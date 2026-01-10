Velika kiša para u februaru: Ova 4 znaka neće znati gde da stave sav taj novac – sudbina se menja preko noći

Zaboravite i stezanju kaiša, jer zvezde su za ovaj mesec spremile scenario kakav se retko viđa. Ako ste mislili da vam nema spasa od minusa i dugova, grdno ste se prevarili. Stiže velika kiša para u februaru, a za pojedine znakove ovo će biti period za pamćenje. Neće znati gde pre da potroše, jer im se sreća osmehuje na svakom koraku, a novčanik postaje pretesan.

Koji znakovi grabe bogatstvo?

Bik

Vi ste prvi na redu i, verujte, zaslužili ste. Nema više onog natezanja od prvog do prvog. Vama se pare prosto lepe za prste ovog meseca. Očekujte ozbiljan priliv novca tamo gde ste se najmanje nadali – možda je to neki stari dug koji ste već otpisali ili povišica o kojoj se dugo šuškalo po kuloarima. Sve što započnete, ide kao podmazano, zato pametno iskoristite ovaj talas.

Lav

Vi volite luksuz i sjaj, a sada ćete ga konačno i imati u izobilju. Posao vam cveta, a šefovi i saradnici napokon vide koliko zapravo vredite. Ali, pazite sad – nije samo plata u pitanju. Moguće je da vam uleti neka masna provizija ili dodatni posao koji se ne odbija jer se završava brzo, a plaća odlično. Spremite se, jer sudbina vam se menja munjevitom brzinom.

Škorpija

Vama ona čuvena intuicija uvek radi, a sada vas vodi pravo do ćupa sa zlatom. Ako ikada igrate igre na sreću, sad je pravi trenutak da okušate boginju Fortunu. Finansijski problemi postaju daleka prošlost, a vi ćete se pitati čime ste zaslužili ovoliku milost neba. Mnogi od vas će u ovom periodu rešiti stambeno pitanje ili kupiti auto o kojem su sanjali.

Vodolija

Kod vas novac dolazi iznenada, kao grom iz vedra neba, baš onako kako vi to najviše volite. Možda je u pitanju nasledstvo, možda vredan poklon, ali jedno je sigurno – velika kiša para u februaru pljušti baš u vašem dvorištu. Nemojte da se stisnete, ali nemojte ni sve da spiskate na gluposti. Uložite to pametno, jer ovakva prilika se ne propušta često.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com