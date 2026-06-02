Večita deca zodijaka: ova 4 znaka i u pedesetoj imaju dušu deteta, jedan vas izluđuje za stolom

Večita deca zodijaka prepoznaju se po jednoj sitnici za stolom. Proverite da li je vaš partner među njima i pripremite se.

Večita deca zodijaka ne nose obavezno šarene patike i ne zveckaju ključevima od stana kod mame. Neki od njih voze skupe automobile, vode firme i plaćaju kredite na vreme. A onda sednu za sto i počnu da razdvajaju krompir od mesa kao da imaju sedam godina. Astrologija ima jasnu listu znakova koji jednostavno odbijaju da odrastu, i nije onakva kakvu očekujete.

Blizanci: telo od četrdeset, glava od četrnaest

Blizanci su klasika kad se priča o znakovima sa dušom deteta. Menjaju hobi na svake tri nedelje, kupuju gitaru koju neće svirati i posle dva dana prelaze na pečenje hleba. Dosadu doživljavaju kao fizički bol, pa beže od svega što miriše na rutinu, uključujući i ozbiljne razgovore o budućnosti.

U vezi su slatki, duhoviti i potpuno nepouzdani kad treba doneti odluku težu od izbora pice. Partner im često postaje neka vrsta vaspitača, što na kraju ubije svaku strast. Zato Blizanci po pravilu imaju tri braka i deset najboljih prijatelja.

Strelac: kofer u hodniku, račun u minusu

Strelac veruje da će se sve nekako rešiti, i fascinantno često bude u pravu. Troši pare koje nema, obećava stvari koje neće ispuniti, i ljuti se kad mu neko to prebaci. To nije zlonamerno, to je iskreno detinjasto.

Najlepša osobina ovog znaka jeste što nikada ne gubi entuzijazam. Najgora je što ne razume zašto bi neko brinuo o sutra. Među nezrelim znacima horoskopa, Strelac je onaj koji vas najduže nasmejava pre nego što vas iznervira.

Lav: princ koji nikada nije sišao sa trona

Lavovima treba publika, pohvala i uveravanje da su najpametniji u sobi. Bez toga se duri kao dete kome niste kupili sladoled. Imaju ozbiljne karijere i autoritet, ali emotivno reaguju na nivou osmogodišnjaka kome je drug uzeo igračku.

Tajna sa Lavom je jednostavna. Hvalite ga otvoreno, kritikujte ga nasamo i nikada, ali nikada, nemojte da se smejete dok priča nešto što njemu nije smešno. Inače sledi tronedeljna tišina.

Koji horoskopski znak najduže ostaje dete

Najduže dete u zodijaku ostaje Ribe. Žive u sopstvenom svetu, izbegavaju konflikt, plaču na reklame i veruju da će ih neko spasiti od računa, šefa i odluka. Šarmantno do tridesete, problematično posle.

Ribe za stolom: detalj koji ih odaje

Evo onog detalja iz uvoda. Ribe gotovo uvek ostavljaju nešto na tanjiru, najčešće koricu hleba ili komad povrća, i to tačno kao deca koja se cenjkaju sa roditeljima. Nije do gladi, do toga je što odbijaju da završe nešto što im se ne sviđa, makar to bilo i jelo.

Isto tako rade i sa poslom, vezama i razgovorima. Kad postane neprijatno, oni se povuku u maštu, pišu poeziju ili gledaju u telefon. Infantilni horoskopski znaci nisu loši ljudi, samo ne žele da nose teret odraslog života ako mogu da ga prebace na nekog drugog.

Da li su večita deca zodijaka loši partneri

Nisu, ali traže partnera koji ume da bude roditelj kad zatreba. Razigrani znaci zodijaka donose smeh, spontanost i emocije bez filtera. Zauzvrat traže strpljenje koje retko ko ima posle desete godine veze.

Ako ste sa nekim od ova četiri znaka, verovatno već znate o čemu pričam. Pitanje je samo da li ste spremni da ih primite takve, ili pokušavate da ih prevaspitate. Drugo nikada ne uspeva.

Koji vaš ukućanin se ponaša kao dete iako ima lične karte? Napišite njegov znak u komentarima, da vidimo da li se lista poklapa

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com