Velika lova i sreća smeši se ovim znakovima od 23. oktobra: Zvezde ukazuju na obilje i sreću

Velika lova i sreća smeši se Ovnu, Blizancima, Škorpiji i Devici. Ova 4 horoskopska znaka privlače veliko obilje i sreću od 23. oktobra

Stelijum planeta u Škorpiji pomaže im da ostvare snažne namere u četvrtak.

Stelijum planeta Marsa, Merkura i Meseca u Škorpiji stvara snažnu energiju. Planete su im se srećno poređale, ali ono što pomaže da današnji dan bude poseban je Lilit, tačka u današnjem horoskopu koja simbolizuje delove vas koji žude za moći i autentičnim iskustvima.

Današnja astrološka prognoza donosi priliku za veliku lovu i sreću, ali i da pomešate osećanja sa logičnom i telesno fokusiranom namerom. Šta ovo znači za četiri astrološka znaka koja privlače obilje i sreću u četvrtak?

1. Ovan – ne možeš sam ostvariti snove

Mnogo toga se dešava u tvom životu, što se krije ispod površine u tvom umu, srcu i mislima. Ono što se promenilo u tvom horoskopu 23. oktobra jeste da ti Stelijum pomaže da razumeš šta treba da uradiš i zašto.

Pokušavao si da sve uradiš sam. Nijedna osoba ne može sama ostvariti velike snove. Uspeh, onakav kakav želiš da postigneš, zahteva selo i moraš da zatražiš njihovu podršku, sviđalo ti se to ili ne. Izvor istinske inspiracije pronaći ćeš kroz intelektualnu i emocionalnu intimnost sa ljudima koji te vole, žele da ti pomognu i vide te onakvima kakav jesi.

2. Blizanci – obilje kroz uravnotežen život

Privući ćete veliko obilje i sreću 23. oktobra kroz uravnotežen život. Ravnoteža je važna jer vas uzemljenost čini spremnim i otvorenim za primanje. Previše ste rasejani da biste prihvatili novi život ili budućnost kada ste uznemireni. Obilje i sreća menjaju status kvo; oni ga proširuju i čine vaš trenutni san većim, boljim i neverovatnijim nego što možete da zamislite.

Danas imate stabilnost koja vam je potrebna da istražite svoj viši svesni um. Možete da se uključite u svoju ličnu moć i da je voljom učinite ono što želite. Ova vrsta samouverene energije je izuzetno privlačna Zakonu obilja. Energetski govori da verujete da ima dovoljno za vas i druge.

3. Škorpija – pronađite ono što tražite u sebi

Privući ćete veliko obilje i sreću jer ponekad pronađete ono što tražite u sebi. Osnaženi ste Suncem i Stelijumom u vašem horoskopskom znaku. Sunce vam pomaže da postanete vidljiviji drugima. Stelijum vam daje osećaj ko ste i šta treba da budete.

Znanje ko ste takođe je veoma važno. Privući ćete sebi ono što jeste jer je autentičnost uslov za manifestaciju. Morate biti iskreni i u skladu sa energijom oko sebe.

Današnji zadatak je da duboko zaronite u svoj um i razumete svoju unutrašnju moć.

4. Devica – reči su ključne za obilje

Privući ćete veliko obilje i sreću kroz svoje reči. Reči su ključne za manifestovanje onoga što želite u svom životu. Neki ljudi manifestuju ono što žele zapisivanjem reči ili misli. Možda ste jedna od onih osoba koje čitaju i recituju mantru kako bi otvorile svoj um za ono što se nadaju da će ući u njihov život.

Dakle, umesto da izgovarate reči koje odvraćaju sreću ili odguruju ono što tražite, govorićete život stvarima za koje se nadate da će rasti. Nećete znati da ste nezdravi ili siromašni. Tvrdićete da ste bogati i puni života! Reči koje izgovarate generisaće energiju i moć. Velika lova može da vam se jednostavno dogodi.

Stelijum u Škorpiji vas podstiče da dozvolite da vaš um i glas budu rezervisani za vrstu komunikacije koja samouvereno proglašava pobedu u vašem životu.

(Krstarica/YourTango)

