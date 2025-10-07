Vatreni i strastveni! Ovi horoskopski znakovi su najglasniji u krevetu!

Naravno da nema pravila ko je kakav kada je u pitanju vođenje ljubavi, ali astrologija nam, kao i u sve ostale aspekte života, može dati tek mali uvid i u to kakvi su horoskopski znaci u krevetu.

Ovan

Poznati kao vladari najvećeg seksualnog nagona, Ovnovi su najhrabriji i najnastraniji kada je u pitanju vođenje ljubavi, a sve to pojačava njihov intenzitet glasnoće u spavaćoj sobi. Ovnovi su, kako u krevetu, tako i u stvarnom životu, vrlo vatreni i strastveni, što ne čudi s obzirom na to da njima vlada Mars, koji je simbol agresije. Ovnovi se nikada ne ustručavaju da naprave prvi korak i vole da dominiraju u krevetu, poput pravog vođe.

Škorpion

Oni su vlasnici najprljavijeg uma i često čeznu za avanturom i intimnošću. Škorpioni su zato i „najprljaviji“ kada je u pitanju vođenje ljubavi. Ne samo da su uvek u potrazi za uvođenjem nečeg novog u spavaću sobu, već i vole da istraživaju seksualne vode i pritom su vrlo divlji i vrlo glasni. Od blagog stenjanja do strastvenog vriska, Škorpioni spadaju među najglasnije horoskopske znakove.

Lav

Nije iznenađenje što Lav pojačava ton u spavaćoj sobi jer obožava da krade pažnju što god radio, čak i kada je u pitanju vođenje ljubavi. Ovaj znak čak uživa u strastvenim razgovorima i može se uzbuditi čak i kada samo sluša svog partnera. Lavovi obožavaju čitav doživljaj u spavaćoj sobi.

Rak

Rakovi obožavaju seksualne odnose koji su puni ljubavi. Njihova izdržljivost i moć maštanja njihove partnere odvodi u sedmo nebo, a njihovi strastveni pokreti pomešani sa svim emocijama osvajaju njihove partnere. Osim toga, i oni vole biti glasni u krevetu i na taj način daju do znanja svom partneru da zaista uživaju.

Strelac

Budući da je vatreni znak, Strelac je sam po sebi vrlo intenzivan i glasan u krevetu. Uvek je spreman za uzbuđenje u spavaćoj sobi i može postati uzbuđen bilo kada i bilo gde. Osim toga, pripadnici ovog znaka vole ekstreme kako bi svom partneru pružili entuzijastično iskustvo za pamćenje.

