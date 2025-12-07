Velika borba završava se za ova 3 znaka, život se konačno vraća u normalne tokove

Kao da smo konačno spremni da se opustimo, znajući da je ono što dolazi dobro. Velika borba završila se za Škorpiju, Raka i Blizance.

Velika borba se završava za Blizance, Raka i Škorpiju 7. decembra 2025. Trigon Merkura i Saturna je sjajan tranzit za unošenje strukture i stabilnosti u naše živote.

Ovaj astrološki događaj smiruje um i pretvara rasute brige u upravljive planove. Osećamo se kao da smo konačno spremni da se opustimo, znajući da je ono što dolazi dobro.

Energija ovog tranzita favorizuje disciplinu, istinu i olakšanje. Na ovaj dan, pritisak se podiže i odgovori stižu u praktičnom obliku. Vidimo šta treba da se uradi i sposobni smo da to uradimo.

Za tri horoskopska znaka, ovaj tranzit pomaže da se okonča period borbe koji je previše dugo testirao naše strpljenje.

Tereti postaju lakši, a borbe se osećaju daleko manje hitnim nego što su bile. Počinjemo da shvatamo da će se to završiti i da ne moramo više da guramo, guramo, guramo.

1. Blizanci – rešavate dugotrajni problem

Merkur u trigonu sa Saturnom izoštrava vaše razmišljanje i daje vam strukturu koju ste žudelite. Ne volite da priznate da vam je potrebna disciplina, pa često završite tako što sebi uskraćujete promenu koju tajno želite da napravite.

7. decembra pojavljuje se rešenje koje rešava problem sa kojim se bavite nedeljama. Saznanje da možete da ga rešite pokazuje vam da vredi to raditi iznova i iznova. Ovako gradite samopouzdanje i živce.

Borba se završava jer ste povratili jasnoću. Ta jasnoća vam pokazuje da je sve moguće ako se potrudite i pokušate. Imate to!

2. Rak – rešavate porodični problem

Ovaj tranzit jača emocionalnu otpornost i daje vam potrebnu prednost. Merkur u trigonu sa Saturnom pomaže vam da vidite situaciju jasnim očima, a ova vrsta jasnoće povećava vaše samopouzdanje i smiruje vaš unutrašnji svet.

7. decembra pronalazite odgovor na porodični problem koji vas opterećuje, a rezultati su mnogo bolji nego što ste očekivali. Razgovor sa članom porodice donosi dugo očekivano olakšanje. Osećate se jače sada kada je to prošlo.

Završavate dan osećajući se sigurno i nadano. Vratila se lakoća. Borba se završava jer ste preuzeli na sebe da pronađete izlaz iz nje. Život se ponovo čini upravljivijim.

3. Škorpija – važne informacije stižu danas

Tranzitni Merkur u trigonu sa Saturnom unosi red u mentalni nered koji nosite sa sobom. Vidite pravi uzrok stresa i razumete kako da se nosite sa njim. 7. decembra osećate se kao da ponovo imate kontrolu.

Važne informacije stižu do vas ovog dana, dajući vam do znanja da više nema razloga da se osećate skeptično ili zbunjeno. Znate šta da radite i verujete sopstvenom sudu više nego ikad.

Do sumraka se osećate stabilno i osnaženo, spremni da zatresete u stilu Škorpije. Velika borba se završava jer ste stigli do istine, a to vam pomaže da nastavite kao kreator svog sveta.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com