Velika lova stiže za 4 znaka: Obogatiće se do 4. oktobra, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Nalazimo se u sezoni Vage, a položaj planeta će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 4. oktobra.
Mars je u Škorpiji, a Venera u Devici, ali i dalje osećamo uticaj pomračenja Sunca i Meseca, tako da treba biti oprezan do kraja godine kada je novac u pitanju.
Međutim, pojedinim znakovima će položaj zvezda više odgovarati, pa mogu i da profitiraju. Među ovim srećnicima su znakovi: Vage, Device, Bikovi i Strelčevi.
Vaga
Mars u Škorpiji donosi vam veliki novac. U ovom periodu ćete ostvariti veliku zaradu i na taj način popraviti svoju godišnju finansijsku situaciju.
Devica
Sezona Vage donosi vam više od jednog izvora zarade. Zbog toga ćete se finanijski popraviti tokom oktobra u odnosu na prethodni mesec.
Bik
Uran u Blizancima pogoduje igrama na sreću, ali i riziku, tako da ćete iznenada doći do velikih para.
Strelac
Saturn vam daje novac prema zaslugama. Zbog toga možete da očekujete postepeni rast zarade i poboljšanje finansijske situacije.
Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Rak.
