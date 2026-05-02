Veći iznos novca stiže za ova 4 znaka: Oni će dobiti pare do 9. maja, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Na samom početku maja, među srećnicima su koji će dobiti veći iznos novca su Bikovi, Ovnovi, Rakovi i Blizanci.

Zvezde su se poravnale tako da se otvaraju vrata za bonuse, nove ugovore i poslove koji su mesecima visili u vazduhu. Veći iznos novca stiže za neke srećne znakove

Još uvek se oseća dejstvo punog Meseca u Škorpiji, a položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade novac do 9. maja.

Izlazak Urana iz Bika nagoveštava kraj finansijskog kraha koji je trajao mesecima unazad, tako da je pred nama stabilniji period za novac.

Ova četiri znaka mogu da očekuju veći iznos novca kroz zaradu u biznisu, nagradu ili bonuse.

Bik

Sezona vašeg znaka i izlazak Urana podrazumevaju finansijsku stabilizaciju. To je nešto što nije bilo stabilno godinama unazad.

Ovan

Sunce u Biku ukazuje na poboljšanje finansijske situacije. Možete da dobijete nagradu za svoj dosadašnji trud na poslu.

Rak

Sunce u Biku donosi vam odličnu nedelju za novac. Posredstvom prijatelja možete da pokrenete biznis koji može da vam donese profit.

Blizanci

Jupiter u Raku sve vreme čuva vaše polje finansija. Zbog toga treba da iskoristite period do 30. juna da uvećate zaradu.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Jarac.

