 11. – 17. maj: Dobro nadmašuje loše ove nedelje, biće i neke neočekivane vesti

Vaš nedeljni ljubavni horoskop za 11. do 17. maja predviđa veoma dobre dane koji donose pozitivnu energiju, ali i neočekivane trenutke.

Vaš nedeljni ljubavni horoskop za 11. – 17. maj 2026. nagoveštava dobre dane za ljubav, ali i neočekivane vesti za neke znakove. Ovo nije loša nedelja za ljubav, ali postoji nekoliko dana koji bi mogli biti zamke na koje treba obratiti pažnju.

Nedelju počinjemo na dobroj noti jer se Merkur, planeta komunikacije, poravnava sa srećnim Jupiterom, što je dobra energija za razgovor i generalno lepa vremena. Utorak je odličan za druženje sa nekim posebnim, ali prvi dan za oprezno delovanje dolazi 14. maja kada Sunce bude u konjunkciji sa Merkurom.

Ne dozvolite da vaš ego vodi put ili da se previše zaokupite sopstvenim mišljenjima isključujući tuđe ideje. Varnice obično lete pod ovom energijom. Na vama je da se pobrinete da budu dobre vrste.

Kada se mlad Mesec u Biku pojavi 16. maja, bavimo se pitanjima srca. Ovaj mesec ne stvara negativne aspekte, tako da bi ovo trebalo da bude prijatno za većinu, posebno zato što Bik obično ima uzemljujući i čvrst uticaj.

Energija se ponovo menja 17. maja kada Merkur uđe u Blizance, odličan znak za umrežavanje ili pozivanje nekoga na sastanak. Merkur je u konjunkciji sa Uranom od 17. do 18. maja, što predstavlja uzbudljiv dan za neke ili dan kada dobijamo neočekivane vesti. Ničemu se ne može verovati da će danas ostati čvrsto, zato planirajte u skladu sa tim.

Ovan – mlad Mesec na kraju nedelje donosi spas

Ove nedelje doživljavate neke probojne trenutke, Ovnovi.

Ako imate ljubavni interes, stvari postaju jasnije ove nedelje u pogledu toga gde se nalazite i obrnuto. Ovo je posebno tačno ako ste u stanju da se suočite sa neprijatnim problemima.

Ako postoji bilo kakav emocionalni prtljag spreman za oslobađanje, mlad Mesec vam pomaže u tome tokom vikenda.

Bik – prijatna nedelja u celini

Mlad mesec 16. maja je vaš godišnji rođendanski mesec. Ova energija služi kao resetovanje u mnogim oblastima vašeg života, uključujući i ljubav.

Ovo je prilično prijatna nedelja u celini za vaše veze. Verovatno ćete doživeti neke komunikacijske prodore koji vode do boljeg razumevanja ove nedelje.

Blizanci – odlično vreme za razgovor i razumevanje

Venera je u vašem znaku, Blizancima, što vas čini magnetnim. Doživljavate više sreće i privlačnosti prema i od drugih, i to se nastavlja ove nedelje.

Ove nedelje imate odlične trenutke za dobar razgovor i razumevanje. Samo nemojte donositi brze zaključke 17. kada Merkur bude u konjunkciji sa Uranom.

Rak – harmonija i dobra komunikacija

Ove nedelje ćete doživeti harmoničniju komunikaciju i povezanost. Odlična je nedelja da krenete napred sa novom vezom ako ste u toj situaciji.

Subotnji mlad mesec pada u vašu osmu kuću transformacije, koja takođe vlada intimnošću. Postoji zaista velika šansa da veza pređe na novi nivo ovog vikenda.

Lav – mlad Mesec donosi stabilnost

U zavisnosti od vaše situacije, ove nedelje biste mogli ili da unapredite vezu ili da popravite granice u vezi kojoj bi dobro došlo malo nege.

Mlad mesec nije potpuno u harmoniji sa vama, ali donosi stabilnost kroz trud. Imajte ovo na umu pred kraj nedelje, što može doneti poremećaj u komunikaciji ili neočekivani obrt.

Devica – neki značajni razgovori

Mlad mesec u Biku je veoma kompatibilan sa vama i ima potencijal da otvori nova vrata ili dovede do veće stabilnosti. Ove nedelje imate neke značajne razgovore, ali oni su pozitivni.

Imajte na umu da je 17. maj zbunjujući dan, zato ne shvatajte stvari previše ozbiljno. Bolje je samo pustiti da nestabilna energija prođe.

Vaga – neočekivana komunikacija, budite otvoreni

Ove nedelje, vaš fokus je na čvrstoj komunikaciji i intimnosti ako imate nekoga posebnog u svom životu. Ovo uključuje ne samo fizički dodir, već i način na koji se osećate u vezi. Možda ćete osećati veću potrebu za pripadnošću i utemeljenošću.

Vama 17. maj donosi neočekivanu komunikaciju. Budite otvorenog uma.

Škorpija – fokus je na osećanju utemeljenosti

Sunce i Merkur tranzitiraju kroz vašu kuću partnera ove nedelje. Nakon toga sledi mlad mesec na istom mestu 16. maja.

Vaš fokus je na osećaju utemeljenosti ove nedelje. Ako ste u vezi, vežbajte da ostanete prisutni. Ako ste slobodni, ovo je dobro vreme da upoznate nekoga posebnog.

Strelac – optimizam i komunikacija

Verovatno ćete ove nedelje biti optimistični i želeti konkretniju komunikaciju. Merkurov prelazak u Blizance u nedelju preusmerava vaš fokus na partnerstva više nego što je bio, bez obzira da li ste slobodni ili u partnerstvu.

Nedeljna konjunkcija Merkura i Urana može predstavljati šok ili biste mogli doživeti poremećaj veze. Međutim, to ne deluje trajno.

Jarac – imaćete uzbudljiv vikend

Ovo je odlična nedelja sa Suncem i Merkurom u vašoj petoj kući ljubavi, Jarcu. Još bolje, ovu energiju prati i mlad Mesec ovde.

Pred vama je uzbudljiv vikend, verovatno čak i jedan od najboljih u godini ako mu date šansu. Nedelja je malo nepredvidiva i stvari su veoma promenljive, zato pokušajte da se ne osećate previše udobno sa svojim planovima.

Vodolija – tražite istinu i čvrste temelje

Vaš nedeljni ljubavni horoskop donosi ljubavni život koji je ove nedelje usredsređen na pronalaženje istine i čvršćeg temelja. Zainteresovani ste za pronalaženje nečeg stvarnijeg od površnog, Vodolije.

U nedelju, Merkur ulazi u vašu petu kuću ljubavi, pa očekujte da ćete se u narednim nedeljama više fokusirati na svoj ljubavni život. Ovaj vikend donosi iznenađenje.

Ribe – iskoristite maksimalno romantičnu energiju

Energija Bika ove nedelje deluje magično i čvršće nego što ste očekivali. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga novog kroz druženje ili u vašem komšiluku ili oblasti.

Tokom vikenda, mlad Mesec pruža uzemljujuću i romantičnu energiju. Iskoristite je maksimalno!

