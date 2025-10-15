Vaše idealno vreme za spavanje otkriva horoskop – evo kada svaki znak treba da legne u krevet

Svaki znak ima svoj prirodni ritam. Kada se uskladi vreme spavanja sa energijom horoskopskog znaka, dan postaje produktivniji, a telo i um odmorniji.

Astrolozi veruju da ritam spavanja i energije zavisi i od horoskopskog znaka. Neki su prirodni ranoranioci, dok drugi najbolje funkcionišu noću. Evo kada je idealno vreme da svaki znak ode na spavanje kako bi se probudio odmoran i pun energije.

Ovan — 21:00

Ovnovi su stalno u pokretu i puni obaveza. Da bi imali dovoljno snage za svoj dinamičan dan, najbolje je da legnu već oko 21h.

Bik — 22:00

Bikovi obožavaju jutra i vole da ih započnu polako, uz kafu i mir. Zato im je idealno da na spavanje odu oko 22h, kako bi imali dovoljno sna i energije.

Blizanci — 23:00

Blizanci često ostaju budni do kasno jer im misli ne daju mira. Ipak, najbolje funkcionišu ako legnu oko 23h – dovoljno rano da se naspavaju, a opet kasno da završe sve što žele.

Rak — 22:30

Rakovi vole da ustaju rano, ali često ostaju budni duže nego što bi trebalo. Idealno vreme za njih je 22:30, kako bi imali dovoljno odmora i emotivne stabilnosti.

Lav — 00:00

Lavovi teško idu rano na spavanje. Vole društvo, razgovore i zabavu do kasno u noć. Njihovo idealno vreme za odlazak u krevet je ponoć.

Devica — 20:00

Device su organizovane i vole da planiraju unapred. Da bi bile maksimalno produktivne, najbolje je da legnu već oko 20h, iako to deluje veoma rano.

Vaga — 00:00

Vage nisu jutarnji tipovi i teško ustaju. Zato im odgovara da legnu oko ponoći, jer im kasniji odlazak u krevet omogućava da se opuste posle dana punog obaveza.

Škorpija — 01:00

Škorpije su tipični noćni ljudi. Najviše vole da ostanu budne do kasno, pa im je idealno vreme za spavanje oko 1h posle ponoći.

Strelac — 02:00

Strelčevi su pravi noćni ptice. Najviše energije imaju noću, pa im odgovara da legnu tek oko 2h ujutru.

Jarac — 22:00

Jarčevi su odgovorni i disciplinovani. Da bi imali dovoljno snage za sve obaveze, najbolje je da legnu oko 22h.

Vodolija — 00:00

Vodolije vole mir i tišinu noći, pa često ostaju budne čitajući ili pišući. Njihovo idealno vreme za spavanje je oko ponoći.

Ribe — 23:00

Ribe obožavaju san i snove. Najbolje funkcionišu ako legnu oko 23h, jer im je potreban duži odmor i miran san.

