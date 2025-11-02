Velika lova stiže im za 2 dana, ova 4 znaka privlače neverovatno izobilje i sreću

Ovan, Rak, Vaga i Jarac su 4 horoskopska znaka koja privlače obilje i sreću u nedelju, 2. novembra. Kada Mesec uđe u Ovna u nedelju, ovi astrološki znaci dobijaju neočekivanu sreću u životu.

Mesec će napustiti slatki znak Riba, gde se izražava tiho i nežno, pre nego što uđe u Ovna, vatreni znak, da bi se snažno napunio napred.

Mesec u Ovnu je pomalo uznemiren. Shvata šta mora da se uradi i zašto. Prepoznaje bolne tačke u vašem životu sa značajnom jasnoćom.

Dakle, tokom naredna dva dana, četiri astrološka znaka osećaju kao da im život nedostaje u oblasti koja bi se mogla poboljšati. Osećaj da je promena nadohvat ruke se budi i njihov pogon više ne može ostati uspavan.

Ako ste jedan od ovih kardinalnih, ambicioznih i odlučnih horoskopskih znakova, možete doneti važnu odluku o pravcu svog života.

Taj izbor će biti toliko duboko emotivan da kada je uparen sa namerom da se iskusimo izobilje i stvori sreća, univerzum se savija da sluša. Hajde da saznamo šta će se desiti počev od nedelje.

1. Ovan – danas okrećete list

Ovne, doživećete veliko izobilje i sreću 2. novembra, jer ćete odlučiti da vam više nije udobno da se igrate sitno. Možda ste mali i moćni, ali vam se ne sviđa kada vas drugi tretiraju kao da niste bitni.

Danas se to menja kada Mesec uđe u vaš astrološki znak. Kao da nešto aktivira dugme za bes, i vi se aktivirate. Osećate se kao da morate da uzmete svoju vatrenu energiju i iskoristite je za veće dobro.

To dobro je vaš život. Danas je dan kada nešto moćno zaiskri u vama i odlučite da je vaš red da imate izobilje i velike pare, a sada ćete pronaći sreću koja vam je potrebna da to ostvarite.

2. Rak – više cenite novac od titule

Doživećete veliko finansijsko izobilje i sreću 2. novembra, jer ćete odlučiti da vaša karijera mora da raste jer vam je novac potrebniji od titule. Mislite da je urnebesno da neko dobije titulu i odgovornosti, ali da nije finansijski plaćen za rad koji obavlja konkurentno. Dozvolili ste da to traje predugo, a sada želite da promenite dinamiku moći.

Danas ćete tražiti kompenzaciju u svetu koju možda nećete dobiti od posla na kojem ste sada. Nećete odustati, već ćete krenuti u potragu za poslom kako biste pronašli bolju platu, bolje radno vreme i bićete toliko srećni da ćete ga pronaći.

Obilje je vaše, a ako ga nema ovde, definitivno je tamo negde i strpljivo vas čeka.

3. Vaga – uradićete nešto što davno želite

Doživećete ogromno obilje i sreću 2. novembra, jer ste spremni da živite život pod svojim uslovima, a to znači promenu načina razmišljanja. Vi ste takav davalac i znate da ljudi vole da iskoriste vašu ljubaznost. Dozvolili ste im da to urade. To je održalo mir. Uživate u miru i harmoniji, tako da se kompromis činio opravdanim.

Međutim, dok listate društvene mreže, shvatate da je vaš život namenjen mnogo višem.

Odlučujete da je krajnje vreme da malo protresete vagu, i ako to znači da budete van stroja, neka bude tako. Uradićete nešto što želite, a to može značiti narušavanje statusa kvo.

Današnji poremećaj će učiniti da se drugi osećaju neprijatno, ali vi dobijate ono što želite; osećaćete se srećno i u izobilju. To je u redu, jer je vaša udobnost važna.

4. Jarac – stvaraš život kakav želiš

Doživećete značajno obilje i sreću 2. novembra, jer želite da vam bude udobno u celom životu, a ne samo u jednom njegovom određenom području. Znate da nijedno ljudsko biće nije jednodimenzionalno i da osoba prema kojoj se postupa kao da jeste ne čita sobu.

Ako ste to bili vi, onda ste danas čitač sobe sa široko otvorenim očima. Počećete da slušate vizijom duše, a energija u vašem okruženju može se seći nožem; To je tako gusto i očigledno za tebe.

Ono što te čini neprijatnim dobiće mentalni ultimatum: promeni se ili nestani! Malo po malo, precizno ćeš menjati svoj svet. Počećeš da stvaraš vrstu života kakav želiš da živiš. I pronaći ćeš izobilje i sreću.

To je tamo napolju, i uskoro će biti u tvoja četiri zida, u tvom domu i u tvom srcu u najvećoj mogućoj meri.

(Krstarica/YourTango)

