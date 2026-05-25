Večiti mrgudi horoskopa: Ova 2 znaka stalno gunđaju i kvare raspoloženje svima u društvu

Večiti mrgudi horoskopa znaju da pokvare svaku atmosferu jednom rečenicom. Proverite da li je neko od vaših bližnjih na ovoj listi.

Večiti mrgudi horoskopa imaju jedan poseban talenat, znaju da pokvare raspoloženje rečenicom dugom pet reči. Sede za stolom punim ljudi, čaša je nasuta, muzika svira, a oni primete da je salveta nakrivo postavljena. Nije im namera da budu neprijatni. Tako gledaju svet.

Astrolozi izdvajaju dva zodijaka koji najčešće upadaju u ovaj obrazac.

Uvek nađu razlog za pritužbu, sumnju ili pesimističan komentar, bez obzira na okolnosti. Iako iza toga ne stoji loša namera, takav pogled na svet brzo prelazi na ostale za stolom.

Po čemu se prepoznaju večiti mrgudi horoskopa

Reč je o ljudima kojima je čaša uvek poluprazna i koji u svakoj situaciji traže dlaku u jajetu. Negativnost se često krije u samoj prirodi njihovog znaka, ne u trenutnom raspoloženju. Pogledajte da li među vama ima nekog ko se uklapa u opis.

Devica: Kritika koja zvuči kao briga

Poznati po analitičnosti i perfekcionizmu, pripadnici ovog znaka teško prihvataju nesavršenosti, kako u sebi tako i u drugima. Potreba za redom i jasnoćom često se izrodi u stalno kritikovanje i ukazivanje na greške. Žele da pomognu, ali to retko zvuči tako.

Njihova kritika zna da bude shvaćena kao prigovaranje. U svakodnevnim situacijama deluje kao hladan tuš na raspoloženje celog društva. Sednete sa Devicom na kafu, a ona prvo prokomentariše kako je šolja malo prljava ispod ručke.

Teško se opuštaju i isključuju mozak. Čak i u trenucima predaha razmišljaju šta je moglo biti bolje, šta je trebalo drugačije, gde su pogrešili. Umesto da uživaju u onome što imaju, muči ih ono što nedostaje.

Zbog toga ih okolina ponekad doživljava kao sumorne ili preozbiljne. Iza tog mrgodnog spoljašnjeg sloja krije se iskrena želja za poboljšanjem, samo retko ko ima strpljenja da to vidi. Devica zna da bude nepravedno etiketirana kao gunđalo.

Jarac: Ozbiljnost koja se pretvori u kišni oblak

Pripadnici ovog znaka poznati su po ozbiljnosti, odgovornosti i sposobnosti da planiraju unapred. Ta usredsređenost na stvarnost vrlo lako sklizne u pesimizam. Umesto da veruju da će se stvari razvijati u dobrom smeru, najčešće očekuju prepreke, probleme i razočaranja.

Greška broj jedan. Retko dozvoljavaju sebi da budu spontani. To okolina čita kao emocionalno zatvaranje, iako je u suštini odbrambeni mehanizam izgrađen godinama. Jarac ne želi da se razočara, pa unapred snižava očekivanja, ponekad ispod nule.

Osim što sami nose taj osećaj tereta, nesvesno ga prenose na druge. U trenucima kada bi malo vedrine i humora bilo dovoljno, njihova potreba za kontrolom i analizom može potpuno pokvariti atmosferu na slavlju ili porodičnom ručku.

Iako su pouzdani i stabilni, njihov pogled na svet ponekad deluje kao kišni oblak nad glavom, čak i kada nebo još nije tako crno. Suprug ili supruga Jarac ume da pomene kišu pet dana pre nego što stigne.

Da li su mrgudi horoskopa zaista nepopravljivi

Nisu. Devica i Jarac mogu da rade na svom unutrašnjem govoru, samo retko sami počnu. Pomaže im konkretna povratna informacija od bliske osobe i kratke pauze od planiranja i analize.

Najveći problem nije njihova narav, problem je što retko ko ima hrabrosti da im to kaže direktno. A kada im kažete, paradoksalno, oboje će vam biti zahvalni.

Imate Devicu ili Jarca u porodici i prepoznajete ovo, ili mislite da astrologija ovde preteruje?

