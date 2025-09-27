Velika lova stiže za 4 znaka: Obogatiće se do 4. oktobra, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Nalazimo se u sezoni Vage, a položaj planeta će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 4. oktobra.

Mars je u Škorpiji, a Venera u Devici, ali i dalje osećamo uticaj pomračenja Sunca i Meseca, tako da treba biti oprezan do kraja godine kada je novac u pitanju.

Međutim, pojedinim znakovima će položaj zvezda više odgovarati, pa mogu i da profitiraju. Među ovim srećnicima su znakovi: Vage, Device, Bikovi i Strelčevi.

Vaga

Mars u Škorpiji donosi vam veliki novac. U ovom periodu ćete ostvariti veliku zaradu i na taj način popraviti svoju godišnju finansijsku situaciju.

Devica

Sezona Vage donosi vam više od jednog izvora zarade. Zbog toga ćete se finanijski popraviti tokom oktobra u odnosu na prethodni mesec.

Bik

Uran u Blizancima pogoduje igrama na sreću, ali i riziku, tako da ćete iznenada doći do velikih para.

Strelac

Saturn vam daje novac prema zaslugama. Zbog toga možete da očekujete postepeni rast zarade i poboljšanje finansijske situacije.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Rak.

