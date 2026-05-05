Vatreni znaci lebde od sreće, a Bikovima stiže vest koja menja sve: Evo šta zvezde spremaju za vas

Vatreni znaci horoskopa danas plivaju u sreći, a Bik dobija vest koja menja sve. Pročitajte šta zvezde poručuju vašem znaku.

Vatreni znaci horoskopa danas hodaju kao da im je neko ispod nogu razmotao crveni tepih.

Ovan, Lav i Strelac osećaju vetar u leđa, dok Bik prima telefonski poziv koji menja tok celog dana.

Pripremite se, jer dan donosi pomake o kojima ćete pričati nedeljama.

Ovan: Vatreni element gura vas napred

Ovnovi jutro počinju sa idejom koja vredi više nego što misle. Razgovor sa starim poznanikom otvara vrata projekta o kojem ste maštali. Ne kočite se zbog tuđih sumnji. Ljubavni život dobija dozu strasti koja je nedostajala mesecima. Veče provedite napolju, a ne pred ekranom.

Bik: Vest koja menja tok dana

Bikovi danas dobijaju informaciju koja preokreće planove iz korena. Može biti u pitanju ponuda za posao, povratak novca ili poruka osobe iz prošlosti. Nemojte odbiti pre nego što razmislite preko noći. Partner traži više pažnje, a vi ste rasejani. Sednite, popijte kafu i slušajte šta vam zaista govori.

Blizanci: Reči otvaraju sva vrata

Blizanci pričaju, pišu i ubeđuju kao retko kada. Sastanak koji ste odlagali konačno se dešava i prolazi bolje od očekivanog. Pazite samo na jednu sitnicu u ugovoru. Emotivno ste razdvojeni između dve osobe i to vas iscrpljuje. Donesite odluku do kraja nedelje, ne pre toga.

Rak: Porodica pred sve ostalo

Rakovi danas osećaju da im je dom centar sveta i to je tačno. Roditelj ili dete traži savet koji samo vi možete dati. Posao stavite u drugi plan na par sati. Zdravstveno se osećate bolje nego prošle nedelje. Veče sa najbližima vrednije je od bilo kakve zarade.

Lav: Vatreni znaci horoskopa pod reflektorima

Lavovi blistaju, a okolina to primećuje bez ikakvog truda sa vaše strane. Pohvala od pretpostavljenog ne dolazi često, danas dolazi. Iskoristite je za konkretan dogovor o povišici. Ljubavni susret krajem dana ostavlja vas bez teksta. Ne obećavajte ono što ne možete ispuniti.

Devica: Sitnice prave veliku razliku

Device danas vide propust koji su svi drugi previdjeli i to vas spasava od gubitka. Šef će to zapamtiti. Finansijski uđete u stabilniji period nakon haotične sedmice. U ljubavi se otvarate sporo, ali iskreno. Veče posvetite knjizi ili šetnji, ne ekranima i porukama.

Vaga: Ravnoteža se konačno vraća

Vage danas prestaju da nose tuđe terete na svojim plećima. Jasno povučena granica donosi mir kakav niste osećali odavno. Prijatelj traži uslugu, razmislite pre pristanka. Ljubavni partner predlaže izlet preko vikenda i to vam treba. Recite da, bez kalkulacije i bez dugog razmišljanja.

Škorpija: Intuicija radi punom parom

Škorpije danas pogađaju tuđe namere bez ijedne izgovorene reči. Poslovni rival pravi grešku koju vi vidite kilometrima daleko. Ne hvalite se time. Strastveno veče sa partnerom briše sve nesporazume iz protekle nedelje. Slobodne Škorpije upoznaju nekoga ko deluje opasno zanimljivo. Dajte šansu razgovoru.

Strelac: Horoskopski vatreni trio dobija krila

Strelčevi osećaju zov daljine i to nije slučajno. Putovanje, kurs ili razgovor sa strancem otvaraju novu perspektivu. Novac stiže iz pravca odakle ga niste očekivali. Ljubavni partner predlaže ozbiljniji korak. Ne bežite od razgovora, ovaj put zaista vredi sesti i čuti šta druga strana ima da kaže.

Šta donosi astrološka prognoza za Jarca

Jarac danas zaključuje posao koji se vukao mesecima i konačno može da odahne. Disciplina se isplaćuje, ali ne preterujte sa radom uveče. Telo traži pauzu.

Vodolija: Ideja koja menja pravac

Vodolije danas dobijaju iskru koju kolege ne razumeju odmah, ali za nedelju dana hoće. Zapišite je. Prijatelj iz inostranstva javlja se sa predlogom saradnje. Emotivno ste rezervisani, partner to oseća. Otvorite se makar malo, neće vas koštati ništa, a dobićete mnogo zauzvrat.

Ribe: Snovi šalju jasne signale

Ribe noćas sanjaju nešto što ima veze sa stvarnom odlukom. Ne ignorišite to. Posao ide sporije nego što biste želeli, ali stiže priznanje. U ljubavi tražite mir, ne dramu, i to je zrelo. Veče posvetite vodi, kupanju ili šetnji pored reke. Zemlja vas vuče dole, voda vas diže gore.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com